Жизнь с мамой, СВО и «Брат-3». Что стало с близнецами из «Приключений Электроника»

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы прославились в основном благодаря ролям в фильме «Приключения Электроника». Белокурые близнецы сыграли школьников: Владимир — самого Электроника, а Юрий — Сережу Сыроежкина. Где сейчас братья — в материале 360.ru.

Торсуевы на СВО

Актеры-близнецы дали большое интервью, в котором рассказали, что они служат в зоне специальной операции. Там они находятся в статусе генералов одного из казачьих формирований, которое активно участвует в событиях в Донбассе с 2014 года.

«Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — рассказал Юрий RTVI..

По его словам, вместе с братом они регулярно бывают в разных подразделениях на линии соприкосновения, выполняют приказы командования и координируют работу добровольцев. Владимир назвал своего брата хорошим бойцом, командиром и генералом.

Он также рассказал о родственниках, которые живут на Украине. Ради их безопасности близнецы воздерживаются от прямых контактов.