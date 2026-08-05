«Она два года молчит»: что на самом деле делала Миа Бойка после скандала с девочкой-квадробером

На днях вышло шоу «Вопрос ребром» с Мией Бойкой. В нем она попросила перестать напоминать ей о своих прошлых ошибках, имея в виду громкие скандалы. Артистка подчеркнула, что она «уже два года молчит и ничего не делает». 360.ru разобрался, действительно ли за последние годы исполнительница никак не отметилась в медиапространстве, и вспомнил все грехи певицы.

Оправдания Мии Бойки за «прошлые ошибки» На шоу рэпера Басты певица Миа Бойка попросила отстать от нее и не вспоминать о скандалах двухгодичной давности. К слову, девушка из зала спросила ее о песне «Экспонат», а Бойка в процессе ответа почему-то решила сама ответить на незаданный вопрос о ее «прошлых ошибках». «Она уже два года молчит, ничего не делает, никаких скандалов, ничего. Вы поднимаете старые архивные видео, лишь бы меня как-то дискредитировать», — возмутилась Миа. Про себя, как можно заметить, артистка говорит в третьем лице. По ее словам, «человек уже давно все понял, осознал, с головой ушел в творчество и делает крутую музыку». К слову о крутой музыке, к творчеству у участников шоу тоже были вопросы.

Фото: РИА «Новости»

Пересуды вокруг песни «Экспонат» Почти три месяца прошло с момента выхода новой песни Бойки «Экспонат», а разговоры вокруг ее содержания не утихают до сих пор. На шоу «Вопрос ребром» этот вопрос тоже обсудили. Девушка из зала спросила, почему певица в эпоху расцвета феминизма поет композиции со словами «Он пашет, я красивая», призывая к объективизации женщины. Напомним, что поет артистка: «Он сильный, я красивая, Он умный, я красивая, Он пашет, я красивая, И говорит, что я красивая». На это Бойка ответила, что для нее композиция имеет другой смысл. «Год назад я выходила из очень жестких абьюзивных отношений, где меня держали ниже плинтуса, говорили, что мне уже 28, а у меня нет ни мужа, ни детей, что я старая дева и никому не нужна. Я ушла из них с двухмесячным щенком на руках. У меня забрали машину, которую подарили. И мне негде было жить. Я стала в себе очень неуверенной», — отметила артистка.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В этот момент певица пришла к своей команде, «вывалила» им истории о своем бывшем, и в процессе появилась песня «о жизни». «Мои песни были направлены на то, чтобы поднять самооценку мне и таким же девушкам, которые в этом нуждаются. <…> Я не вижу в этой песне никакого подтекста. Нам дана красота, а мужчинам — сила. Почему мы не пользуемся своей красотой?» — задалась вопросом Миа. При этом она отправила всех, кто имеет какие-либо претензии по смыслу композиции, к автору текста. После таких слов сразу хочется напомнить слова первого куплета песни «Экспонат»: «Да, у меня ветер в голове, Зато я счастливая, а вы — нет. С первого взгляда не влюблюсь. Если обидишь, я сделаю «кусь». Ты хотел купить меня, но ты беден: У тебя нет ничего, кроме денег. У меня денег самой — дожди. Ты меня жди-жди-жди». Где в этом Миа нашла уверенность, остается только догадываться.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Скандал с девочкой-квадробером Один из самых ярких и громких скандалов касался юной поклонницы творчества Мии Бойки — и из-за этого ситуация кажется еще более обидной и непростительной. В сентябре 2024 года на Дне города в Надыме Бойка пригласила на сцену восьмилетнюю девочку в маске кошки. Артистка поинтересовалась: «Ты квадробер, не дай бог? Ты красивая девочка, зачем тебе быть кошкой?» Это подняло волну негатива в обществе, многие обвинили Миу в публичном унижении ребенка. За девочку тогда заступились многие знаменитости и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Родители рассказали, что после инцидента на концерте их дочери понадобилась помощь психолога. Им даже пришлось написать заявление в полицию. Миа не спешила извиняться перед ребенком. Она лишь записывала «смешные» видео и шутила по поводу своей отмены в интернете. Это подогревало негатив в ее сторону. В конце концов певице объяснили, что она не помогает себе, а лишь вредит. По сообщениям ее команды, Бойка смогла урегулировать ситуацию, а девочка публично заявила, что не держит на артистку зла.

Фото: РИА «Новости»

Скандальный уход Мии от T-killah Свой уход от продюсера Александра Тарасова Бойка самостоятельно превратила в скандал. Она начала ходить по шоу и раздавать интервью, где говорила, что сотрудничество пришлось прекратить из-за того, что T-killah перестал заниматься ее проектом, когда готовился стать отцом. После объявления о желании уйти Тарасов, по словам Бойки, предложил найти другого продюсера, который бы выкупил ее за 150 миллионов рублей. Тогда до конца контракта оставалось полгода. За это время выступления певицы, по ее словам, на премиях сняли, а новые песни и клипы не создавались. Тарасов же говорил, что объявил Мие цену в 100 миллионов рублей. Концертную деятельность артистки действительно пришлось прекратить, так как она требовала вложений, а смысла продолжать не было. В итоге артистку выкупил лейбл Rocket Records, которым владеет Владимир (ВладиМир) и Юрий Киселевы (ЮрКисс) — сыновья Владимира Киселева, владельца «Русской Медиагруппы». В него входят пять радиостанций: «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, MAXIMUM и музыкальный телеканал RU.TV.

