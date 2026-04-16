Сегодня 07:00 Чарли Чаплин. Тот, кто научил кинематограф не только смеяться

Исполняется 137 лет со дня рождения великого актера и режиссера Чарли Чаплина. Именно он подарил нам кино таким, каким мы его знаем. Рассказывал смешные и трогательные истории, заставляя людей не только смеяться, но и плакать, а главное — думать. Именно потому актера выдворили из США и долго отказывали в наградах на родине.

Биография Чарли Чаплина Чарльз Спенсер Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне. Родители его — дочь сапожника и сын мясника — были артистами. Мать, Ханна Чаплин, урожденная Хилл, пела и танцевала в различных театрах, в том числе в антрепризе известных композиторов. К моменту рождения Чарли у нее уже был четырехлетний сын Сидни от некоего еврея по фамилии Хоукс. Отец, Чарльз Чаплин — старший, с цыганскими корнями, играл и пел приятным баритоном в мюзик-холле. Одно время он был чертовски популярен: выступал в Нью-Йорке и много гастролировал в Европе. Выпивал тоже немало, так что скоро умер от цирроза печени в лондонском госпитале.

Фото: родители Чарли Чаплина: Ханна Чаплин и Чарльз Чаплин — старший / Публичное достояние

Нельзя сказать, чтобы мальчики многое потеряли: к моменту смерти Чаплин-старший не жил дома уже пару лет. Впрочем, и когда там бывал, не слишком занимался детьми. Ханна тоже не очень горевала: она успела родить третьего сына Джорджа Уиллера от артиста мюзик-холла Лео Драйдена, который забрал наследника, едва тому исполнилось шесть месяцев. Впервые Чарли вышел на сцену в пять лет — во время выступления у его матери вдруг пропал голос, и сын бросился на выручку. К восторгу публики он допел песню, и его наградили не только овациями, но и дождем монеток. Вот только на этом певческая карьера Ханны Чаплин закончилась.

Фото: Чаплин (в центре верхнего ряда) в Центральной лондонской районной школе для бедняков, 1897 год / Публичное достояние

Вместе со своими мальчишками певице пришлось перебраться в трущобы. Они постоянно переезжали, спасаясь от долгов за жилье. Недоедание, депрессия и, похоже, сифилис, привели Ханну к серьезному психическому расстройству. Чарли со сводным братом побирались на улицах и дважды оказывались в Работном доме. А Работный дом в Лондоне начала XX века больше походил на тюрьму. За скудную еду и крышу бедняков, сирот и инвалидов заставляли тяжело работать, жестоко наказывая за малейшую повинность. Многие нищие предпочитали голодать, но не попадать в это «благотворительное заведение».

Фото: Работный дом в Ламбете, где трудились братья Чаплины, сейчас там Музей кино / Википедия

Юный Чаплин редко ходил в школу, но поступил было в детскую танцевальную труппу «Восемь ланкаширских парней». Он с успехом выступил в роли кошки и до слез рассмешил зрителей, да только тем было не прокормиться. Мальчик хватался за любую работу: продавал газеты, был помощником врача, трудился в типографии. В 14 лет Чаплин получил постоянную работу в театре и даже роль посыльного в пьесе о Шерлоке Холмсе, а после — место актера в варьете. С 16 лет брал у приятелей уроки игры на скрипке и упражнялся по много часов в день. Наконец 21 февраля 1908 года он примкнул к известной труппе Фреда Карно.

Фото: юный Чарли Чаплин в пьесе «Шерлок Холмс» / Публичное достояние

Как Чаплин попал в США Вместе с труппой Карно Чаплин несколько раз побывал на гастролях в США. Во второй раз ему предложили остаться, и молодой актер согласился. Парня скоро заметил кинопродюсер Мак Сеннет и зазвал в свою Keystone Studios. Поначалу роман с кино не клеился, и начальство даже подумывало с расстаться с новичком. Дело спасла комедийная актриса немого кино, а также сценарист, продюсер и режиссер Мэйбл Норманд. Она потребовала дать британцу шанс и не прогадала: скоро картины с ее протеже стали приносить прибыль, и Чаплин сделался звездой студии. Хотя они с Мэйбл до хрипоты спорили на площадке, в жизни оставались добрыми друзьями долгие годы. Кстати, именно Норманд придумала швыряться кремовыми тортами. Впервые она поставила этот комичный трюк в фильме «Шум из глубины»: торт полетел в лицо актера Роско Арбакла, наставника не только Чаплина, но и Бастера Китона и Боба Хоупа. Кстати, именно у Арбакла Чарли подсмотрел огромные мешковатые штаны для своего образа.

