Череда совпадений или злой рок? Кто виноват в смерти первой советской клоунессы Ирины Асмус в 44 года

Артистка цирка Ирина Асмус, выступавшая в редком для женщины клоунском амплуа, умерла совсем рано. Она ушла из жизни в 44 года, успев перед этим попрощаться со всеми близкими, которые потом долго винили друг друга в случившемся. Что произошло со знаменитой Ириской и кем ей приходится актриса Кристина Асмус, выяснил 360.ru.

Биография клоунессы Ирины Асмус Асмус родилась 28 апреля 1941 года в Ленинграде в очень непростое время. Ее детство выпало на военные и послевоенные годы, к тому же фамилия семьи имела немецкие корни. Девочку тянуло на сцену, но из-за работы отца-инженера, требовавшей постоянных переездов между стройками, она не могла подолгу заниматься в одном и том же кружке. Пришлось действовать наугад.

Фото: Кадр из фильма «Новые похождения кота в сапогах» на канале «Киностудия Горького» / RuTube

Асмус прошла вступительные в хореографическое училище Большого театра, но члены приемной комиссии предупредили, что с таким низким ростом ей никогда не стать примой. Девушка пошла в Государственное училище циркового и эстрадного искусства на эквилибриста — в этой профессии миниатюрное телосложение наоборот считалось преимуществом. Она устроилась в цирк «верхней» гимнасткой с номером на крохотном пятачке поднятого вверх 10-метрового шеста-перши. Однажды во время репетиции Асмус упала и сильно ударилась головой. Из-за сотрясения мозга врачи запретили выступать на высоте. После травмы она опять пошла учиться, на этот раз в драматическую студию Ленинградского театра юных зрителей.

Почему-то она оказалась на Моховой. А навстречу идет добренький дедушка. Говорит: «Девушка, ты почему плачешь». Она говорит вот такая история. Он говорит не плачь, это дело поправимое. Пойдем, я главный режиссер ТЮЗа Александр Александрович Брянцев. И вот он ее привел в ТЮЗ. Виктор Федоров Заслуженный артист России

По окончании она осталась в том же театре, затем устроилась в Театр имени Комиссаржевской. Снялась в роли Клавы в «Новых похождениях Кота в сапогах» и Лизы Калачевой в телеспектакле «12 стульев». Затем все-таки вернулась в цирк в необычном для женщин амплуа клоуна. Кто играл Ириску в «АБВГДейке» В 1970-е после поездки в США начальник управления дошкольного воспитания Министерства просвещения СССР Роза Курбатова предложила выпускать аналог «Улицы Сезам». Идею воплотил в жизнь Эдуард Успенский. Из-за большой занятости актеров из первого состава съемки приостановили, возобновив в 1978 году — Асмус вошла во второй состав, самый популярный. Впервые Ириской ее назвал драматург, сценарист фильмов «Осенний марафон» и «С любимыми не расставайтесь» Александр Володин. При встрече за кулисами цирка он заявил: «Ириска, а ты зачем здесь?». Так прозвище приклеилось к Асмус, дети звали ее Ириской Павловной.

Фото: Телеведущая Татьяна Черняева, сыгравшая в «АБВГДейке» Татьяну Кирилловну / РИА «Новости»

Она сыграла одну из учениц Татьяны Кирилловны. Ириска вместе с Клепой, Левушкиным и Юрой обучала зрителей азбуке и дисциплине через игру, цирковые номера и озорство. Несмотря на большую популярность, в 1985 году Асмус заменили Аксютой в исполнении Елены Казариновой. Зрителям объяснили, что она выросла и всему выучилась, уроки грамоте Ириске уже ни к чему. Самые известные цирковые номера Асмус Асмус продолжила выступать на манеже, понимая, что цирковой карьере скоро придет конец — в 45 лет артисты-высотники уходили на пенсию. Веселила публику, в некоторых номерах поднимала остросоциальные темы, например, изображала уставшую от бытовых забот советскую женщину. В другом изображала дрессировщицу змей, которая постоянно отвлекалась на телефонные разговоры и этим злила питомца. Но самым известным считался «Да будет свет!»: клоунесса задувала прожекторы, а потом согревала дыханием единственный оставшийся огонек свечи.

