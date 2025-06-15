Сегодня 00:20 Человек с большой буквы. Феномен Михаила Державина, смерть которого оплакивала вся страна 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Михаил Державин ушел тихо, словно закрыл дверь в ту эпоху, где люди улыбались искренне, а друзья оставались друзьями навсегда. Любимец публики, герой сотен шуток, он дарил счастье со сцены, но и за кулисами скрывал немало. Какими богемными сенсациями кипела жизнь великого артиста и почему его смерть счел утратой даже президент Владимир Путин — в материале 360.ru.

Король комедии Михаил Державин появился на свет 15 июня 1936 года в самом центре Москвы, в семье известных артистов. Его отец, Михаил Степанович Державин, был народным артистом РСФСР и звездой Театра имени Вахтангова (настоящая фамилия отца — Захаров, сценический псевдоним «Державин» он взял, чтобы выделиться среди тезок). В гости к семье часто приходили театральные легенды, Рубен Симонов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов и другие, игравшие вместе с отцом. Неудивительно, что маленький Миша рано вышел на «сцену»: во время эвакуации в Омск в войну пятилетний мальчик выучил монолог фельдмаршала Кутузова из спектакля отца и выступал с ним перед ранеными в госпиталях. В 1954 году Державин без колебаний поступил в Щукинское театральное училище.

Фото: РИА «Новости»

Уже через три года в ту же «Щуку» поступил Александр Ширвиндт, ровесник и знакомый Миши еще со школьной поры. Так завязалась дружба, которой суждено было продолжаться более семи десятилетий. «Кабачок „13 стульев“» Дебют Михаила Державина в кино состоялся еще в студенческие годы — он появился в эпизоде фильма 1956 года. В начале 1960-х молодой артист много снимался в телеспектаклях, однако всесоюзную известность ему принесла не кинороль, а телевизионное эстрадное шоу. В 1967 году Державин стал ведущим культовой юмористической программы «Кабачок „13 стульев“», где играл обаятельного пана Ведущего.

Фото: РИА «Новости»

Трое в лодке и Михаил Державин Настоящий же кинопрорыв случился чуть позже, когда на экраны вышла музыкальная комедия «Трое в лодке, не считая собаки», советская адаптация книги Джерома К. Джерома. В главных ролях снялись три блестящих артиста: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Фильм мгновенно стал хитом и вошел в золотой фонд кино. Снимали эту картину в экстремальных условиях: поздней осенью актерам пришлось плавать в холодной реке Неман (игравшей роль Темзы), и чтобы согреться, они употребляли не только горячий чай. В некоторых эпизодах Державин, Миронов и Ширвиндт были на самом деле навеселе, что, впрочем, только добавило естественности их веселой игре. Многим полюбились и другие киноработы Михаила Михайловича: комедия «Зимний вечер в Гаграх», авантюрная лента «Моя морячка» и другие.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

1980-е годы принесли Михаилу Державину новые творческие успехи. Вместе с неразлучным приятелем Ширвиндтом он стал ведущим популярной музыкальной программы «Утренняя почта». А в новое тысячелетие друзья вступили, вновь выйдя на телеэкран дуэтом, в 2013 году они вели программу «Хочу знать». Соблазнил внучку Буденного и дочь Райкина В любви Михаил Державин был человеком увлекающимся: у него было три официальных брака и немало романтических историй. Первой супругой артиста стала его однокурсница Екатерина Райкина, дочь знаменитого сатирика. Молодые поженились в 1957 году, когда Михаилу было 21, а Кате — 19, но их студенческий союз продлился недолго, спустя два года пара рассталась. Юные супруги не сумели сохранить верность: как позже признавался Державин, оба «грешили» легкими романами на стороне. Тем не менее они расстались без скандала, оставшись добрыми друзьями. Второй женой Державина стала Нина Буденная, внучка легендарного маршала Семена Буденного.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Этот брак длился 16 лет и подарил Михаилу единственного ребенка. Семейная идиллия, впрочем, не уберегла Михаила от нового увлечения: по слухам, он позволял себе измены и во втором браке. Третья жена, певица Роксана Бабаян, стала настоящей любовью и опорой Михаила Державина до конца его дней. Их знакомство произошло в конце 1970-х во время гастрольной поездки: оба на тот момент еще состояли в браках, но, по словам Державина, эти отношения уже себя изжили.

