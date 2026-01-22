22 января 2026 17:53 Бруклин Бекхэм объявил войну семье. За что непо-мальчик так ненавидит Викторию и Дэвида 0 0 0 Фото: Изображение сгенерировано нейросетью / 360.ru Знаменитости

Бруклин Бекхэм — сын знаменитых родителей Дэвида и Виктории — объявил им войну. Он собирается идти в суд, чтобы бороться с родственниками. Чем семья насолила непо-мальчику, как его мать превратилась в один из самых вирусных мемов января и в чем винят его жену Николу, разбирался 360.ru.

Обиды Бруклина Бекхэма В социальных сетях 26-летний Бруклин Бекхэм объявил информационную кампанию против родителей: потребовал общаться с ними только через адвоката, обвинил в чрезмерной опеке, публичном вранье ради имиджа и попытке разрушить его брак. «Я не хочу мириться со своей семьей. Всю мою жизнь мои родители контролировали публикации в прессе о нашей семье. Показательные посты в социальных сетях, семейные события и ненастоящие отношения были неотъемлемой частью семьи, в которой я родился», — написал Бруклин.

Фото: Никола Пельтц / Соцсети

По его словам, мать постоянно проявляла неуважение к жене Николе и неоднократно приглашала женщин из прошлого сына, чтобы пара чувствовала дискомфорт.

Бруклин — счастливчик, родившийся с серебряной ложкой во рту и в золотой рубашке с платиновыми пуговицами. Он никогда не испытывал недостатка в финансах, но сам пока ничего не добился. Родители оплачивали все хотелки сына.

Чем известен Бруклин Бекхэм Свою известность непо-мальчик получил только благодаря звездным родителям. Бруклин брался за многое, но получалось далеко не все. Так, например, он тренировался в футбольной академии «Арсенала», но не получил стипендию и бросил футбол. Поступил в вуз, но не доучился. Модельные съемки в юности запустили слухи, что это место досталось ему по праву фамилии. Попытки стать фотографом подверглись критике, а собственное кулинарное шоу не прожило долго из-за огромных расходов.

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что не так с Викторией и Дэвидом Дэвид Бекхэм не скрывает, что уже много лет страдает от обсессивно-компульсивного расстройства, а Виктория — известный фанатик здорового образа жизни. «Мои родители неоднократно оказывали на меня давление и пытались подкупить, чтобы я отказался от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей. Мое несогласие повлияло на денежные выплаты, и с тех пор они никогда не относились ко мне по-прежнему», — делился сын. Он пожаловался, что стал подвергаться нападкам со стороны родителей с того момента, как начал отстаивать свои права в кругу семьи.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что известно о жене Бруклина Бекхэма Никола Пельтц — дочь миллиардера-промышленника. Она попросила будущую свекровь сшить ей платье к свадьбе. Когда эскиз был готов, Никола пришла от него в полный восторг. «Моя мама отменила пошив платья для Николы в последний момент, несмотря на то, что она была в восторге от дизайна, что вынудило ее срочно искать новое платье», — негодовал Бруклин. Внутренний конфликт перерос в публичное реалити-шоу. И Виктория, и Никола поспешили к специалистам по пиару, чтобы обратить историю в правильное для себя русло.

Фото: Никола Пельтц / Соцсети

Срыв свадьбы и жуткий танец-мем Виктории Бруклин считает, что родители пытались разрушить его отношения с возлюбленной еще до свадьбы в 2022 году. Дэвида и Викторию не устроил план рассадки гостей на торжестве: жених и невеста решили пригласить за стол молодоженов няню и бабушку Николы. За это мать Бруклина назвала его злодеем. За ночь до свадьбы родители заявили сыну, что Никола им не родня. Также Бруклин вспомнил эпизод, когда мать сорвала его свадебный танец перед гостями.

Марк Энтони вызвал меня на сцену перед 500 гостями, так как по расписанию должен был быть мой первый танец с женой. Но вместо этого на танцполе меня ждала мама. Она танцевала неподобающе, а я никогда не чувствовал себя настолько неловко и униженно. Бруклин Бекхэм

Выходка Виктории породила волну мемов и нелепых пародий.

Фото: Никола Пельтц / Соцсети

Меган Маркл 2.0 Бекхэм-младший заявил, что хочет мира, счастья и уединения для себя и своей новой семьи. Виктория отказалась от комментариев, а отец высказался расплывчато. «Я стараюсь воспитывать своих детей, ведь они совершают ошибки. Детям позволено ошибаться, так они учатся. Но, знаете, иногда нужно позволять им совершать эти ошибки», — отметил Дэвид в интервью CNBC. Он добавил, что всегда говорил о силе и вреде социальных сетей.

Я всегда говорил о социальных сетях и их влиянии, как положительном, так и отрицательном. Отрицательное — это то, к чему дети имеют доступ в наши дни. Это может быть опасно. Дэвид Бекхэм

В конфликт даже вмешалась любовница Дэвида Ребекка Лоос, поддержав Бруклина и его жену. «Я так рада, что Бруклин наконец-то заступился за себя и высказался публично! Мне было так жаль его бедную жену, ведь я слишком хорошо знаю, какими они могут быть! Правда всегда выходит наружу», — сказала она.

Фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Скандал с Бруклином взорвал англоязычный сегмент интернета. Поклонники старших Бекхэмов назвали Пельтц «новой Меган Маркл», которая заставила мужа выпустить сообщение для привлечения внимания. Сторонники молодой семьи уверены, что парень чувствовал давление, присущее звездной семье. Они пожалели молодого человека и посоветовали не общаться с родителями.