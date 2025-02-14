14 февраля 2025 21:33 Число Black Sabbath: последний день перед концом мира 0 0 0 Фото: Karl W Newton / Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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14 февраля — не только День всех Влюбленных или День книгодарения. Именно 14 февраля стартовали продажи на последнее величайшее шоу в истории рок-музыки. Black Sabbath объявили, что 5 июля 2025 года в родном Бирмингеме, где все для них начиналось когда-то, они дадут прощальный концерт.

Князь Тьмы и другие пенсионеры Почему я сказал «последнее величайшее шоу»? Все просто: ну, а кто из по-настоящему великих групп еще может воссоединиться в классическом составе? Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana и другие «священные монстры» рока — все они потеряли одного или больше участников. А Black Sabbath выжили. Чудо!

Жена, продюсер и властелин Оззи Осборна Шэрон Осборн уже заявила, что Князь Тьмы (это Оззи, если что) окончательно потерял возможность ходить — он передвигается на инвалидном кресле, но голос его хорош как никогда.

Вообще, это слишком похоже на выжимание последних денег из того, кто уже едва дышит. Оззи не было бы без Шэрон, подобравшей рокера после того, как его выгнали из Black Sabbath. Но ведь и Шэрон не состоялась бы без своего мужа и подопечного.

Фото: Karl W Newton / Keystone Press Agency / Global Look Press

Он принес ей, детям и всему окружению сотни миллионов долларов. Ну и еще пару раз пытался убить Шэрон.

Будет ли концерт Black Sabbath действительно прощальным? Вероятно, да. Они слишком больны и стары; их силы, пусть и пополняемые при помощи медицины за миллионы долларов, утекают.

Однако «прощальный концерт» уже был — тоже в Бирмингеме в феврале 2017 года. И тогда также говорилось, что все — The End (к слову, тур и шоу так и назывались). Но одна поправка: тогда на сцену родного Бирмингема вышли три оригинальных участника Black Sabbath — вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер. А вот с четвертым участником — ударником Биллом Уордом — не договорились. И это был, конечно, позор, лишний раз показывающий и доказывающий, что со времен Питера Гранта (продюсера Led Zeppelin) все решают исключительно деньги.

Фото: Francesco Castaldo / ZUMAPRESS.com

Музыка конца Тем не менее, троица даже записала полновесный альбом. И это было первое за 35 лет воссоединение в студии Гизера, Тони и Оззи. Пластинка вышла в июне 2013 года и получила емкое и классное название «13». Первоначальное издание содержало восемь песен — по две на каждой стороне двух пластинок. «13» много критиковали, но, как по мне, у него есть только один, пусть и крайне существенный недостаток — отсутствие за ударной установкой все того же Билла Уорда, которого лично я считаю одним из лучших барабанщиков за всю историю рок-музыки. Позорный скандал с его исключением был настолько велик, что его даже вырезали с фотографий на официальном сайте группы. В студии же Уорда заменил Брэд Уилк, известный по участию в Rage Against the Machine — ударник классный, но играющий более поверхностно и предсказуемо, нежели Билл, чей разухабистый, свингующий стиль добавлял «саббатам» глубины.

Плюс никогда нельзя забывать слова «роллинга» Кита Ричардса, сказанные им о сольной работе другого «роллинга» Мика Джаггера: «Ты можешь нанять лучших музыкантов, ангажировать лучших продюсеров, но это никогда не сделает вас группой».

И это действительно так. Рок-группе мало состоять из профессионалов, пусть и высшей пробы — важна химия, рождающаяся из чего-то скрытого, почти мистического. Она, эта химия, как и безумие, смелость, несомненно, присутствовала в первых альбомах Black Sabbath.

Фото: Francesco Castaldo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Если же говорить о коллаборации с Уилком, то химия эта намечается лишь в последней песне Dear Farther — инфернальном полотне, где Оззи поет то нежно, то садистически. Но, определенно, Брэд Уилк добавил альбому современного звучания — и «13» реально звучит предельно актуально и стильно, но не легкомысленно.

В нем нет, например, того эффекта, которого пытались добиться «роллинги» в своем последнем альбоме Hackney Diamonds (не так давно удостоенного Grammy, кстати): мол, мы такие же молодые, как и молодые вокруг — крутые и современные!

Black Sabbath действуют совсем иначе. Деды берут инструменты в руки и играют убойно — так, что всем вокруг становится ясно: никого круче этих седовласых старцев так и не появилось. При этом все это звучит предельно ностальгически, тем скрашивая одиночество и тоску, но без самоповторов.

Фото: Francesco Castaldo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Да, в Zeitgeist мы слышим отголоски культовой баллады Planet Caravan, но не потому что «саббатам» больше нечего сказать, и они повторяют пройденное, а потому что у троицы бирмингемских монстров вновь появилась химия и желание доказывать, что мир вокруг будет таким, каким им хочется. И в появлении такого эффекта, безусловно, есть самая прямая заслуга легендарного продюсера Рика Рубина, поработавшего над «13».

Каждая из восьми песен на пластинке — цельное, максимально убедительное музыкальное полотно, держащее за жабры, во-первых, мастерством авторов, во-вторых, эпичностью.

Уже первые две песни — End of the Beginning и God Is Dead? (с приветом Фридриху Ницше) — возвращают нам классических Black Sabbath — тех, которые, как никто больше в мире, умели создать эсхатологическую атмосферу пластинок, когда ты продирался через промозглый, зябкий лес на крохотный огонек, горящий где-то между влажных деревьев. Тяжелые, как топор судьбы, End of the Beginning и God Is Dead? переходят в энергичный, гитарный грув-боевик Loner. И далее, и далее, нарастая…

Самое потрясающее в этой пластинке — то, как три «священных рок-монстра» демонстрируют свое мастерство, не ущемляя друг друга. Гитарные соло Айомми, эффектно мечущиеся между блюзом и дум-металлом, переходят в шикарные партии бас-гитары Гизера Батлера. Ну и лирика на альбоме, ясное дело, не подкачала, охватывая как мистические, свойственные «саббатам» мотивы, так и темы одиночества, цифровизации, отчуждения.

Фото: Francesco Castaldo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На бис! «13» — вероятно, последняя в дискографии Black Sabbath пластинка. Студийная пластинка, потому что на прощальном концерте в Бирмингеме 5 июля 2025 года будет записан концертный альбом. Но я очень бы хотел — и миллионы таких, как я, несомненно, желают того же, — чтобы Тони, Гизер, Билл и Оззи еще раз собрались в студии и записали если не прощальный альбом, то прощальную песню. Потому что есть маленькое чудо в том, что эти деды до сих пор живы. Но главное-то чудо в другом — в том, как четверо маргиналов с окраин индустриального, мрачного, дождливого Бирмингема мечтали о том, чтобы делать в музыке по-настоящему свое, и они это реализовали. Более того, их свое стало эталоном для сотен тысяч музыкантов и любителей музыки по всему миру. Так что вопрос, заданный «саббатами» в первой песне последней пластинки, по-прежнему актуален: «Что это? Конец начала? Или начало конца?» Мы ждем.