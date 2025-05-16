Жизнь с мамой, СВО и «Брат-3». Что стало с близнецами из «Приключений Электроника»
Актеры Юрий и Владимир Торсуевы прославились в основном благодаря ролям в фильме «Приключения Электроника». Белокурые близнецы сыграли школьников: Владимир — самого Электроника, а Юрий — Сережу Сыроежкина. Где сейчас братья — в материале 360.ru.
Торсуевы на СВО
Актеры-близнецы дали большое интервью, в котором рассказали, что они служат в зоне специальной операции. Там они находятся в статусе генералов одного из казачьих формирований, которое активно участвует в событиях в Донбассе с 2014 года.
«Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — рассказал Юрий RTVI..
По его словам, вместе с братом они регулярно бывают в разных подразделениях на линии соприкосновения, выполняют приказы командования и координируют работу добровольцев. Владимир назвал своего брата хорошим бойцом, командиром и генералом.
Он также рассказал о родственниках, которые живут на Украине. Ради их безопасности близнецы воздерживаются от прямых контактов.
Они боятся. Нам нельзя с ними поддерживать отношений. Мы же не хотим им зла. Мы когда придем в Киев, тогда мы их найдем и обнимем, поцелуем и скажем: «Дождались!»
Владимир Торсуев
актер
Как сейчас живут Торсуевы
В 2023 году Торсуевы рассказали, что живут с матерью. На тот момент ей было 94 года. Своей недвижимостью братья так и не обзавелись, поэтому занимают по комнате в родительской трешке. Там же обитают кошка и эрдельтерьер.
«Мы до сих пор живем в родовом гнезде с мамой, достаточно хорошая большая квартира», — заявил Юрий.
Владимир напомнил, что женат уже в пятый раз и до этого при разводах оставлял всю недвижимость экс-возлюбленным. От третьего брака у него есть дочь.
Юрий воспитывает сына и дочку от второго брака и собирается купить загородный дом.
Братья показали журналистам, как выглядит их жилье. Интерьер наполнен предметами советской эпохи: гобелены, стенка, коллекция подстаканников и старое пианино.
Кухню Торсуевы украсили ретротелефоном и факсом. Функцию люстры выполняет мотоциклетный шлем. Заниматься ремонтом братья не намерены.
Съемки в кино
После успеха в «Приключениях Электроника» у близнецов не случилось бурной актерской карьеры. Но периодически они появлялись в кино и сериалах. На счету Владимира 24 проекта, у Юрия — 29. Одной из последних работ стало участие в фильме «Брат-3».
Кино снимал режиссер Валерий Переверзев в 2023 году. Картина не сразу получила прокатное удостоверение. Известно, что фильм не связан с проектами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».