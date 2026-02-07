Буре разводятся после 17 лет брака. Как супруги поделят троих детей и 70 миллионов долларов?
Известный хоккеист Павел Буре и его жена Алина официально разводятся после 17 лет брака. Процесс стал скандальным: пара не может разойтись мирно, теперь им предстоит решить вопрос опеки над тремя детьми и разделить внушительное состояние в 70 миллионов долларов.
Как встретились и поженились Павел Буре и Алина Хасанова
Около 20 лет назад имя Павла Буре, получившего за свою скорость прозвище «Русская ракета», гремело не только на хоккейных аренах, но и в светской хронике. Спортсмен числился в списках самых желанных женихов благодаря спортивной фигуре, солидному банковскому счету и блестящей карьере в НХЛ.
Поговаривали, что перед его чарами не устояли Ксения Собчак, Ирина Салтыкова, Анна Курникова и Маша Кравцова. В интервью Павел подчеркивал статус свободного человека, и лишь когда шумиха вокруг него поутихла, решился на серьезный шаг.
В 2005 году во время отдыха в Турции 33-летний хоккеист обратил внимание на 18-летнюю Алину Хасанову — студентку РЭУ имени Плеханова, которая мечтала о карьере модели. Алина — дочь топ-менеджера «КамАЗа».
Через четыре года после знакомства возлюбленные оформили отношения. В 2013-м у пары появился первенец Павел, спустя два года — дочь Палина, в 2018 году родилась Анастасия.
Развод Павла и Алины Буре
В ноябре 2025 года Алина подала заявление в Никулинский суд Москвы и потребовала определить место жительства детей в условиях раздельного проживания супругов. Павел в ответ направил встречный иск в рамках категории «иные споры, возникающие из семейных отношений».
Новость спровоцировала шквал обсуждений среди российских пользователей Сети.
«Этот брак был обречен с самого начала. Слишком явный мезальянс по сравнению с предыдущими — те были также моложе, но или красивы, или с социальным статусом. А тут ничего вообще»;
«Алина — девушка из богатой и правильной семьи, для которой муж — глава семьи и защитник. И если уж такая женщина решила развестись, то, скорее всего, Павел эту роль больше не выполняет»;
«Надломился человек. Слава вещь сладкая. А когда идет на спад, не каждый выдержит»;
«Разница в возрасте дает о себе знать. Наверное».
Что делят Буре
Развод Буре явно не будет мирным.
«Мне очень сложно, мы переживаем с детьми непростое время. Извините, я очень устала после суда, вымотана», — заявила Алина.
Ее адвокат Наталья Забрудская отметила, что между супругами много спорных вопросов, но главный из них — вопрос с опекой и местом проживания детей. Дело находится в Хамовническом районном суде Москвы.
Приоритетным вопросом для моего доверителя является требование об определении места жительства детей, поскольку дети росли и проживали с Алиной Фанисовной с рождения и хотят продолжать жить с мамой. С точки зрения права мы оцениваем эту позицию как достаточно сильную, аргументированную.
Наталья Забрудская
адвокат
Также Павлу и Алине предстоит разделить имущество стоимостью в 70 миллионов долларов. У супругов внушительный портфель недвижимости, который включает в том числе роскошный особняк на Рублевке.
У Буре не было брачного контракта, поэтому вопрос решит суд. Предварительное слушание назначили на 18 февраля. Алина настаивает, что Павел должен обеспечить сыну и дочерям привычный уровень жизни и достойное образование.
«Алина Фанисовна как любящая мать занимает позицию, что любое совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для обеспечения первоочередного соблюдения прав и законных интересов ее детей», — привело «СтарХит» слова Забрудской.