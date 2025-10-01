Сегодня 13:29 Бухгалтер, шансонетка и просто красавица: что известно о новой девушке Гуфа 0 0 0 Фото: lady_bro_official / Соцсети Знаменитости

В конце сентября 2025 года Гуф (Алексей Долматов) снова оказался в центре внимания общественности и СМИ. Поводом для этого стала фотография рэпера с девушкой по имени Вероника Нестерова. После публикации снимка пошли слухи о новом романе артиста. Что известно о предполагаемой возлюбленной — в материале 360.ru.

Новая возлюбленная Гуфа Всего месяц назад Гуф расстался с невестой Разият Салаховой, и после появления его фото с Нестеровой поклонники устроили собственное расследование. Пользователи Сети изучили профиль предполагаемой девушки рэпера и обнаружили там немало пикантных деталей. На странице у Вероники нашли селфи с рэпером и кадр, на котором видна узнаваемая рука Гуфа, лежащая на колене девушки. Также Нестерова публикует многочисленные фото с букетами цветов и трогательные послания «самому заботливому мужчине». Особенно фанатов привлек снимок с двумя билетами на Пхукет — для Вероники и Гуфа.

Что известно о Веронике Нестеровой Веронике 36 лет, ее девичья фамилия — Калиниченко. Вероятная пассия рэпера родилась в городе Белоярском Тюменской области и длительное время жила в Сургуте. Последние пять лет она строит карьеру в Москве. За спиной у Вероники три брака. Впервые она вышла замуж за Антона Батракова, в этих отношениях в 2008 году на свет появился сын Роман. Затем предложение девушке сделал некий Никита, а после — Евгений Нестеров, отец дочери Владиславы 2017 года рождения. Предположительно, Вероника работала бухгалтером в ООО «Леди Босс» и директором в Центре аренды жилья. Параллельно она участвовала в конкурсах красоты: в 2020 году заняла первое место в состязании «Царица России Москва», в 2015-м участвовала в международном конкурсе «Миссис земной шар» в Китае. Нестерова снималась в клипах и телешоу. Сейчас девушка занимается музыкой — исполняет шансон и выступает перед заключенными. По данным Super.ru, у самой Вероники тоже были проблемы с законом. В 2016-м на нее и еще нескольких человек подал в суд полицейский по делу о защите чести и достоинства. Истец выиграл дело.

Гуф прокомментировал слухи о романе с Вероникой. «Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — заявил он. Но словам рэпера мало кто поверил. Недавно выяснилось, что девушка присутствовала на дне рождения музыканта. Личная жизнь Гуфа Гуф всегда оставался объектом пристального внимания. Не так давно он подтвердил расставание с Разият Салаховой. Новость стала неожиданной, так как в ноябре 2024 года рэпер сделал возлюбленной предложение и выглядел абсолютно счастливым. Также у музыканта за плечами два брака: с блогером Айзой, которая воспитывает от Долматова сына Сэма, и с моделью Юлией Королевой — она родила Алексею дочь Тину. Оба союза распались из-за зависимости рэпера. Однако Гуф смог наладить контакты с бывшими женами, в том числе ради общих детей.