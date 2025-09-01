Бросил театр со скандалом и спас севшего брата. Как актер Сергей Гармаш всю жизнь боролся за принципы
Зрители могли бы никогда не увидеть Сергея Гармаша на экранах, если бы не его мать, которая в тайне отвезла его документы в театральное училище. За свою карьеруактер сыграл более 100 ролей в театре и кино, а среди коллег заработал репутацию человека чести. Гармашу 1 сентября исполнилось 67 лет. О его творческой карьере и личной жизни — в материале 360.ru.
Мечтал о мореходке, а попал в кукольный театр
Старший сын шофера из Херсона Леонида Гармаша и его жены Людмилы, которая работала диспетчером автобусной станции, Сережа доставлял им много хлопот. Он постоянно влезал в драки с соседскими мальчишками, а в школе срывал уроки и хулиганил так, что его несколько раз исключали. Хорошим примером для младшего брата Романа он точно не стал.
Сережа мечтал стать капитаном корабля дальнего плавания и всерьез рассматривал поступление в мореходное училище. Для подготовки он начал активно заниматься парусным спортом и даже принимал участие в соревнованиях.
Отъездом на очередные сборы сына воспользовалась мать, которая отвезла его школьный аттестат в театральное училище Днепропетровска и уговорила приемную комиссию его принять.
Вернувшийся домой Гармаш внезапно согласился с выбором матери. Он выбрал мастерскую для актеров кукольного театра. После возвращения в Херсон поступил на работу в местный ТЮЗ, но долго не проработал из-за призыва в армию.
Гармаш попал в стройбат, где уже тогда свирепствовала дедовщина. Давать себя в обиду новобранец не захотел и ввязался в драку со старослужащим, за что его на полгода сослали в дисциплинарный батальон.
После демобилизации Гармаш решил, что кукольный театр для него уже слишком мал, а для полноценной сцены не хватает образования. Он уехал в Москву и поступил в Театр-студию МХАТ. Это решение полностью изменило его жизнь.
Театральная карьера Гармаша и скандал в «Современнике»
Молодой, высокий и очень талантливый абитуриент Сергей Гармаш впечатлил приемную комиссию МХАТ. Режиссер театра «Современник» Галина Волчек запомнила будущего актера и после выпуска пригласила к себе.
Впервые на сцену московского театра Гармаш вышел в 1984 году. Он отлично вписался в состав труппы и стал одним из ведущих актеров. За 36 лет постоянной работы сыграл в нескольких десятках постановок.
В конце 2019 года именно Гармаш объявил пришедшим в театр зрителям, что артисты не смогут выйти на поклон из-за смерти Галины Волчек во время спектакля.
«Умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — обратился он к зрителям.
Пришедшего на смену Волчек из Центра имени Мейерхольда Виктора Рыжакова и его решения по сокращению персонала театра не принял. Он напомнил коллегам, что бывший худрук просила не превращать театр в «модное местечко», но его никто не слушал.
Последней каплей стал запущенный новым руководителем «Диалоги „Современника“ Война и мир» к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Гармаш назвал прозвучавшие там слова «кощунством, провокацией и преступлением».
По его словам, художественный руководитель принудил молодых актеров записать видео, а потом отредактировал. Актер объявил, что больше не может оставаться в театре, с которым расправляются самым жестоким образом.
«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — говорилось в послании Гармаша.
Последние спектакли актер доиграл в сентябре и окончательно покинул театр, настроив большую часть труппы против себя.
Долгий путь к успеху в кино
Сниматься в кино Сергей Гармаш начал сразу после окончания школы-студии МХАТ. Гармаш не отказывался ни от от одной роли, но особого успеха они ему не приносили.
Первое признание пришло после премьеры картины «Ворошиловский стрелок», где Гармаш сыграл капитана милиции Кошаева. Также зрители помнят актера по ролям в сериалах «Каменская», «Д.Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Бригаде» и другим.
Самым прорывным в карьере Гармаша стал 2007 год. Когда фильмы «12» Никиты Михалкова и «Катынь» польского режиссера Анджея Вайды стали номинантами на премию «Оскар».
Награды американской киноакадемии картины не выиграли, но Гармаш получил премию «Ника» в номинации лучший актер за роль присяжного в фильме Михалкова.
Его последней знаковой ролью стал садовник Геннадий в самом кассовом за всю историю российского проката фильме «Чебурашка».
Сейчас Сергей Гармаш работает над второй частью картины, которая выйдет в прокат 1 января.
ДТП брата или проверка репутации Гармаша
Принципиальность и честность актера Гармаша поставили под сомнение, когда дело коснулось его младшего брата Романа. Тот сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию, в которой погиб сотрудник Раменской больницы Владимир Мартынов.
В 2011 году Романа Гармаша приговорили к 3,5 года колонии поселения и выплате компенсации в 2,4 миллиона рублей семье погибшего.
Life.ru сообщал, что сразу после решения суда Сергей Гармаш привез надзирателям справку о том, что брат нуждается в больничном лечении и добился его перевода в московскую больницу.
