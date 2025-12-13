Сегодня 04:04 Похищение сына, война с рэкетирами, жизнь в бараке. Что скрывает улыбка главной свахи России 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Роза Сябитова — не просто колкая телеведущая с экрана «Первого канала». За ее звучным амплуа «всенародной свахи» скрывается расчетливый предприниматель, построивший настоящую империю на рынке брачных услуг. Она давно превратила поиски любви в четко структурированный и дорогостоящий бизнес.

Цена счастья от Розы Сябитовой В ее брачном агентстве царит прозрачная иерархия цен. Диагностическая консультация с самой Розой в онлайн-формате обойдется клиенту в 20 000 рублей за час, а очная встреча будет стоить явно дороже, так как в этой графе стоит лаконичное «по индивидуальной договоренности». Полноценный контракт на три месяца с личным ведением от Сябитовой оценивается в 125 000 рублей. Другой специалист ее агентства выполнит ту же услугу за сумму чуть менее чем вполовину скромнее — 65 000 рублей

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Свой подход к подбору пары Сябитова масштабирует через «Школу Первой Свахи» — проект, обучающий желающих профессии свахи и даже предлагающий открыть собственное агентство по франшизе. Откуда же у женщины, выросшей, по ее же словам, в московских бараках, такая деловая хватка и непоколебимая самоуверенность? Ковка характера Детство главной свахи страны не было похоже на ту семейную идиллию, к которой она призывает зрителей в студии. Она родилась в 1962 году в Москве, в семье лимитчиков — приехавших из татарской деревни рабочих. Ее родители, слесарь Раиф и ткачиха Луиза Хасаншины, смогли получить крошечную квартиру в барачном поселке для рабочих завода ЗИЛ. Этот мир, по ее собственным словам, жил в «замкнутом цикле»: здесь ты родился, здесь тебя и похоронят. Родители много пили, часто скандалили и дрались, а атмосфера в доме пропиталась запахом перегара и отчаяния. К тому же в татарской мусульманской семье к девочке относились как к ребенку второго сорта, а все внимание и лучшее доставалось младшему брату Раифу.

Фото: РИА «Новости»

В школе девочку сверстники травили за бедность, застиранные платья и пальто без подклада. В ответ на эту жестокость Роза яростно защищалась и, если ее задирали, дралась, заслужив среди учителей славу хулиганки. Единственным спасением от кошмарной реальности стал спорт — родители записали ее в секцию фигурного катания. И на льду она не только находила отдушину, но и доказала себе и другим свою силу, в итоге добившись звания мастера спорта СССР. Именно в эти тяжелые годы в ней зародилась стальная воля. И лет в 10 Роза дала себе детскую, но железную клятву: стать богатой и знаменитой и создать собственную семью, непохожую на родительскую. Инженер, психолог, предприниматель Свою первую цель Сябитова сформулировала четко: нужна была стабильная и востребованная профессия, которая гарантирует независимость. Она поступила в Московский институт электронного машиностроения, который окончила в 1985 году, получив диплом инженера-программиста. В 1983 году Роза вышла замуж за инженера Михаила Сябитова. Вопреки тому, что изначально девушка хотела поскорее выйти замуж, чтобы избавиться от патриархального влияния своих родителей, их семья получилась довольно крепкой и стала островком стабильности и счастья, где родились долгожданные дети: в 1989 году — сын Денис, а в 1992-м — дочь Ксения. Все рухнуло в 1993 году, когда Михаил скоропостижно скончался от инфаркта, оставив 31-летнюю Розу одну с двумя малышами на руках. Ей пришлось в одиночку решать все финансовые проблемы семьи.

Фото: Роза Сябитова с дочерью Ксенией / РИА «Новости»

Она решила испытать себя в бизнесе и открыла ювелирный магазин. Однако магазин силой отобрали рэкетиры, которые для давления похитили ее сына Дениса. Чтобы спасти ребенка, Сябитовой пришлось подписать все документы о передаче бизнеса. Кроме того, свекровь выгнала ее с детьми из квартиры, оставив буквально на улице без средств к существованию. Розе пришлось переехать в тесную комнату к своей матери и заново бороться за выживание. Чтобы прокормить семью, она работала на нескольких работах одновременно, не гнушаясь самой тяжелой: она мыла полы в московском метрополитене, подрабатывала няней и даже таксисткой. Отчаяние и усталость едва не привели ее к алкоголизму, но дети удержали от окончательного падения. Бизнес из личного опыта В 1995 году после череды потерь и во времена нищеты она, задумавшись о спутнике жизни, решила открыть брачное агентство, которое назвала «Роза-клуб». Это был не просто бизнес-проект, а спасательный круг и новый смысл жизни, рожденный из собственного горького опыта.

