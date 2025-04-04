Президент Франции Эммануэль Макрон так часто пользуется одеколоном, что его помощники могут почувствовать его присутствие еще до того, как он входит в комнату. Газета The Telegraph опубликовала выдержки из новой книги французского журналиста Le Parisien Оливье Бомона под названием «Трагедия Елисейского дворца».

Парфюм Макрона сбивает с ног

Оказалось, что Макрон распыляет на себя парфюм Dior Eau Sauvage в «промышленных масштабах» в качестве преднамеренного «атрибута власти». Президент освежается популярным одеколоном «в любое время суток».

Духи в объеме 100 миллилитров можно приобрести по цене 104 фунта стерлингов, что составляет примерно 11 тысяч рублей. Макрон всегда хранит флакон с духами в одном из ящиков своего рабочего стола.

«Неподготовленные посетители могут оказаться в плену цветочно-мускусного аромата, столь же изысканного, сколь и сильного. Он свидетельствует лишь об одном: президент находится в здании», — написал автор книги.

Подобно тому, как Людовик XIV сделал свои духи символом власти, прогуливаясь по залам Версаля, Эммануэль Макрон использует их как атрибут своего могущества в Елисейском дворце.

Sauvage от Christian Dior — это аромат, который пользуется огромным спросом во всем мире. Он неразрывно связан с именем Джонни Деппа, который представляет его с 2015 года.

Известно, что Макрон стремится показать свою силу и уверенность в себе. Он предпочитает носить рубашки с открытым воротом и публикует в социальных сетях черно-белые снимки, на которых он активно занимается боксом.

«Когда Эммануэль Макрон входит в комнату, вы чувствуете это», — рассказал один из его бывших помощников.

Президент считает это проявлением власти, и проводит аналогию с тем, как животные метят свою территорию.