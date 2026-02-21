Сегодня 13:43 Глубокий человек за сценическим безумием. Чем запомнился лидер Shortparis Николай Комягин 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Ушел из жизни музыкант, актер и композитор, фронтмен одной из самых неординарных групп современной российской сцены — Shortparis — Николай Комягин. Его не стало в 39 лет, и артист до последнего верил, что настоящая любовь еще впереди. Чем запомнился солист экспериментальной рок-команды — в материале 360.ru.

Биография Николая Комягина Комягин родился 31 января 1987 года в Новокузнецке Кемеровской области. Его детство прошло в маленькой районе Запсиба. Любимыми играми во дворе были футбол и «ножички» — когда перочинный нож бросают в землю, чтобы отвоевать как можно больше территории у противника. «Самое большое счастье было, когда тебе говорили, что ты круто втыкаешь ножичек — „танчик“ делаешь», — вспоминал свое детство Николай. Нередко между мальчишками случались драки. Солист рассказывал, как серьезно пострадал в одной из потасовок, когда один был против целой толпы.

Интересно Отец будущего музыканта 35 лет проработал плавильщиком алюминия на местном заводе. Сестра Комягина тоже связала свою профессиональную судьбу с промышленностью. Карьерный путь Комягина обещал быть таким же. Но после школы молодой человек решил поступить на факультет искусствоведения. Еще в юности он проявлял тягу ко всему, что не вписывалось в рамки обыденности.

После защиты диплома Комягин стал работать учителем в обычной школе. Там он преподавал мировую художественную литературу (МХК). Артист признался, что учить детей ему нравилось, но тяжело было ладить с администрацией — методы преподавания молодого педагога выбивались из привычного формата. В конце концов тяга к самовыражению и музыке пересилила, и он ушел из школы.

Фото: Николай Комягин / Соцсети

Творческий путь Shortparis Комягин впервые вышел на сцену в начале 2000-х в Новокузнецке. Он участвовал в таких группах, как «Полседьмого Ноября», «Плохая Идея», Sound Wave. Музыкант охарактеризовал их композиции как музыку западного образца, которая никогда не станет популярной в России. В 2010-м Николай решил перебраться в Санкт-Петербург. «Сначала мы играли что-то ученическое, когда ты еще барахтаешься в жанре и не совсем понимаешь, что делаешь. Там были моменты альтернативы, модные тогда, чего-то еще. Мы вплетали неожиданно в рок-музыку джазовые элементы. Неуклюже это делали, непрофессионально», — рассказывал музыкант.

Фото: SHORTPARIS / Telegram

По его словам, произведения никто не понимал, но коллектив это не смущало. Репетиции проходили на даче у гитариста, но со временем команда стала объединяться во что-то более серьезное. Начались гастроли, группа объездила Сибирь.

Потеряв несколько музыкантов, мы рискнули радикально изменить свою жизнь и переехать на четыре тысячи километров в Петербург. Тут же признали свой предыдущий проект несостоятельным, заперлись в съемной квартире на год и стали формулировать новый музыкальный язык. Николай Комягин

В 2012 году вместе с земляками Александром Иониным и Павлом Лесниковым Комягин основал группу Shortparis — название стало отсылкой к фильму Джона Кэмерона «Клуб Shortparis». Таким образом музыканты хотели выразить мысль о невозможности передать внутренний мир без искажений. Но охарактеризовать жанр, в котором играла группа, практически невозможно. Критики усмотрели такие направления, как experimental, avant-pop, pop-noir и post-pop, но коллектив ставил себя в оппозицию ко всей современной музыкальной сцене.

Фото: РИА «Новости»

Shortparis выпустила первый альбом «Дочь» в 2013 году. Все песни были на английском и французском языках. Позже Комягин назвал такое решение «личной и творческой незрелостью».

Интересно В 2017-м коллектив подготовил русскоязычный альбом «Пасха», но громкий успех пришел к Shortparis после выхода клипа на песню «Страшно» в 2018 году. Ролик собрал миллионы просмотров и стал одним из культовых событий года. Тогда группу удостоили премии Jager Music Awards в номинациях «Лучшая группа», «Лучшее видео» и «Лучший сингл».

Режиссер Кирилл Серебреников пригласил Shortparis сыграть в фильме «Лето». Группа исполнила кавер на песню Дэвида Боуи All the Young Dudes в экспериментальной манере. Коллектив окончательно закрепил за собой статус одного из ключевых на русской сцене пластинкой «Так закалялась сталь». Shortparis — победитель «Золотой Горгульи» в 2016 году и лауреат премии Сергея Курехина в номинации «Электромеханика» в 2018-м. Также группа вошла в список лучших журнала «Собака.ru» — «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Фото: Kamakin / Википедия

Коллектив прославился как любители перформанса и современного искусства. Музыканты открывали концерты разных групп, среди которых Lebanon Hanover, The Kooks, Inca Babies, alt-J и Easter. Студийные альбомы Shortparis: «Дочери» — 2013 год;

«Пасха» — 2017 год;

«Так закалялась сталь» — 2019 год;

«Яблонный сад» — 2021 год.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Николай Комягин в кино В 2018 году, когда группа снялась в фильме «Лето», сам Комягин принял участие в коротком проекте «Сложноподчиненное» — картина вошла в программу Каннского фестиваля. В 2022-м на экраны вышел фильм Данилы Козловского «Карамора», там солист сыграл Владимира Маяковского. Еще одна роль Комягина — писатель Варлам Шаламов в «Снах Шаламова» Сергея Дашина.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Николая Комягина Комягин не был женат и оберегал свою личную жизнь. Он не раздавал автографов, не делал фото с поклонниками и мало общался с журналистами. При этом музыкант часто рассуждал, что долго недооценивал любовь, отодвигал на задний план и считал, что она ждет его впереди. Комягин не бросал преподавательскую деятельность, даже когда состоялся как музыкант. Он читал лекции в центре при петербургском Музее искусства XX–XXI веков. После 2022 года Shortparis продолжала свою творческую деятельность в России. До 2026-го коллектив выпустил синглы «Шире Волки» и «О, как небо черно» в качестве саундтреков к фильмам «Гроздья гнева» и «Жена Чайковского». В сериале «Фишер» звучала композиция Shortparis «В первый раз».

Фото: Николай Комягин / Соцсети

Смерть Николая Комягина Комягин умер 20 февраля 2026 года в возрасте 39 лет. Его смерть подтвердила директор группы Марина Косухина. «Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она в Instagram*. Ксения Собчак сообщила, что Комягину стало плохо после тренировки по боксу, его сердце не выдержало. «Ему было 39 лет. Горько и больно. Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее», — написала журналистка в своем телеграм-канале.

Фото: РИА «Новости»

Коллеги запомнили Комягина как человека с непростым характером. Его манера общения могла быть резкой и прямолинейной, он предъявлял высокие требования и к себе, и к другим участникам. Но в творческом процессе артист неизменно демонстрировал абсолютную честность. «Спасибо тебе за эти годы честного, искреннего творчества, обнаженных эмоций и горькой правды. Спасибо за каждое прожитое слово, высказывание и собственный путь», — написала в соцсетях одна из поклонниц покойного. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.