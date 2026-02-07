Буре разводятся после 17 лет брака. Как супруги поделят троих детей и 70 миллионов долларов?

Известный хоккеист Павел Буре и его жена Алина официально разводятся после 17 лет брака. Процесс стал скандальным: пара не может разойтись мирно, теперь им предстоит решить вопрос опеки над тремя детьми и разделить внушительное состояние в 70 миллионов долларов.

Как встретились и поженились Павел Буре и Алина Хасанова

Около 20 лет назад имя Павла Буре, получившего за свою скорость прозвище «Русская ракета», гремело не только на хоккейных аренах, но и в светской хронике. Спортсмен числился в списках самых желанных женихов благодаря спортивной фигуре, солидному банковскому счету и блестящей карьере в НХЛ.

Поговаривали, что перед его чарами не устояли Ксения Собчак, Ирина Салтыкова, Анна Курникова и Маша Кравцова. В интервью Павел подчеркивал статус свободного человека, и лишь когда шумиха вокруг него поутихла, решился на серьезный шаг.

В 2005 году во время отдыха в Турции 33-летний хоккеист обратил внимание на 18-летнюю Алину Хасанову — студентку РЭУ имени Плеханова, которая мечтала о карьере модели. Алина — дочь топ-менеджера «КамАЗа».

Через четыре года после знакомства возлюбленные оформили отношения. В 2013-м у пары появился первенец Павел, спустя два года — дочь Палина, в 2018 году родилась Анастасия.