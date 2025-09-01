Бросил театр со скандалом и спас севшего брата. Как актер Сергей Гармаш всю жизнь боролся за принципы

Зрители могли бы никогда не увидеть Сергея Гармаша на экранах, если бы не его мать, которая в тайне отвезла его документы в театральное училище. За свою карьеруактер сыграл более 100 ролей в театре и кино, а среди коллег заработал репутацию человека чести. Гармашу 1 сентября исполнилось 67 лет. О его творческой карьере и личной жизни — в материале 360.ru.

Мечтал о мореходке, а попал в кукольный театр

Старший сын шофера из Херсона Леонида Гармаша и его жены Людмилы, которая работала диспетчером автобусной станции, Сережа доставлял им много хлопот. Он постоянно влезал в драки с соседскими мальчишками, а в школе срывал уроки и хулиганил так, что его несколько раз исключали. Хорошим примером для младшего брата Романа он точно не стал. Сережа мечтал стать капитаном корабля дальнего плавания и всерьез рассматривал поступление в мореходное училище. Для подготовки он начал активно заниматься парусным спортом и даже принимал участие в соревнованиях.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Отъездом на очередные сборы сына воспользовалась мать, которая отвезла его школьный аттестат в театральное училище Днепропетровска и уговорила приемную комиссию его принять. Вернувшийся домой Гармаш внезапно согласился с выбором матери. Он выбрал мастерскую для актеров кукольного театра. После возвращения в Херсон поступил на работу в местный ТЮЗ, но долго не проработал из-за призыва в армию. Гармаш попал в стройбат, где уже тогда свирепствовала дедовщина. Давать себя в обиду новобранец не захотел и ввязался в драку со старослужащим, за что его на полгода сослали в дисциплинарный батальон. После демобилизации Гармаш решил, что кукольный театр для него уже слишком мал, а для полноценной сцены не хватает образования. Он уехал в Москву и поступил в Театр-студию МХАТ. Это решение полностью изменило его жизнь.

Театральная карьера Гармаша и скандал в «Современнике»

Молодой, высокий и очень талантливый абитуриент Сергей Гармаш впечатлил приемную комиссию МХАТ. Режиссер театра «Современник» Галина Волчек запомнила будущего актера и после выпуска пригласила к себе.

Впервые на сцену московского театра Гармаш вышел в 1984 году. Он отлично вписался в состав труппы и стал одним из ведущих актеров. За 36 лет постоянной работы сыграл в нескольких десятках постановок.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В конце 2019 года именно Гармаш объявил пришедшим в театр зрителям, что артисты не смогут выйти на поклон из-за смерти Галины Волчек во время спектакля. «Умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — обратился он к зрителям. Пришедшего на смену Волчек из Центра имени Мейерхольда Виктора Рыжакова и его решения по сокращению персонала театра не принял. Он напомнил коллегам, что бывший худрук просила не превращать театр в «модное местечко», но его никто не слушал.

Последней каплей стал запущенный новым руководителем «Диалоги „Современника“ Война и мир» к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Гармаш назвал прозвучавшие там слова «кощунством, провокацией и преступлением».

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

По его словам, художественный руководитель принудил молодых актеров записать видео, а потом отредактировал. Актер объявил, что больше не может оставаться в театре, с которым расправляются самым жестоким образом. «Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — говорилось в послании Гармаша. Последние спектакли актер доиграл в сентябре и окончательно покинул театр, настроив большую часть труппы против себя.

Долгий путь к успеху в кино

Сниматься в кино Сергей Гармаш начал сразу после окончания школы-студии МХАТ. Гармаш не отказывался ни от от одной роли, но особого успеха они ему не приносили.

Фото: KARO Production/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Первое признание пришло после премьеры картины «Ворошиловский стрелок», где Гармаш сыграл капитана милиции Кошаева. Также зрители помнят актера по ролям в сериалах «Каменская», «Д.Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Бригаде» и другим. Самым прорывным в карьере Гармаша стал 2007 год. Когда фильмы «12» Никиты Михалкова и «Катынь» польского режиссера Анджея Вайды стали номинантами на премию «Оскар».

Награды американской киноакадемии картины не выиграли, но Гармаш получил премию «Ника» в номинации лучший актер за роль присяжного в фильме Михалкова.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Его последней знаковой ролью стал садовник Геннадий в самом кассовом за всю историю российского проката фильме «Чебурашка». Сейчас Сергей Гармаш работает над второй частью картины, которая выйдет в прокат 1 января.

ДТП брата или проверка репутации Гармаша

Принципиальность и честность актера Гармаша поставили под сомнение, когда дело коснулось его младшего брата Романа. Тот сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию, в которой погиб сотрудник Раменской больницы Владимир Мартынов.

В 2011 году Романа Гармаша приговорили к 3,5 года колонии поселения и выплате компенсации в 2,4 миллиона рублей семье погибшего.