Фото: Мэйбл Норманд, студийная фотография 10-х годов XX века / Публичное достояние

Бродяга Чарли Чаплин, будучи уже знаменитым, все еще искал свой стиль, но помог ему не расчет, а случай. Норманд отправила его гримироваться для роли в фильме «Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл». По дороге артиста осенило: нужны штаны мешком, узкий сюртук, большие башмаки, котелок и тросточка. А еще — маленькие усики, чтобы казаться постарше. Так он и вошел в кадр. И появился Бродяга — одинокий джентльмен, поэт и мечтатель о красивой любви и приключениях, готовый подобрать окурок с тротуара, а то и дать пинка даме под зад. И ведь никакой выдумки: наряд сам диктовал, как должен вести себя персонаж, так комично облаченный. Бенефисом Бродяги стала трогательная история «Малыш»: сказка о брошенном мальчике, которого подобрал и воспитал нищий бедолага, а потом нашла мама-кинозвезда. В паре с Чаплиным играл юный Джеки Куган, который спустя много десятилетий стал первым киношным дядей Фестером в телесериале «Семейка Аддамс».

Фото: Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш», 1921 год / Публичное достояние 1/3 Фото: Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш», 1921 год / Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com 2/3 Фото: Джеки Куган в роли дяди Фестера в телесериале «Семейка Аддамс», 1964 год / Публичное достояние 3/3

Бродяга пошел дальше. Скоро весь мир узнал о «Золотой лихорадка», смеялся сквозь слезы, глядя «Цирк» и «Огни большого города», смотрел на «Новые времена» и потешался над «Великим диктатором», который так напоминал Гитлера. Кстати, этот фильм вышел через шесть дней после того, как Великобритания объявила войну Германии. Чаплин сам снимал свои фильмы и был не только актером, но и продюсером, режиссером, сценаристом и даже композитором. Он умел рассказывать истории, которые одинаково задевали сердца богатых и бедных, молодых и старых, словом, практически всех, кто смотрел его фильмы. Но были и люди без сердца.

Фото: Дэвид Гриффит, Мэри Пикфорд, Чарьлз Чаплин и Дуглас Фэрбенкс подписывают соглашение о создании независимой студии United Artists / Публичное достояние

Преследование Чаплина Стоит напомнить, что в США, да и в других странах до начала Второй мировой войны, было немало сторонников Гитлера. Не смущаясь, они объединялись в кружки по интересам и то гордо ходили строем, то запугивали неугодных — евреев и всех, кого подозревали в сочувствии коммунистам. «Великий диктатор» стал у них костью в горле. Чаплина уверяли, что фильм никогда не будет показан ни у него на родине, ни в США. Актер получал письма с угрозами и обещаниями забросать кинотеатры, в которых начнут показывать ленту, бомбами с удушливым газом и расстрелять экраны. Но фильм все же вышел. Нацистская пропаганда в ответ назвала Чаплина евреем, а Гитлер зачислил комика в список личных врагов, что вполне объяснимо. Но вскинулась и американская пресса: «Чаплин тыкал в зрителей коммунистическим пальцем!» И это при том, что картина получила пять номинаций на премию «Оскар» и очень понравилась президенту Франклину Рузвельту.

Фото: кадр из фильма «Великий диктатор». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Но что президент, если на актера ополчился сам глава ФБР Эдгар Гувер! Он приказал собрать на актера подробное досье и сделать все, чтобы выдворить из страны — Чаплин не менял гражданства и остался подданным Великобритании. После того, как актер в 1942 году начал кампанию в поддержку открытия второго фронта, его чудом не арестовали. Довольно кстати для фэбээровцев в 1943 году актриса Джоан Бэрри подала в суд Калифорнии иск о признании Чаплина отцом ее дочери Кэрол Энн. Хотя анализ крови однозначно показал, что актер им не является, федеральные власти все-таки предъявили Чаплину обвинения. Его оправдал суд присяжных. Думаете, все? Нет, состоялся второй процесс, на котором просто наплевали на медицинские данные и таки признали актера отцом ребенка. Чаплин был обязан выплачивать 75 долларов в неделю до достижения Кэрол Энн 21 года.

Фото: Джоан Бэрри, 20-е годы XX века / Википедия

Следующий удар был по новой картине «Месье Верду». Эту историю о необычном серийном убийце-неудачнике Чаплин считал самым умным и самым ярким фильмом. Но его запретила цензура, и газеты снова устроили травлю «коммуниста». Неравнодушная общественность бесновалась: «Чаплин слишком долго загостился у нас!», «Выслать Чаплина в Россию!». В 1952 году Чаплин отправился в Лондон на премьеру своего фильма «Огни рампы». В пути узнал, что въезд в США ему закрыт. Если он все же рискнет вернуться, то предстанет перед комиссией Департамента иммиграции, чтобы ответить на обвинения в моральной распущенности и на вопросы политического порядка.

