Чем пахнет? Парфюм Макрона сбивает с ног помощников в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон так часто пользуется одеколоном, что его помощники могут почувствовать его присутствие еще до того, как он входит в комнату. Газета The Telegraph опубликовала выдержки из новой книги французского журналиста Le Parisien Оливье Бомона под названием «Трагедия Елисейского дворца».
Парфюм Макрона сбивает с ног
Оказалось, что Макрон распыляет на себя парфюм Dior Eau Sauvage в «промышленных масштабах» в качестве преднамеренного «атрибута власти». Президент освежается популярным одеколоном «в любое время суток».
Духи в объеме 100 миллилитров можно приобрести по цене 104 фунта стерлингов, что составляет примерно 11 тысяч рублей. Макрон всегда хранит флакон с духами в одном из ящиков своего рабочего стола.
«Неподготовленные посетители могут оказаться в плену цветочно-мускусного аромата, столь же изысканного, сколь и сильного. Он свидетельствует лишь об одном: президент находится в здании», — написал автор книги.
Подобно тому, как Людовик XIV сделал свои духи символом власти, прогуливаясь по залам Версаля, Эммануэль Макрон использует их как атрибут своего могущества в Елисейском дворце.
Sauvage от Christian Dior — это аромат, который пользуется огромным спросом во всем мире. Он неразрывно связан с именем Джонни Деппа, который представляет его с 2015 года.
Известно, что Макрон стремится показать свою силу и уверенность в себе. Он предпочитает носить рубашки с открытым воротом и публикует в социальных сетях черно-белые снимки, на которых он активно занимается боксом.
«Когда Эммануэль Макрон входит в комнату, вы чувствуете это», — рассказал один из его бывших помощников.
Президент считает это проявлением власти, и проводит аналогию с тем, как животные метят свою территорию.
Это не тонко, но быстро. Это означает: берегитесь, я иду! Аромат настолько сильный, что даже появилась шутка: «Здесь пахнет президентом».
бывший помощник Макрона
Достаточно зайти в Вестибюль почета, чтобы понять, был ли он здесь недавно, признался главный помощник Макрона Бруно Роже-Пети.
Уродливые очки Макрона
В другом фрагменте текста говорится, что глава Франции также требует, чтобы его помощники всегда имели при себе коробку с «очень уродливыми» солнцезащитными очками. Эти очки выдаются посетителям, которые проводят время в Елисейском саду, если они забыли свои собственные.
«У него есть чемоданчик с 20 парами подержанных очков всех форм и размеров. Они совершенно немодные. Одни с кривыми дужками, другие — с красной оправой. Все они выглядят очень нелепо. Нужно выбрать какие-то одни, чтобы вам разрешили остаться [с президентом]», — написано в книге.
Автор привел слова одного из министров, который полагает, что это часть «небольшой игры» президента Макрона.
«Он не хочет, чтобы мы выглядели хорошо. Я даже задаюсь вопросом: не получает ли он какое-то извращенное удовольствие от того, что видит нас с этими нелепыми штуками? Мы выглядим так глупо», — сказал министр.
Однако это весьма действенный метод: взяв хоть раз такие очки, уверяет министр, вы не уже забудете захватить свои собственные.