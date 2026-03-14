Бросил Каллас ради Кеннеди и каялся перед гробом сына. Как семейная трагедия уничтожила главного миллиардера XX века

Беженец без гроша, владелец крупнейшей танкерной империи и герой бесконечных скандалов — все это Аристотель Онассис. Он был миллиардером, бросившим оперную диву Марию Каллас ради вдовы президента США Жаклин Кеннеди. Его жизнь — это коммерческий успех и небывалая роскошь. Но все это оказалось бесполезным перед трагедией, сломавшей жизнь одного из самых могущественных деятелей XX века.

Как Аристотель Онассис заработал свой первый миллион

Будущий миллиардер родился в семье владельца крупной табачной лавки в 1906 году. Супруги жили в городе Смирна, который находился под контролем Греции после Первой мировой войны. Родители не жалели денег на его образование. К 16 годам Онассис владел английским и испанскими языками, а также свободно говорил на родном греческом и турецком, который окружал его в городе. В 1922 году семья бежала из Смирны в Афины из-за разразившейся Греко-турецкой войны, в которой сгорела половина города. Онассисы потеряли все имущество, а отец Аристотеля попал в лагерь для интернированных.

Спустя год 17-летний Аристотель с небольшим чемоданом и несколькими десятками долларов в кармане спустился с трансатлантического лайнера в Буэнос-Айресе. Он устроился на ночную работу оператором телефонного коммутатора, а днем заключал сделки по продаже табака, который ему присылали родные.

Дела быстро пошли в гору и он даже открыл собственное производство, придумав марку сигарет, ориентированную на женщин, которые стали настоящим символом эмансипации. Всего за два года Онассис заработал 100 тысяч долларов. На успешного бизнесмена обратили внимание власти Греции. Сначала его привлекли к переговорам по заключению торгового соглашения с Аргентиной, а потом он занял пост генерального консула. Бизнес молодой дипломат не бросил, к производству сигарет добавился экспорт сырьевых товаров. В 25 лет Онассис стал долларовым миллионером.

Как Онассис построил свою бизнес-империю

В начале 1930-х годов в мире бушевал экономический кризис, вошедший в историю как Великая депрессия. Онассис в полной мере воспользовался открытыми перед ним возможностями. Крупные судовладельцы в то время избавлялись от казавшегося им бесполезного имущества. Молодой бизнесмен достаточно дешево купил шесть грузовых кораблей, чтобы перевозить сырье из Европы в Латинскую Америку и обратно. На доходы Онассис построил несколько нефтяных танкеров, которые успешно сдавал в аренду войскам союзников во время Второй мировой войны. Получив огромные деньги на перевозке топлива, предприниматель понял, что нашел золотую жилу.

Онассис стал первым в мире строить огромные супертанкеры для перевозки нефти на большие расстояния. Многие судовладельцы считали такие суда слишком дорогими и рискованными для перевозки через океан, но он рискнул и не проиграл. Для сокращения расходов Онассис придумал хитрую схему: все свои танкеры он регистрировал в Панаме и Либерии. Это позволило ему платить меньше налогов и обходить жесткие правила судоходства в Европе и США. После него многие крупные перевозчики стали действовать также. К середине 1950-х годов флот Онассиса насчитывал десятки судов и считался одним из крупнейших частных флотов в мире. Его танкеры курсировали между портами Ближнего Востока, Европы и Америки. Тогда же бизнесмен пошел еще на один дерзкий шаг. Он предложил властям Саудовской Аравии создать компанию с монопольным правом на перевозку нефти. Против выступил консорциум Aramco, контролирующий добычу сырья. Туда входили фирмы из США, которые пригрозили бойкотом танкерам Онассиса.

Скандал дошел до международного арбитража в Женеве, который встал на сторону американцев. Бизнесмену пришлось отказаться от своих амбициозных планов. Между тем, в США против него завели расследование, обвинив в уклонении от законов о судоходстве. Онассис признал свою вину и выплатил штраф в семь миллионов долларов. Все эти скандалы сделали его настоящей звездой. Газеты писали, что греческий судовладелец бросил вызов американским нефтяным гигантам. Помимо судоходства Онассис активно инвестировал и в другие отрасли. Одним из самых заметных проектов стала покупка греческой авиакомпании Olympic Airways. Он превратил самолеты из обычных лайнеров в настоящие салоны с барными стойками и кинотеатрами. Еще одним крупным источником дохода Онассиса стал игорный бизнес. Через подставные панамские компании он выкупил контрольный пакет акций фирмы, владеющей казино в Монте-Карло.