Через два года наказания Роман Гармаш подал заявление на условно-досрочное освобождение в связи с раскаянием. Суд запрос удовлетворил.
Вдова Мартынова тогда говорила, что никакой компенсации она не получила и обвиняла Сергея Гармаша в том, что именно он вытащил своего брата. Этот скандал сильно сказался на репутации актера.
Спустя 10 лет Сергей Гармаш оказался в схожей ситуации, когда смертельную и пьяную аварию устроил его близкий друг — актер Михаил Ефремов. Он выехал на встречную полосу в центре Москвы протаранил фургон курьера Сергея Захарова.
Гармаш первым приехал на место ДТП. Но в комментарии журналистам заявил, что просто проезжал мимо и «решил справиться о здоровье своего коллеги». После этого многие предположили, что Ефремов при помощи своего друга уйдет от ответственности или отделается небольшим сроком.
Какие отношения у актеров сейчас, неизвестно. Гармаш резко отказался отвечать на вопрос журналистов, готов ли он выйти на сцену с отсидевшим другом, которого часто навещал в колонии.
Как Гармаш защитил свою честь?
В 2009 году Сергей Гармаш стал рекламным лицом уральского СКБ-банка и предстал на рекламных плакатах организации в образе «простого мужика». Соглашение предусматривало, что снимки утвердит сам актер и обрабатывать их нельзя.
Но авторы проекта то ли забыли, то ли решили, что можно все и пририсовали к голове актера шутовской колпак. Когда снимок разошелся, Гармаш впал в ярость и подал на банк в суд на 12,666 миллиона рублей.
Представители СКБ-банка возложили вину на рекламное агентство, ведущее проект. Гармаш не отступал, но в ходе судебной тяжбы сначала снизил требования до одного миллиона рублей, а после сделал неожиданный ход.
«Я бы предложил директору банка, чтобы он надел 'майку-алкоголичку'. Пусть сделает такой плакат с помощью фотошопа и повесит его до конца рекламной кампании. Если он это сделает, я откажусь от судебного иска», — заявил Гармаш.
Глава кредитного учреждения Владимир Пухов неожиданно ответил согласием. В своем публичном заявлении он сказал, что готов предстать в любом образе из глубокого уважения к актеру.
Позже появились плакаты, на которых были портреты Гармаша и директора банка в майках с бутылками кефира в руках. Конфликт был исчерпан.
Крепкий брак и ссоры детей Сергея Гармаша
Гармаш и его супруга Инна Тимофеева — пример на редкость крепкого брака. Супруги живут вместе уже более 40 лет, но однажды чуть не разошлись.
Они познакомились в Школе-студии МХАТ, где учились на одном курсе. Недавняя школьница, которая мечтала о театре с раннего детства очень понравилась уже отслужившему в армии Гармашу.
Он добивался ее расположения почти два года. Помог несчастный случай. На третьем курсе актер ввязался в серьезную драку, которая закончилась для него больницей и сломанной ногой. Инна первая приехала к нему в палату, чтобы поддержать. Увидев несчастного студента, ее сердце оттаяло.
Несколько месяцев она помогала Гармашу, который передвигался на костылях. Так начались их отношения, а на последнем курсе они сыграли свадьбу.
Гармаш уговорил невесту расписаться в Херсоне. Инна согласилась, но когда она приехала в незнакомый город вместо Сергея ее встретили его друзья. Где был жених, они не знали. Уже после выяснилось, что актер уехал на съемки, устроил мальчишник и проспал свой самолет.
«Женщину в загсе держали руками, чтобы она не ушла с работы. Но часам к семи вечера Сергей приехал, искупался в канале каком-то, посвежел, и мы пошли в загс», — рассказывала Инна.
После окончания школы жена Гармаша по распределению должна была отправиться работать в театр Ногинска. К тому времени она уже находилась в положении и актер отправился в «Современник», где пригрозил уходом, если на работу не возьмут его беременную жену. Так супруги стали работать на одной сцене.
Начало 90-х годов стало для семьи временем тяжелых испытаний. Съемок в кино практически не было, в театре платили копейки и денег сильно не хватало. Гармаш начал выпивать, чем поставил брак под угрозу, но Инна нашла к нему свой подход.
«И ссорились, и кричали. Можно было развестись, кинуть тарелку в стену. Но надо разговаривать, находить какие-то точки соприкосновения. Только это. Ну, и любовь, терпение, конечно», — отмечала она.
Финансовое положение семьи исправилось благодаря сериалу «Каменская», за который Гармаш получал хорошие гонорары.
В 2006 году, когда дочери уже исполнилось 18 лет, супруги решились на рождение второго ребенка. На свет появился младший сын. Сначала отношения детей не складывались. Сказывалась разница в возрасте и разные условия детства.
Дочь актера помнила, как родителям было тяжело, а брат получал все по первому зову. Но в итоге дети актера нашли общий язык и сейчас у них уже нормальные отношения.