Фото: Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин на премьере фильма «Огни большого города», 1931 год / Jewish Chronical / www.globallookpress.com

Чаплин в Европе Поначалу Чаплин решил обосноваться в Швейцарии. Купил поместье Мануар де Бан с видом на Женевское озеро в Корсье-сюр-Веве и зажил там с женой и детьми. Продал оставшиеся акции United Artists, дом и студию в Беверли-Хиллз. Жена актера в поддержку мужа отказалась от гражданства США и стала британской подданной. В изгнании Чаплин снял сатирический фильм «Король в Нью-Йорке», где от души посмеялся над маккартизмом и американским обществом. Затем, 10 лет спустя, мир увидел единственный цветной и последний фильм мастера — «Графиня из Гонконга». Главные роли там исполнили Марлон Брандо и Софи Лорен. Между съемками актер написал мемуары «Моя автобиография» и сочинил музыку к своим старым немым фильмам, создавая обновленные партитуры. А 4 марта 1975 года королева Елизавета II пожаловала выходцу из лондонских трущоб степень Рыцаря-командора ордена Британской империи. С этого момента Чаплин получил право на титул «сэр».

Фото: Королева Елизавета II пожимает руку Чарли Чаплину, Лондон, 10 октября 1952 года / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Правда, дать Чаплину рыцарство планировали еще в 1956 году. Но тогда британское правительство побереглось и отказалось от этой идеи под влиянием американских обвинений в симпатиях актера к коммунизму. Вот и дождались, когда престарелая звезда уже не вставал из инвалидной коляске. Ах да, стоит добавить, что США все же сменили гнев на милость и разрешили великому Чаплину ненадолго заехать на их земли. На 44-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии 10 апреля 1972 года актера встретили 12-минутной овацией — самой долгой в истории премии, и торжественно вручили почетный «Оскар».

Фото: Звезда Чарли Чаплина на голливудской «Аллее славы» Kotofski / Википедия

Личная жизнь и смерть Чаплина Чаплин был женат четыре раза. Его последней любовью стала Уна О’Нил, дочь Нобелевского лауреата, драматурга Юджина О’Нила и писательницы Агнес Болтон. Девушка решилась прийти на пробы в кино, и в октябре 1942 года ее представили легенде. Роль она не получила, зато нашла удивительного друга, пусть и старше на 36 лет. Летом 1943 года, через месяц после того, как О’Нил исполнилось 18 лет, они сбежали, поженились и жили вместе до самой смерти Чаплина. У пары родилось восемь детей, и некоторые из них рискнули пойти по стопам отца — удачно, хотя и никому не удалось дотянуться до его успеха.

Фото: О’Нил и Чаплин в аэропорту Амстердама, 1965 год. Evers, Joost / Википедия

Чаплин умер во сне в возрасте 88 лет ранним рождественским утром 25 декабря 1977 года в своем поместье в Швейцарии. Но на этом приключения великого артиста не закончились! Спустя всего три месяца после похорон гроб с его телом исчез с кладбища. Вдове позвонили похитители и потребовали выкуп — 600 тысяч долларов. О’Нил наотрез отказалась платить и заявила, что покойный муж счел бы это крайне нелепым. Между тем преступников изловили. Оказалось, два автомеханика — беженцы из Польши и Болгарии, решили так оригинально поправить свои финансовые проблемы. Гроб с телом Чаплина нашли в неглубокой яме в поле на другом конце Женевского озера. Его вернули на кладбище, но на этот раз могилу залили толстым слоем бетона, чтобы кража никогда не повторилась. Многие говорили, что история вышла как раз в духе великого комика.

Фото: Могилы Чарльза и Уны Чаплин в Корсье-сюр-Веве. Philoum / Википедия

Завещание Чаплина Легенда кино был одним из самых богатых людей в индустрии развлечений: на момент смерти его состояние оценивалось примерно в 100 миллионов долларов, что на сегодняшние деньги — полумиллиарда с хвостиком. Почти все это, а также поместье Мануар-де-Бан и права на фильмы перешли к вдове. Каждый из восьми детей от четвертого брака тоже получил свою долю. А экономке Элизабет Дрю Чаплин распорядился отдать кровать и занавески, которыми она всегда восхищалась. Кроме того Чаплин пообещал один миллион долларов первому мужчине, который сможет забеременеть и родить ребенка. Столько же получит тот, кто сможет выпустить изо рта шесть колец дыма, а затем пропустить сквозь них седьмое. Оба этих условия пока никто не выполнил.

Факты о Чаплине: Биограф Чаплина Джойс Милтон писала, что отношения Чаплина и его второй жены Литы Грей стали основой романа Набокова «Лолита»

В Лос-Анджелесе Чаплин подружился с глухим художником Гренвилльдом Редмондом. Актер восхищался экспрессивностью жестового языка и вместе с живописцем разработал некоторые техники пантомимы для немых фильмов. Он даже снял своего друга в «Огнях большого города» в роли скульптора.

Однажды Чаплина было вызывали в Вашингтон на слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Но великий комик пообещал явиться в своем костюме Бродяги, и вызов отменили.

Чаплин инкогнито принял участие в конкурсе своих двойников и занял лишь третье место.

Одна из самых известных песен Чаплина — Smile.

Внучка Чаплина Уна Чаплин (ее назвали в честь бабушки) сыграла ту самую королеву Севера — Талису Мейгир, жену Робба Старка в «Игре престолов». Также она снималась в сериале «Шерлок».