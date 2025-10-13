13 октября 2025 00:03 Был сыном врага народа, а стал звездой Голливуда. Как сложилась жизнь советского комика Савелия Крамаров 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Появление этого советского актера на экране всегда вызывало улыбку, а фразы его персонажей моментально расходились на цитаты. Савелию Крамарову 13 октября мог бы исполниться 91 год. Он мечтал прожить больше века, но тяжелая болезнь забрала его намного раньше.

Детство и юность Савелия Крамарова Яркий самобытный комик появился на свет 13 октября 1934 года в Москве. Отец — успешный адвокат, мать — домохозяйка с образованием инженера-экономиста. Спустя три года отца Савелия арестовали, обвинив в антисоветской деятельности и осудив на восемь лет лагерей. Позже матери актера пришлось с мужем развестись, чтобы суметь устроиться на работу. Во время войны семью эвакуировали на Урал, а в столицу они вернулись лишь в 1944 году. Савелий тогда заболел туберкулезом и его старшую сестру отправили к родственникам во Львов, чтобы не заболела.

Фото: РИА «Новости»

Крамаров остался сиротой еще школьником. Мать умерла от рака, а отец после отбывания наказания был повторно осужден, но спустя время после освобождения покончил жизнь самоубийством. Опекуном Савелия стал его дядя Леопольд Волчек. Детство у актера было голодным. В школе он плохо учился, дрался с одноклассниками, дразнившими его «косым». Крамаров тогда и не догадывался, что врожденная детская травма принесет ему всесоюзную славу в будущем. Единственной отдушиной было кино. После школы он поступал в театральный вуз, но ему отказали из-за внешности. Тогда он стал студентом Лесотехнического института, посещая при этом театральную студию «Первый шаг». Кинокарьера Крамарова После окончания вуза год отработал по профессии, но мечтал стать актером. В этом ему помог студент ВГИКа Алексей Салтыков, его друг. Савелий дебютировал в кино в образе Васьки Ржавого в ленте «Ребята с нашего двора». Известность пришла к нему с выходом «Неуловимых мстителей», где он сыграл бандита Илюху. Фраза его героя «А вдоль дороги мертвые с косами стоять… И — тишина!» стала крылатой.

Фото: РИА «Новости»

Крамарова снимали много, но на второстепенных ролях. Играл хулиганов, выпивох и балбесов — персонажей отрицательных, но забавных и комичных. В 1972 году поступил в ГИТИС, но после его окончания не смог устроиться ни в один театр. В 1974 году комика удостоили звания заслуженного артиста РСФСР. Тогда актер пошутил, что будет «копить на народного», но так и не дождался этого.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Пик его актерской карьеры пришелся на 70-е годы. Две значимые роли того периода — бандит по кличке Косой в «Джентльменах удачи» и прижимистый Петя Тимохин в «Большой перемене». Потом карьера пошла на спад из-за негласного запрета КГБ, ведь его дядя эмигрировал в Израиль. Позже актер и сам покинул СССР, но получилось не сразу. Помогло письмо президенту США Рональду Рейгану. Крамаров эмигрировал в 1981 году. Сначала попал в Вену, а позже обосновался в Лос-Анджелесе, где на первых порах его приютил коллега Илья Баскин. Крамаров вошел в американскую актерскую гильдию. Сыграл в нескольких больших проектах, в частности, в «Красной жаре», «Танго и Кэш» и «Космической одиссее 2010». Сотрудничал с такими звездами, как Хелен Миррен, Робин Уильямс и Арнольд Шварценеггер.

В 90-х годах снялся в нескольких проектах в России, среди которых комедия «Русский бизнес».

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Три брака и смерть дочери Первой его любовью стала актриса Майя Булгакова, ходившая с ним в студию «Первый шаг», но отношения не сложились. В ГИТИСе комик увлекся однокурсницей Людмилой. Они поженились, но брак оказался коротким. Весной 1964 года Крамаров познакомился с архитектором Марией Шатинской, с которой он прожил более 10 лет, но так и не отвел в загс. У них родилась дочь, умершая в младенческом возрасте, после чего отношения пары стали портиться. Второй женой актера стала бизнес-леди Фаина Зборовская. В этом браке родилась дочь, названная в честь матери актера — Бенедиктой. Спустя пять лет они развелись. Третья супруга — Наталья Сирадзе. Она была младше его на 21 год и напоминала внешне мать актера. Брак продлился недолго из-за смертельной болезни артиста.

Интересные факты из жизни Крамарова Актер родом из еврейской семьи, но при получении паспорта его записали как русского. Паспортистка сказала, что у него типично рязанская внешность. Когда Крамаров осиротел, то мамины братья решили, что он будет обедать у них по графику. На пике кинокарьеры он считался одним из самых состоятельных актеров советского кино — жил в знаменитом круглом доме на Мосфильмовской улице, коллекционировал антиквариат и ездил на белом Volkswagen.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Еще до эмиграции актер начал посещать синагогу, стал увлекаться йогой и вегетарианством. Когда жил и работал в США, то английский язык так и не выучил. Отказывался работать по пятницам и субботам, так как был ортодоксальным евреем. В 57 лет сделал операцию по исправлению косоглазия. В 1993 году Крамаров выкрал из колумбария на Донском кладбище урну с прахом своей матери и вывез его в США.

Смерть от рака Крамаров стал фанатичным поклонником американского натуропата Поля Брэгга, автора книги «Чудо голодания». Он исполнял все его рекомендации, планируя прожить до 120 лет. Занимался спортом, медитировал, сидел на диетах. Но в возрасте 60 лет врачи диагностировали актеру рак прямой кишки. Затем операция, химиотерапия, два инсульта, слепота. Через полгода актера не стало. Он ушел тихо, во сне. Похоронили Крамарова на еврейском мемориальном кладбище «Холмы забвения» под Сан-Франциско.