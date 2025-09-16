Сегодня 16:58 «Бог меня предал». Что скрывал Роберт Редфорд за маской благополучия 0 0 0 Фото: Matteo Chinellato/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

Роберт Редфорд, также известный как «золотой мальчик Голливуда», скрывал за маской благополучия сокрушительные горести. У актера было тяжелое детство, позже он пережил смерть матери и сыновей. Чем заполнился святой покровитель американского кино — в материале 360.ru.

Детство и юность Роберта Редфорда Редфорд родился в 1936 году в Санта-Монике. Его отец работал молочником и бухгалтером, сын очень редко видел папу. В 1955 году будущий актер получил стипендию для занятий бейсболом в Колорадском университете в Боулдере, тогда же умерла его мать. «Она была очень молода, ей не было и 40», — рассказывал Роберт. Он подчеркивал, что мать всегда поддерживала его даже больше, чем отец.

С детства мне навязывали религию. Но после смерти мамы я почувствовал, что Бог меня предал. Роберт Редфорд

Вскоре Редфорд пристрастился к алкоголю, лишился стипендии и бросил университет. Он трудился разнорабочим в компании Standard Oil и откладывал деньги на обучение в Европе. Юноша едва сводил концы с концами и связался с бандитами — пока не нашел отдушину в актерской игре.

Фото: Mandoga Media / www.globallookpress.com

Карьера Роберта Редфорда После пребывания в Европе Редфорд вернулся в США и стал изучать театральное искусство в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. Он окончил ее в 1959 году и получил первую роль в эпизоде сериала «Перри Мейсон». С этого момента карьера Роберта пошла в гору. Настоящего успеха Ретфорд достиг в 1963 году благодаря главной роли в бродвейской постановке «Босиком по парку». Позже стал одним из самых популярных и высокооплачиваемых актеров в мире, зрители наслаждались его романтическими отношениями с Мерил Стрип и Барброй Стрейзанд.

Среди наиболее известных картин с участием Редфорда — «Афера», «Великий Гэтсби», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Из Африки». В 1980-м он также дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Обыкновенные люди». Благодаря Институту и ​​кинофестивалю «Сандэнс» Роберт стал святым покровителем американского независимого кино.

«Отчасти он был такой долгоиграющей звездой… потому что люди так и не смогли узнать его до конца», — рассказывал в интервью газете The Washington Post Сидни Поллак, снявший Редфорда в семи фильмах. По его словам, существовало «напряжение между стереотипом о, красивом блондине, „золотом мальчике“ и его внутренней стороной, которая была гораздо сложнее и даже мрачнее».

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Трагедии Роберта Редфорда Редфорд был женат на Лоле Ван Вагенен, его первый ребенок, Скотт, скончался от синдрома внезапной детской смерти через несколько месяцев после рождения в 1959 году. «Готическая часть моей натуры взяла надо мной верх. Я знаю, это звучит эгоистично, и, оглядываясь назад, понимаю, что так оно и было, но это казалось возмездием», — говорил Редфорд. Всю жизнь у его сына Джеймса были проблемы со здоровьем из-за аутоиммунного заболевания. Он умер в 2020 году.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Смерть Роберта Редфорда Роберт Редфорд скончался на 90-м году жизни 16 сентября 2025 года в своем доме в горах Юты в окружении близких. Семья актера попросила ее не беспокоить. «Нам будет его очень не хватать», — сообщил публицист Синди Бергер. По данным The New York Times, причиной смерти артиста стало заболевание сердца.