Фото: РИА «Новости»

Их союз оказался самым долгим, целых 38 лет счастливой совместной жизни. Роксана, или «Рокочка», как ласково называл ее муж, ради него даже сменила в паспорте фамилию, хотя продолжала выступать под девичьей фамилией матери. Легендарная дружба с Ширвиндтом Дружба Михаила Державина и Александра Ширвиндта началась еще в детстве. Их родители дружили семьями, вместе праздновали премьеры, а мальчишки тем временем устраивали свои первые импровизированные концерты. Со школьной скамьи Миша и Саша были неразлучны, а в юности вместе учились в Щукинском училище и даже поначалу работали в одних и тех же театрах. На сцене они чаще выступали порознь, но стоило выйти дуэтом — зал покатывался со смеху. Ширвиндт и Державин отточили свой комический номер до блеска: Михаил изображал милого балагура, постоянно шутил и улыбался, а Александр играл флегматичного джентльмена с невозмутимым каменным лицом.

Фото: РИА «Новости»

Талант Державина оценили на самом верху Мягкий юмор и искрометный талант Михаила Державина любили не только зрители. Государство тоже высоко ценило заслуги артиста. Еще в советское время он получил почетное звание народного артиста РСФСР. Для актера комедийного жанра подобное признание это большая честь, ведь Державин всю жизнь вел жанр эстрадной миниатюры и сатирической комедии, что не всегда удостаивалось государственных наград. В постсоветской России Михаил Михайлович был отмечен несколькими орденами. Он стал кавалером ордена Дружбы, а затем получил два ордена «За заслуги перед Отечеством» — IV степени и III степени. Незадолго до ухода из жизни, в 2017 году, Державина наградили орденом Почета. Эту награду ему, уже тяжело больному, вручали прямо в больничной палате, но Михаил шутил и в той обстановке.

Фото: РИА «Новости»

Михаил Державин скрывал болезни Последние годы жизни Михаила Державина омрачались проблемами со здоровьем, о которых он, впрочем, не любил распространяться публично. Близкие признавались, что у народного артиста был целый «букет хронических заболеваний», но он старался не жаловаться и до последнего выходил в люди с улыбкой. Известно, что Державин страдал от гипертонии и проблем с сосудами; по словам первой жены, у него «плохо было с ногами» в последние годы. Михаил Михайлович был не слишком дисциплинированным пациентом: врачи ругали его за лишний вес и высокий холестерин. При росте 165 сантиметров вес актера подчас доходил до 80 килограммов, и однажды, еще в 1990-х, друзья буквально силой отправили Державина в клинику сбрасывать вес. Человек, который жил без врагов Михаил Державин прослыл уникальным человеком в артистической среде. Он умудрился прожить жизнь, ни разу ни с кем серьезно не поссорившись. Коллеги вспоминают, что он обладал редким качеством: не знал зависти и всегда радовался успехам других. В театральном мире, где нередки интриги и конкуренция, Державин выделялся доброжелательностью и душевной щедростью.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Показательно отношение Михаила к бывшим женам, никто из них не держал на него зла после расставаний, напротив, продолжали дружить с ним и между собой. Смерть великого актера Долгие годы Михаил Державин оставался удивительно бодрым, несмотря на болезни. Он говорил, что театр и смех — лучше любых лекарств, и действительно, выходя на сцену, будто молодел душой. Однако к 2017 году состояние актера ухудшилось: он с начала декабря лежал в госпитале, где врачи делали все возможное. Последние месяцы жизни стали тяжелым испытанием. Он впал в бессознательное состояние на исходе декабря 2017-го. Десятого января 2018 года ранним утром сердце артиста остановилось.

Фото: РИА «Новости»

Проститься с ним пришли сотни людей: родные, коллеги, друзья, поклонники таланта. Гроб с телом актера установили на сцене, где он блистал много десятилетий, это был его «последний выход». Зал аплодировал, провожая артиста в вечность, как это принято делать при прощании с большими артистами. Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей Со смертью Михаила Державина ушла целая эпоха отечественного театра и эстрады, об этом говорил даже глава государства. Президент России Владимир Путин направил родным и близким актера официальную телеграмму с соболезнованиями. В послании Путин подчеркнул, что кончина Державина — невосполнимая потеря для всей российской культуры и для родного Театра сатиры, которому он преданно служил. Владимир Мединский, на тот момент министр культуры России, также выразил соболезнования близким умершего актера. Державина чиновник назвал человеком редкого обаяния.