Миллиардер рассчитывал превратить курорт в центр международного туризма и элитных развлечений. Однако его планы столкнулись с сопротивлением князя Монако Ренье III.

Борьба за контроль над игорным бизнесом превратилась в очередной скандал, который закончился тем, что Онассис продал свои акции князю, а на полученные деньги купил остров Скорпиос в Ионическом море. Закрытая резиденция стала местом отдыха мировой элиты: роскошные виллы, причалы для яхт, частные пляжи, постоянные вечеринки и деловые встречи. На остров приезжали главы государств, и звезды шоу-бизнеса. Фотографии гостей, прибывающих на яхтах и вертолетах на Скорпиос, регулярно появлялись в мировой прессе, укрепляя репутацию Онассиса как одного из самых богатых и эксцентричных людей своего времени.

Ревнивый изменник

По характеру Онассис был патологически ревнив и при этом сам никогда не сохранял верность женщинам, с которыми состоял в отношениях. Он изменял постоянно и при каждом удобном случае, щедро одаривая каждую новую пассию. «Если бы женщин не существовало, все деньги мира не имели бы смысла», — говорил он.

В 28 лет уже долларовый миллионер Онассис начал искать себе подходящую невесту. При этом он рассматривал не только любовный интерес, но и возможность повысить свой статус в обществе и заработать дополнительный капитал.

Его первой избранницей стала дочь владельца судоходной фирмы Ингеборга Дедихен. Молодой предприниматель ухаживал за девушкой и даже придумал ей прозвище Мамита. Обаятельный и внимательный Онассис завоевал сердце девушки. Их роман продлился семь лет. Все это время молодой человек изменял возлюбленной и безмерно ее ревновал. Дело доходило до рукоприкладства. В итоге Дедихен ушла.

Браки и настоящая любовь Онассиса

Долгое время Онассис оставался плейбоем, постоянно меняя любовниц. Остепенился он только в 40 лет и снова начал подыскивать себе невесту. Он познакомился с 16-летней дочерью греческого предпринимателя и судостроителя Афиной Ливанос. Отец юной девушки резко выступил против ее романа, но Онассис смог его очаровать. В браке у предпринимателя родился сын Александр и дочь Кристина, в честь которой он назвал свою яхту. Женитьба и рождение детей нрав Онассиса не изменили. В 1960 году Афина подала на развод. К тому времени предприниматель, ничуть не скрываясь, уже три года жил с оперной певицей Марией Каллас. Пожалуй, она стала единственной женщиной, которую он искренне любил. Каллас уже восемь лет жила в счастливом браке с бывшим итальянским промышленником Джованни Менегини. Он продал свой бизнес, чтобы полностью посвятить себя талантливой супруге, став ее постоянным импресарио и продюсером.

Очарованный Онассис приглашал пару на свою яхту, показывая им самые примечательные места Греции, Италии и Турции, постепенно очаровывая Каллас. Певица в итоге влюбилась.

«Да, я влюбилась, как 18-летняя, и мне не стыдно в этом признаться», — заявляла оперная певица. Роман эксцентричного миллиардера и талантливой исполнительницы на долгие девять лет стал главной темой мировой прессы. Каллас и Онассиса преследовали папарацци. За их отношениями следили все. Певица считала, что рано или поздно ее возлюбленный сделает ей предложение, но Онассис не спешил. Этот союз оказался очень бурным, полным скандалов и выяснений отношений. Закончился он очень внезапно. Каллас узнала из газетной статьи, что Онассис женился на вдове президента США Джона Кеннеди Жаклин. По воспоминаниям современников, певица продолжала встречаться с уже женатым Онассисом еще пару лет, а потом ушла в полное затворничество, умерев в парижской квартире от сердечного приступа. С Жаклин Кеннеди предприниматель познакомился в октябре 1963 года. За месяц до знаменитых «выстрелов в Далласе». Супруга американского президента была в числе гостей на яхте предпринимателя.