Фото: Genrietta Peryan / www.globallookpress.com

Life.ru сообщал, что сразу после решения суда Сергей Гармаш привез надзирателям справку о том, что брат нуждается в больничном лечении и добился его перевода в московскую больницу. Через два года наказания Роман Гармаш подал заявление на условно-досрочное освобождение в связи с раскаянием. Суд запрос удовлетворил.

Вдова Мартынова тогда говорила, что никакой компенсации она не получила и обвиняла Сергея Гармаша в том, что именно он вытащил своего брата. Этот скандал сильно сказался на репутации актера.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Спустя 10 лет Сергей Гармаш оказался в схожей ситуации, когда смертельную и пьяную аварию устроил его близкий друг — актер Михаил Ефремов. Он выехал на встречную полосу в центре Москвы протаранил фургон курьера Сергея Захарова. Гармаш первым приехал на место ДТП. Но в комментарии журналистам заявил, что просто проезжал мимо и «решил справиться о здоровье своего коллеги». После этого многие предположили, что Ефремов при помощи своего друга уйдет от ответственности или отделается небольшим сроком. Какие отношения у актеров сейчас, неизвестно. Гармаш резко отказался отвечать на вопрос журналистов, готов ли он выйти на сцену с отсидевшим другом, которого часто навещал в колонии.

Как Гармаш защитил свою честь?

В 2009 году Сергей Гармаш стал рекламным лицом уральского СКБ-банка и предстал на рекламных плакатах организации в образе «простого мужика». Соглашение предусматривало, что снимки утвердит сам актер и обрабатывать их нельзя.

Но авторы проекта то ли забыли, то ли решили, что можно все и пририсовали к голове актера шутовской колпак. Когда снимок разошелся, Гармаш впал в ярость и подал на банк в суд на 12,666 миллиона рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Представители СКБ-банка возложили вину на рекламное агентство, ведущее проект. Гармаш не отступал, но в ходе судебной тяжбы сначала снизил требования до одного миллиона рублей, а после сделал неожиданный ход. «Я бы предложил директору банка, чтобы он надел 'майку-алкоголичку'. Пусть сделает такой плакат с помощью фотошопа и повесит его до конца рекламной кампании. Если он это сделает, я откажусь от судебного иска», — заявил Гармаш. Глава кредитного учреждения Владимир Пухов неожиданно ответил согласием. В своем публичном заявлении он сказал, что готов предстать в любом образе из глубокого уважения к актеру. Позже появились плакаты, на которых были портреты Гармаша и директора банка в майках с бутылками кефира в руках. Конфликт был исчерпан.

Крепкий брак и ссоры детей Сергея Гармаша

Гармаш и его супруга Инна Тимофеева — пример на редкость крепкого брака. Супруги живут вместе уже более 40 лет, но однажды чуть не разошлись. Они познакомились в Школе-студии МХАТ, где учились на одном курсе. Недавняя школьница, которая мечтала о театре с раннего детства очень понравилась уже отслужившему в армии Гармашу. Он добивался ее расположения почти два года. Помог несчастный случай. На третьем курсе актер ввязался в серьезную драку, которая закончилась для него больницей и сломанной ногой. Инна первая приехала к нему в палату, чтобы поддержать. Увидев несчастного студента, ее сердце оттаяло.

Фото: РИА «Новости»

Несколько месяцев она помогала Гармашу, который передвигался на костылях. Так начались их отношения, а на последнем курсе они сыграли свадьбу. Гармаш уговорил невесту расписаться в Херсоне. Инна согласилась, но когда она приехала в незнакомый город вместо Сергея ее встретили его друзья. Где был жених, они не знали. Уже после выяснилось, что актер уехал на съемки, устроил мальчишник и проспал свой самолет. «Женщину в загсе держали руками, чтобы она не ушла с работы. Но часам к семи вечера Сергей приехал, искупался в канале каком-то, посвежел, и мы пошли в загс», — рассказывала Инна.

Фото: Komsomolskaya Pravda

После окончания школы жена Гармаша по распределению должна была отправиться работать в театр Ногинска. К тому времени она уже находилась в положении и актер отправился в «Современник», где пригрозил уходом, если на работу не возьмут его беременную жену. Так супруги стали работать на одной сцене.

Начало 90-х годов стало для семьи временем тяжелых испытаний. Съемок в кино практически не было, в театре платили копейки и денег сильно не хватало. Гармаш начал выпивать, чем поставил брак под угрозу, но Инна нашла к нему свой подход. «И ссорились, и кричали. Можно было развестись, кинуть тарелку в стену. Но надо разговаривать, находить какие-то точки соприкосновения. Только это. Ну, и любовь, терпение, конечно», — отмечала она. Финансовое положение семьи исправилось благодаря сериалу «Каменская», за который Гармаш получал хорошие гонорары. В 2006 году, когда дочери уже исполнилось 18 лет, супруги решились на рождение второго ребенка. На свет появился младший сын. Сначала отношения детей не складывались. Сказывалась разница в возрасте и разные условия детства. Дочь актера помнила, как родителям было тяжело, а брат получал все по первому зову. Но в итоге дети актера нашли общий язык и сейчас у них уже нормальные отношения.