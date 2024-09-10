Сегодня 18:02 От детства в Реутове до оваций в Каннах. Чем известен Юра Борисов Анжелина Джоли и Юра Борисов встретились на кинофестивале в Канаде 0 0 0 Фото: Gian Mattia D’Alberto — LaPresse/LaPresse / Global Look Press Знаменитости

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На ежегодном международном кинофестивале в Торонто встретились звезда Голливуда Анжелина Джоли и российский актер Юра Борисов. Последний представил картину «Анора», а Джоли — байопик «Мария» об оперной певице Марии Каллас. Чем Борисов запомнился зрителям и о чем новый фильм с его участием, взорвавший Канны, — в материале 360.ru.

Детство актера Юры Борисова Борисов родился 8 декабря 1992 года в Реутове. В детстве он играл в школьном театре, однако к профессии актера относился несерьезно. Когда пришла пора поступать в высшее учебное заведение, оказался не готов из-за неуспехов в учебе. В итоге молодой человек пошел в театральный и в 2013 году окончил училище имени М. С. Щепкина. Юра Борисов: работы в кино и театре Во время учебы Борисова пригласили в постановку «С любимыми не расставайтесь» театрального центра «На Страстном». Он сыграл Митю. В Малом театре актеру досталась роль юнкера в спектакле «Черный снег» по Михаилу Булгакову.

Фото: Russian Look / Global Look Press

После учебы Борисов два года служил в московском театре «Сатирикон». Там он работал с Константином Райкиным и сыграл друга Ромео — Балтазара. Артист покинул театр по собственному желанию. Сниматься он начал в 2010 году — в годы студенчества. В 2022-м появился в сериале «У каждого своя война», где поработал с Екатериной Стриженовой, Федором Добронравовым и Игорем Петренко. Первой серьезной работой Борисова стало его участие в картине Андрея Звягинцева «Елена». Ради проекта молодому человеку пришлось прервать учебу на полгода. Фильм собрал восторженные отзывы и награды премий «Ника» и «Золотой орел».

Фото: Актер Юрий Борисов во время интервью в рамках открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» / РИА «Новости»

Также Борисов известен по участию в таких проектах, как сериалы «Мотыльки», «Молодая гвардия», военная драма «Дорога в Берлин», фильм «Отчий берег», сериалы «Закон каменных джунглей» и «Ольга». В 2019 году актер перевоплотился в бандита из 90-х годов в картине «Бык». За эту роль он получил премию «Событие года». В фильмографии Борисова много и коммерческих успешных картин, например «Союз спасения», «Вторжение», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Серебряные коньки» и «Мастер и Маргарита», где он озвучил кота Бегемота.

Прорывом стало роуд-муви «Купе номер 6», в котором Юрий сыграл простого русского парня Леху. Проект получил гран-при Каннского фестиваля. Это не единственная работа Борисова, которую по достоинству оценили европейские кинокритики. В 2024 году фильм «Анора» Шона Бейкера удостоили главного приза кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

Интересно Кроме того, Борисов получил такие награды, как «Ника», «Золотой орел». В 2020 году журнал GQ назвал его актером года. Кроме того, Борисов получил такие награды, как «Ника», «Золотой орел». В 2020 году журнал GQ назвал его актером года.

Личная жизнь Юрия Борисова Борисов женился в 2014 году на актрисе Анне Шевчук. Они учились в одном театральном училище, супруга старше на два года. В семье растут две дочки: Марфа и Акулина. Актер не имеет аккаунтов в социальных сетях. Он тщательно скрывает личную жизнь и практически не дает интервью.

Фото: Актер Юрий Борисов, его супруга актриса Анна Шевчук и дочери Марфа и Акулина / РИА «Новости»

Фильм «Анора» и прорыв в Каннах В «Аноре», помимо Борисова, снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Анора — это имя девушки-стриптизерши в ночном клубе. Она выросла в Нью-Йорке в районе Брайтон-Бич, где живет много иммигрантов из России и СССР.

Ее клиенты в основном возрастные мужчины. Тем не менее однажды к Аноре приходит сын русского миллиардера — 18-летний Ваня Захаров. Позднее они встречаются вне клуба, а потом Ваня делает девушке предложение — предлагает стать полностью его на неделю за 15 тысяч долларов.

Он везет девушку в Лас-Вегас на частном самолете, по уши в нее влюбляется и предлагает жениться. Однако семья Вани против союза с девушкой легкого поведения. Они подключают все ресурсы, чтобы аннулировать брак. Для этого в США отправляют приближенного Захаровых Игоря — его и сыграл Юрий Борисов. Роль Вани получил Марк Эйдельштейн, его родителей — Серебряков и Екамасова. Анору сыграла американка Майки Медисон, известная по хоррору «Крик» 2022 года и небольшой роли роль в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». На Каннском фестивале картину удостоили семиминутных аплодисментов. Многие сравнили «Анору» с легендарной «Красоткой» — новое кино получилось своеобразным переосмыслением темы.

Джоли и Борисов На кинофестиваль в Канаду Джоли приехала с детьми: дочерями Шайло, Вивьен и Захарой и сыновьями Мэддоксом, Паксом и Ноксом. Актриса поразила выбором нарядов. На премьере мультфильма «Добытчик» она появилась в белом брючном костюме от Givenchy, а на следующий день — в черном платье от Ralph & Russo. На фестивале Джоли представила в первую очередь художественный фильм «Мария». Она сыграла в нем главную роль — оперную певицу Марию Каллас в Париже в 1970-х годах, на закате ее карьеры. Премьера состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале.

Сценарий написал Стивен Найт, режиссером выступил Пабло Ларраин. Фильм вышел на английском и греческом языках.