Удалили часть легкого. Чем болеет Анатолий Лобоцкий и как проблемы со здоровьем изменили его жизнь

Звезде российского кино Анатолию Лобоцкому, известному в том числе по сериалу «Молодежка», снова диагностировали рак. В СМИ появилась информация, что у 66-летнего актера обнаружили быстрорастущую опухоль, после того как он обратился в больницу с болями в груди.

Как началась история с опухолью В начале 2024 года на репетиции в Театре имени Маяковского внезапная боль заставила Лобоцкого прервать сцену. Актер опустился на колени и схватился за сердце, а затем обратился в столичную клинику. Томография показала тень в правом легком — периферический рак, опухоль размером с грецкий орех росла в нижней доле. Артисту удалили часть легкого, операция длилась четыре часа. «Это была война внутри меня, но я не сдамся. Роли ждут», — вспоминал Лобоцкий. Как выяснилось, болезнь не остановилась. Анализы показали метастазы в лимфоузлах и печени — быстрорастущие узлы. Врачи приступили к химиотерапии.

Фото: РИА «Новости»

Семья и опора Жена актера — Юлия Рутберг — стала щитом супруга в борьбе со страшной болезнью. Она ездили с мужем на сеансы лучевой терапии в НМИЦ онкологии Блохина. «Мы вместе прошли через огонь, и этот огонь нас не сломает», — говорила Рутберг. В ответ возлюбленный дарил ей цветы и шутил, что болезнь — лишь пауза перед новым актом.

Фото: РИА «Новости»

Сколько времени дали Лобоцкому врачи Онколог с 20-летним стажем в НМИЦ онкологии Елена Иванова оценила ситуацию актера как сложную, но не безнадежную. «Периферический рак на ранней стадии дает шанс на ремиссию в 40-60% случаев, но метастазы в печень и узлы меняют картину — это уже четвертая стадия», — привело слова врача Avia.pro. Средняя выживаемость без лечения — от четырех до шести месяцев, а с таргетной терапией и иммунотерапией, которую проходит артист, срок может увеличиться до двух-пяти лет. Для 66-летнего пациента с хорошим общим состоянием прогноз оптимистичнее. «Если опухоли стабилизируются после третьего курса, шансы на три-четыре года в ремиссии высоки. <… > Каждый случай — как роль в пьесе, с неожиданными поворотами, но с лечением жизнь может быть долгой и полной», — отметила Иванова. Курс лечения для Лобоцкого стал марафоном: еженедельные инъекции иммуномодуляторов, таргетные препараты, анализы на маркеры CA 19-9 и CEA. Друзья навещают актера, жена читает ему сценарии у постели, а сам больной планирует гастроли. Он отказался комментировать состояние своего здоровья. «Я никаких комментариев по поводу своего здоровья давать не собираюсь. Что там распространяется, не знаю. Самочувствие терпимое, насколько это может быть в 66 лет», — заявил он изданию «СтарХит».