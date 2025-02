Число Black Sabbath: последний день перед концом мира

В студии же Уорда заменил Брэд Уилк, известный по участию в Rage Against the Machine — ударник классный, но играющий более поверхностно и предсказуемо, нежели Билл, чей разухабистый, свингующий стиль добавлял «саббатам» глубины.

Уже первые две песни — End of the Beginning и God Is Dead? (с приветом Фридриху Ницше) — возвращают нам классических Black Sabbath — тех, которые, как никто больше в мире, умели создать эсхатологическую атмосферу пластинок, когда ты продирался через промозглый, зябкий лес на крохотный огонек, горящий где-то между влажных деревьев. Тяжелые, как топор судьбы, End of the Beginning и God Is Dead? переходят в энергичный, гитарный грув-боевик Loner. И далее, и далее, нарастая…