Фото: РИА «Новости»

В момент своего создания агентство не замышлялось как масштабный бизнес-проект, а представляло собой скорее скромную инициативу по организации вечеров знакомств. Роза видела свою миссию в том, чтобы помочь другим людям избежать одиночества, через которое ей самой пришлось пройти после смерти мужа. Позже, получив второе высшее образование психолога, Сябитова стала строить работу агентства на профессиональной основе. «Роза-клуб» теперь предлагал клиентам системный подход к поиску партнера: от личной консультации до индивидуального подбора кандидатов. «Сейчас покажу, как надо!» Построив свой «Роза-клуб» из руин и горя, Сябитова быстро поняла, что для настоящего успеха агентству нужна громкая реклама. В 2007 году она получила шанс заявить о себе: на кабельном канале «Стрим-ТВ» она стала ведущей шоу «Ищу любовь» и начала давать консультации для утреннего эфира «Первого канала». А в 2008 году продюсеры «Первого канала» готовили к запуску новое шоу о знакомствах «Давай поженимся!». Розу пригласили в качестве консультанта для оценки одной из кандидаток, но она использовала эту возможность иначе.

Фото: РИА «Новости»

Первые выпуски с другими ведущими ей не понравились, и она напрямую заявила продюсерам, что знает, как улучшить программу и увеличить аудиторию. Она не просто давала советы, а села в кресло ведущей со словами «Сейчас покажу, как надо!» и начала жестко критиковать участников прямо в кадре, буквально вырвав место ведущей. Эта прямая и бескомпромиссная манера стала ее визитной карточкой. С 2008 года Роза Сябитова окончательно закрепилась в амплуа «профессиональной свахи» в культовом трио ведущих, куда также вошли Лариса Гузеева и Василиса Володина. От скандального брака к осознанному одиночеству Парадоксально, но всеобщая слава принесла ей и новый публичный опыт семейного неустройства. Второй брак Розы Сябитовой начался с яркой телевизионной романтики. В 2008 году на съемках «Давай поженимся!» она познакомилась с участником шоу Юрием Андреевым, который был почти на 10 лет ее младше. Вместо поиска невесты он попросил номер телефона у ведущей, и это привело к стремительному роману и скорой свадьбе. Однако этот союз, за которым пристально следили СМИ, быстро превратился в скандальную драму. В 2011 году пара громко заявила о разводе после того, как в прессе появились фото Сябитовой с окровавленным лицом.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сегодня гармонию и счастье она находит в роли любящей матери и бабушки. Ее дочь Ксения, вышедшая замуж во второй раз, подарила ей двух внуков: девочку Мирославу и недавно родившегося мальчика. Сябитова называет свою семью дружной и счастливо посвящает себя детям и внукам. Она уверенно заявляет, что абсолютно счастлива в одиночестве и не нуждается в мужчине как в опоре, поскольку сама стала для себя главной опорой. Это заявление — ключ к пониманию всей ее философии. Ее личный выбор стал логичным завершением истории девочки из барака, которая полюбила себя сама и сделала эту любовь профессией. Прагматизм как высшая форма романтики» Ее метод, описанный в авторских книгах «Техники браковедения» и «Секреты успешного замужества», всегда был дисциплиной, а не романтикой по наитию. Она превратила поиск любви в структурированную услугу с конкретным прайсом, что сделало ее консультации элитным продуктом. Ее уникальность и причина народного признания — в абсолютной честности выжившего человека. Зритель доверяет ей не потому, что она продает сказку, а потому, что предлагает тяжелую работу по созданию семьи, подобную той, которую она проделала над собой. Ее прагматизм лишен цинизма и пропитан редким для этого бизнеса уважением к реальности. Роза Сябитова не нашла «принца» для своей сказки, но построила собственное прочное царство, где она — единоличный монарх и главный арбитр в делах сердечных.