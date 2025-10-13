Сегодня 15:40 Секреты, унесенные в могилу: что скрывал Валентин Юдашкин о своей семье? 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Валентин Юдашкин — один из первых российских модельеров, кто стал показывать свои коллекции на Западе. Он создавал не только высокую моду, но и одежду для простых людей под брендом Yudashkin Jeans. Кутюрье с удовольствием давал интервью, но никогда не рассказывал об отце. Какие тайны до конца своих дней хранил модельер — в материале 360.ru.

Детство и юность Валентина Юдашкина В детстве Юдашкин посещал множество разных кружков: фигурное катание, театральная студия и изобразительное искусство. Последнее вытеснило другие увлечения. В подростковом возрасте Валентин заинтересовался модой, изучал историю создания одежды и твердо решил стать модельером. Родителям выбор сына не нравился. Они считали профессию несерьезной и старались убедить Валентина получить «мужскую» специальность, но молодой человек не собирался изменять мечте. Юдашкин поступил на отделение моделирования Московского индустриального техникума, где стал единственным юношей на курсе. Однако он ничуть не уступал девушкам: педагоги отмечали свежие и небанальные решения студента. Валентин закончил обучение с двумя дипломами по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». На преддипломную практику Юдашкин попал к самому Вячеславу Зайцеву — это окончательно убедило его в правильности выбранного пути. Позже он не раз называл знаменитого модельера своим учителем в профессии и другом в жизни.

Фото: РИА «Новости»

Творческая карьера Уже через год после окончания техникума Валентин Юдашкин создал первую коллекцию «Русь изначальная» — она очень отличалась от всех разработок советских и мировых кутюрье. Он основал собственную фирму, стал устраивать показы, а в 1991 году впервые отправился в Париж. Коллекцию «Фаберже» там встретили с удивлением и восхищением. Модели вышли на подиум в уникальных каркасных нарядах из плотного шелка и парчи с ручной вышивкой и драгоценными камнями. Все они по форме напоминали яйца Фаберже. Несколько платьев оказались в известных музеях, включая Лувр. Профессия стала для Юдашкина не просто работой, а смыслом жизни. Его одним из первых приняли в Синдикат высокой моды Парижа, а затем и в Палату Мод Италии.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Юдашкина Со своей будущей женой Мариной модельер познакомился через год после окончания техникума. Она работала парикмахером-стилистом. Пара довольно быстро сыграла свадьбу. Когда дизайнеру понадобились деньги на открытие собственного пошивочного цеха, жена без колебаний предложила продать все, что у нее было: мебель, машину и даже квартиру. Юдашкин всю жизнь был благодарен жене за веру в него и бесконечную преданность. Он стал прекрасным мужем и заботливым отцом. Кутюрье оставался открытым человеком, но была тема, которую он старался обходить стороной.

Фото: РИА «Новости»

Тайны Валентина Юдашкина Модельер всегда неохотно говорил о своем детстве — обычно он описывал только свои увлечения. О маме Юдашкин отзывался с теплотой, а об отце говорить отказывался. Дело в том, что Абрам Юдашкин много лет назад убил родного брата Леонида из-за наследства. Журналисты еще при жизни модельера пытались вытащить эту историю на поверхность, но заговорили о ней лишь после ухода кутюрье. Отец и дядя Юдашкина после смерти их матери Сары крепко поссорились: причиной стали два дома и родительский участок. Договориться миром родственники не смогли — они собирались решить спор в суде. За сутки до заседания Абрам ударил брата ножом. Отца Валентина приговорили к 10 годам лишения свободы, он вышел досрочно в 1995-м, но через три месяца умер от инфаркта. После убийства дяди Юдашкин перестал общаться с отцом и родственниками по его линии. О трагедии в семье знали несколько близких друзей модельера. По их словам, эта тема была настолько тяжелой для кутюрье, что он старался забыть обо всем и считал произошедшее темным пятном на своей репутации.