После гибели мужа Онассис постоянно ее навещал и всячески поддерживал морально. Вторым ударом для Жаклин стала смерть Роберта Кеннеди — брата ее покойного мужа.

Вдова президента чувствовала постоянный страх за себя и детей. Она взяла с Онассиса обещание, что выйдет за него замуж, если он увезет ее из США. Свадьбу сыграли в часовне на принадлежащем бизнесмену острове Скорпиос. Брак произвел эффект разорвавшейся бомбы. Жаклин Кеннеди считалась символом американской политической элиты и национальной трагедии после убийства мужа в 1963 году. Ее брак с греческим миллиардером многие в США восприняли как скандал. Газеты писали, что вдова президента вышла замуж за человека, чья жизнь была связана с роскошью, интригами и громкими романами. Чтобы защитить жену от тотального осуждения, Онассис назвал брак фиктивным. При этом он прекрасно понимал, что теперь из богатого судовладельца превратился в фигуру глобального масштаба. Семейная жизнь оказалась далека от идеала. Жаклин большую часть времени проводила в Нью-Йорке и редко жила с мужем на его яхтах или острове. Отношения между супругами постепенно охладели, и Онассис вернулся к привычному для себя образу жизни.

Крах Аристотеля Онассиса

В своих бурных романах предприниматель совершенно забыл о детях. Они тяжело переживали измены отца, а второй брак сочли настоящим предательством матери. Онассис всячески пытался задобрить сына, в котором видел продолжателя своего дела. Он назначил его президентом авиакомпании и Olympic Aviation, купил роскошную виллу и просил, чтобы Александр постепенно вникал в дела бизнеса. Онассис-младший словно в пику отцу стал попадать в различные скандалы, заводя романы с женщинами намного старше него. Самой серьезной историей стали его отношения с Фионой фон Тиссен — подругой матери. Отношения оказались серьезными и дело даже шло к свадьбе. Бракосочетанию помешало хобби Александра. С детства он мечтал стать пилотом самолетов и даже получил необходимое образование. Авиация стала для него настоящим делом его короткой жизни.

Александр погиб при крушении легкомоторного самолета, вылетевшего из аэропорта Афин 23 января 1973 года. На борту он находился в качестве инструктора, проверяя работу двух пилотов. Весь экипаж получил тяжелейшие травмы, но Онассис-младший стал единственным, кого врачи не смогли спасти.

Гибель наследника стала главной трагедией его жизни. Онассис потребовал, чтобы тело забальзамировали. Предприниматель провел около гроба три недели, разговаривая с умершим сыном, раскаиваясь за свое прошлое. Только после этого он отдал распоряжение о похоронах. После этого предприниматель впал в настоящий траур. Он забыл о светской жизни и бурных романах. Миллиардер даже не поехал на похороны покончившей с собой бывшей жены, которая не смогла пережить потерю сына. Онассис стал замкнутым и нелюдимым. Он заявлял, что за гибелью Александра стоят спецслужбы США, но доказать ничего не смог. Его брак с Кеннеди к тому времени уже окончательно развалился. Предприниматель даже подумывал о разводе и нанял детектива, рассчитывая, что поймает жену на измене и тогда ей ничего не достанется. На всякий случай Онассис переписал завещание, оставив дочери Кристине только 45% всего своего состояния. Остальное он передал в фонд, который назвал в честь сына. Потеря Александра серьезно подорвала здоровье предпринимателя. У него развилось редкое аутоиммунное заболевание — миастения, когда мышцы постепенно ослабевают. Онассис умер в 69 лет в парижской больнице Нейи-сюр-Сен 15 марта 1975 года. Миллиардера похоронили рядом с сыном на острове Скорпиос. Но на этом история не закончилась. Его дочь Кристина после вступления в права наследства отдала Кеннеди 26 миллионов долларов, чтобы она не начинала судебную тяжбу. Судьба дочери Онассиса тоже закончилась трагически. Она пережила четыре несчастливых брака и умерла при загадочных обстоятельствах в квартире в Буэнос-Айресе в возрасте 37 лет. Ее дочери Афине тогда исполнилось всего три года. Девочка стала главной наследницей небывалого богатства. Кристину похоронили на семейном кладбище династии Онассисов на Скорпиосе. Остров, который был символом невероятного богатства и праздника мировой элиты, превратился в место упокоения и скорби.