Фото: РИА «Новости»

ЮрКисс и T-killah якобы договорились о 30 миллионах рублей, которые лейбл будет выплачивать рэперу постепенно. Права на песни Бойки остались у Klever Label Тарасова, при этом ей разрешили их исполнять. После этого Мия сменила голубые волосы на натуральные русые локоны, однако царапина на щеке, которая долгое время была ее визитной карточкой, на какое-то время оставалась. Кроме того, после ухода от прежнего продюсера ходили упорные слухи о романе Мии с Юрием Киселевым. Они появлялись на премиях вместе, а на одном из светских мероприятий на безымянном пальце певицы журналисты увидели кольцо с дорогим камнем. На вопросы о личной жизни артистка тогда решила не отвечать.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Ссоры с Ларисой Долиной и Инстасамкой В июле 2024 года Бойка судилась с Инстасамкой из-за кавера. Миа исполнила песню рэперши «За деньги да» на одном из шоу, и исполнение Бойки многим понравилось больше, чем оригинальная запись. По всей видимости, Инстасамку это задело. Дарья связалась с командой певицы и попросила публичных извинений, от которых Миа отказалась. Тогда Инстасамка пошла в суд, который в итоге встал на ее сторону. Судья установил, что песню нельзя назвать кавером, так как композицию записали с новой аранжировкой и вставили в видео рекламу, то есть ролик был монетизированным.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Бойка поругалась и с мастодонтом российской эстрады. На шоу «Битва поколений» она закусилась с самой Ларисой Долиной. Миа оценила выступление группы GAYAZOV$ BROTHER$ и заявила, что тембр исполнителя «затащил» песню. На это Долина справедливо заметила, что в данном контексте правильнее сказать «вытащил». Бойка решила не проглатывать колкое замечание: «Они привыкли быть звездами, к тому, что всегда нужны и актуальны. Ну, пускай так думают. Время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», — отметила певица. Самомнения ей, конечно, не занимать.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Мнение Бойки о розовых футболках Если ссоры с коллегами по сцене и отмена Мии после конфликта с девочкой-квадробером действительно были два года назад, то скандал вокруг розовой футболки участника шоу «Наша новая музыка» был не так давно — всего год назад. В проекте Миа Бойка сидела в жюри и возмутилась участником в розовой футболке. «Вы как будто бы сбежали с Гавайев. Можно я попрошу вас от лица всех женщин, мужчин — всех? Пожалуйста, не носите розовые футболки», — попросила певица. На закономерный вопрос «Почему?» она ответила следующее: «Розовый цвет — не мужской цвет». Ведущая шоу Юлианна Караулова сразу осадила Бойку. «Это не „Модный приговор“. Это другая передача», — отметила артистка. Участник тоже в стороне не остался и решил просветить Миу. Он заявил, что изначально розовый цвет был мужским — его использовали древние римляне. Они носили пурпурные одежды, поправил он сам себя.

Интересно Пурпурный цвет в Древнем Риме действительно был знаком высшей власти, богатства и знати. Дело в том, что тирский пурпур был самым дорогим красителем, который добывали из редких морских моллюсков. Одежду этого цвета имел право носить только император. На одну его мантию уходило порядка 10 тысяч морских улиток.

После этого Бойка в своих соцсетях заявила, что отныне будет держать язык на замке, а рот открывать только для того, чтобы петь песни.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Песня «Базовый минимум» Еще один свежий инфоповод, причиной которого снова стала Бойка, крутится вокруг ее песни с певицей Sabi. Артистка, с которой записала Миа дуэт, пожаловалась на свою коллегу и заявила, что работа над композицией «Базовый минимум» проходила тяжело. В итоге певицы остались не в восторге друг от друга. По словам Sabi, ей написала Мия и предложила записать фит. На следующий день певица приехала на студию Sabi, она познакомила ее со своей командой, и они вместе создали трек, а потом записали его. У Sabi было условие для сотрудничества: в клипе не должно было быть откровенных аутфитов. Она прямо сказала, что от Бойки ей нужна была медийность. Тогда она записала завирусившийся трек «Я твой стресс», и дуэт с Бойкой мог раскрутить ее еще больше. У самой Мии в тот момент был упадок из-за скандала с девочкой-квадробером.

Я не люблю никого оскорблять. С ней действительно тяжело работать, мы разные с ней люди. Она другая. Я не буду оскорблять ее, но и сказать что-то хорошее про нее тоже не могу. Были моменты, когда мне не нравилось, как она себя вела и как происходило наше с ней сотрудничество. Sabi

По ее словам, Бойка вела себя некрасиво. Она отметила, что не хочет «устраивать скандал и рассказывать, что было между ними». Однако отметила, что песню «Экспонат» для Мии Бойки написала ее команда. Возможно, дело в том, что Миа переманила авторов Sabi к себе.

Фото: РИА «Новости»