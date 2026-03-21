Легенда «Царской ложи» и голос интеллигенции: чем запомнилась Галина Мшанская

В ночь на 20 марта ушла из жизни телеведущая Галина Мшанская — жена народного артиста СССР Олега Басилашвили. Ее не стало в возрасте 91 года. В последний раз она вышла из дома в декабре прошлого года, а затем — больничные стены, отчаяние и надежда. Чем запомнилась Мшанская — в материале 360.ru.

Биография Галины Мшанской Мшанская родилась в Ленинграде 20 февраля 1935 года. С детства она была вовлечена в богемную среду, театр появился в ее жизни раньше школы. Мать девочки — легендарная оперная певица и педагог Ольга Мшанская. Дочь не хотела продолжать дело родительницы, но знала, что свяжет свою жизнь с искусством. Мшанская долго и упорно трудилась на советском телевидении — карьера началась с должности музыкального редактора. Благодаря ей зрители увидели всемирно известные оперы и оперетты, такие как «Дон Паскуале», «Карамболина-Карамболетта» и другие.

Интересно Ведущая стала первооткрывательницей жанра шоу в Советском Союзе: вся страна смотрела ее передачу «Царская ложа», посвященную самым важным музыкальным событиям Северной столицы.

Мшанская писала сценарии к документальным фильмам, включая «Здравствуй Ольга! Hello, Olga!» о творчестве оперной певицы Ольги Бородиной. В 2008 году ведущая стала кавалером Ордена Дружбы народов.

Личная жизнь В конце 1960-х Мшанская вышла замуж за Олега Басилашвили. По словам самого артиста, он увидел будущую супругу на ТВ. «Увидев меня, Олег вдруг произнес: „Вот на этой девушке я хочу жениться и сейчас ее привезу!“ Я вела в прямом эфире программу „Телевизионный клуб молодежи“ и вдруг боковым зрением заметила, что появился Олег — в пальто, кепке. Вижу, что он неуверенной походкой идет ко мне. Я была в шоке: прямой эфир! Но, как профессиональный человек, в последний момент он заметил красный глазок на камере и остановился, хотя был сильно подшофе», — вспоминала ведущая. Пара прошла рука об руку более 60 лет. Для Олега брак стал вторым, его первой женой была Татьяна Доронина. В браке Мшанская родила двух дочерей — Ольгу и Ксению. Супруги называли свою семью примером любви, верности и взаимоуважения.

Причины смерти Мшанской Мшанская умерла на 92-м году жизни из-за обширного инфаркта. Зимой 2025 года ведущей стало плохо — врачи выявили проблемы с сердцем. После этого она переезжала из больницы в больницу, возвращаясь домой лишь на короткое время. Басилашвили все это время был рядом с супругой. В ночь на 20 марта ее не стало. «В феврале ей исполнился 91 год. Да, были уже проблемы, но какой живой ум она сохраняла до последних дней. Она всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали. Для меня она была мэтром. Но при этом она могла мне позвонить, чтобы сказать хорошие слова о новом фильме», — сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Ника Стрижак.

Она отметила, что Мшанская была самым главным человеком для Басилашвили.

Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя. И именно ему сегодня говорю главные слова поддержки и сожаления. Это огромная утрата. Всей семье, дочерям Ксении и Оле ― искренние соболезнования. Ника Стрижак телеведущая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал уход Мшанской, назвав ее глубочайшим знатоком театра и классической музыки и проводником в мир высокого искусства. «Вместе вы прошли многие десятилетия. Галина Евгеньевна была ярким, талантливым человеком. Многие десятилетия она трудилась на Ленинградском телевидении, на телеканале „Культура“. Ее программы, интервью отличал безупречнейший петербургский стиль. Глубочайший знаток театра и классической музыки, для многих она стала проводником в мир высокого искусства», — подчеркнул глава. Беглов пожелал семье Мшанской душевных сил и заверил, что Петербург сохранит светлую память о телеведущей. Мшанская стала светом целой эпохи, которая закончилась, когда остановилось ее сердце.