Фото: Кадр из документального фильма «Как уходили кумиры» на телеканале «Время» / Стоп-кадр видео Youtube

«Ирина была настолько популярна, что ее караулили в гостиницах. В цирк ей приносили игрушки, сладости. Каждый день в редакцию программы на имя Ириски приходили сотни писем. Всего за время ее работы пришло более двух миллионов», — рассказал вдовец Михаил Сычев. Личная жизнь первой советской клоунессы Мужчины не обделяли миниатюрную Асмус вниманием. Ее однокурсник по драматической студии в Ленинградском ТЮЗе, заслуженный артист России Виктор Федоров вспоминал, что она сильно отличалась от других студенток — очень яркая и раскрепощенная. «Она никогда не стеснялась. Это, видимо, цирковое училище подействовало или характер такой. Но кокетливая была невероятно. Как только увидит нового мальчика или актера, тут же глаз начинает гореть, голос становится громким, она начинает петь», — рассказал он.

Фото: Актеры Александр Хочинский и Николай Иванов / РИА «Новости»

С первым мужем, актером Александром Хочинским, известным по роли цыгана Левки в фильме «Бумбараш», Асмус познакомилась там же. Брак продлился недолго, супруги не сошлись характерами. Со вторым избранником тоже не сложилось, а его имя не сохранилось в истории. Известно, что он имел скверный характер и бросил бывшую с маленьким ребенком на руках.

Интересно Кристина Асмус не имеет отношения к Ирине Асмус. Настоящая фамилия актрисы Мясникова, она взяла творческий псевдоним по девичьей фамилии матери Рады и дедушки Виктора.

Третьим мужем Асмус стал гидрогеолог Сычев. Они оформили отношения в 1967 году — тогда же, когда родился ее единственный сын. Именно этот мужчина стал Андрею отцом, до совершеннолетия он не знал о существовании биологического. «Я пошел звонить в телефон-автомат и попал на Иру. Как и почему она не бросила трубку… Мы встретились и больше не расставались. <…> Мы были счастливы. Это самое дорогое и счастливое время семейной жизни. Такая атмосфера была в семье. Все бежали домой и хотели видеть друг друга и радовались друг другу», — вспоминал третий супруг.

Фото: Эквилибристы на першах в Московском цирке имени Юрия Никулина на Цветном бульваре / РИА «Новости»

Однажды Сычева отправили в экспедицию на другой конец страны. Супруга бросила все и поехала за ним в качестве лаборантки. По возвращении они поменялись ролями — Асмус вернулась в цирк и рискнула стать клоунессой, а муж выучился на инспектора манежа, который объявляет артистов, составляет расписание репетиций, следит за техникой безопасности. Причина смерти Ирины Асмус: версии Артистка решила удивить публику, поставив одновременно клоунский и акробатический номер «Старуха на абажуре». Это был тяжелый период: до пенсии оставалось всего три года, брак с Сычевым стоял на паузе, единственный сын, по слухам, злоупотреблял наркотиками. «Ирина будто предчувствовала свою гибель. Она приехала ко мне ни с того, ни с сего. Приехала, попрощалась. Поехала к моей маме. Тоже попрощалась. Со всеми подругами попрощалась. Я потом выяснил, что в течении полугода она побывала у всех, кого знала», — рассказал супруг.

Фото: Кадр из программы «Легенды цирка» на телеканале «Звезда» / RuTube

В 1986 году Асмус напросилась на гастроли в Гомель, где служил в армии ее сын. Приехав, она рассказала ему, что Сычев — не отец, а отчим, и зачем-то повела в фотоателье. Фатальное представление состоялось через два дня, 15 марта 1986 года. Ириску подняли вверх, она вставила ногу в петлю, начала вращение, и упала и мгновенно погибла.

Машинка, которая должна удержать 500 килограммов, не удержала 50. Был брак. Не было шпильки, и она расстегнулась. Разъединилось то, что никогда не должно было разъединяться. Анатолий Марчевский Народный артист России

За халатность осудили двух человек: инженер по технике безопасности получил два года условно, инспектор манежа полтора. Вдовец тяжело переживал гибель Асмус. Долгие годы он винил то себя, то пасынка, то ассистента, который якобы неправильно собрал механизм. Косвенно к гибели артистки мог быть причастен ее второй муж. Во время расследования служащая гостиницы в Гомеле рассказала, что накануне выступления он звонил ей — требовал вернуть ленинградскую квартиру и угрожал. Асмус похоронили на Большеохтинском кладбище. Вдовец и сын рассорились. Андрей Асмус исправился и освоил профессию кинооператора, у него двое детей.