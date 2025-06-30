Сегодня 05:45 Бриллиантовая принцесса СССР. Как дочь Брежнева гуляла, воровала и сводила с ума КГБ Галина Брежнева ушла из жизни 27 лет назад — 30 июня 1998 года 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Сегодня Галину Брежневу назвали бы «Пэрис Хилтон советской эпохи», но за этим ярким фасадом скрывалась и драма. Она мечтала о сцене, а вместо этого получила золотую клетку, где бриллианты соседствовали с одиночеством. Почему дочь самого влиятельного человека СССР так и не нашла своего места в жизни, почему сбежала в цирк и как ее втянули в кражу драгоценностей — в материале 360.ru.

Кремлевская принцесса, которую не смогли приручить Галина Брежнева — единственная «кремлевская принцесса», которая так и не вписалась в строгие рамки советской элиты. Ее жизнь напоминала цирковое представление: побег с гастролирующим акробатом, брак с 18-летним иллюзионистом и вечеринки с Высоцким — все это при живом генсеке, чья власть казалась безграничной.

Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look / www.globallookpress.com

«Одним глазом я слежу за страной, а другим — за Галиной», — якобы говорил Леонид Брежнев, и в этой фразе — вся судьба его дочери. Она могла бы стать образцовой советской женщиной, но предпочла роль бунтарки, шокируя партийных чиновников экстравагантными нарядами и скандальными романами. Не театр, не партия — только цирк Галина Брежнева родилась в 1929 году в Свердловске, где ее отец, тогда еще скромный партработник, делал первые шаги в карьере. Частые переезды семьи — от Молдавии до Москвы — стали для нее привычным фоном, но не приучили к дисциплине: уже в юности Галя демонстративно отказалась вступать в комсомол, что для дочери советского чиновника было немыслимым вызовом. Детская мечта о карьере актрисы разбилась о железную волю Леонида Ильича. И вместо театрального вуза Брежнева поступила в педагогический институт — «для галочки», как позже признавалась сама. Но судьба приготовила неожиданный поворот: в Кишиневе, куда Брежнев был назначен первым секретарем, 22-летняя Галина влюбилась в 42-летнего циркового акробата Евгения Милаева и бросила университет, отправившись за ним на гастроли.

Фото: РИА «Новости»

«Она могла бы стать примой Большого театра, но вместо этого выбрала цирк — в прямом и переносном смысле», — иронизировали современники. Этот побег стал первым актом ее личной революции: дочь высокопоставленного партийца работала костюмершей, жила в вагончиках и носила простые платья, шокируя номенклатуру. Побег с циркачом под крылом отца Милаев буквально носил Галю на руках, осыпал бриллиантами и соболями. В этом союзе супруги воспитывали двух детей–близняшек Милаева от первого брака, а позже Галина родила дочь Викторию. Благодаря связям с Брежневым Милаев из провинциального артиста превратился в директора Московского цирка и Героя Социалистического труда. Брежнев, контролировавший полпланеты, оказался бессилен перед строптивой дочерью. Он смирился с ее выбором, и даже помогал молодоженам — но принесло ли это Галине счастье? Брак продлился 10 лет, но семейную идиллию разрушили измены — по слухам, с обеих сторон. Фокус-покус от КГБ: был брак и вот его уже нет В 1962 году, почти сразу после развода с Милаевым, 33-летняя Галина совершила новый скандальный поступок — тайно вышла замуж за 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио. «Папа, я влюбилась. Ему 25», — солгала она в записке отцу, скрыв истинный возраст жениха.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Ответ Кремля был мгновенным: спецслужбы аннулировали брак за 10 дней, изъяв паспорта у молодоженов в сочинской гостинице. Кио вернули «чистый» документ без штампа, как будто брака и не было. Но даже после этого Галина три года тайно встречалась с возлюбленным. Они прятались от Брежнева, который стал строже контролировать дочь, в гостиницах и на квартирах друзей. Брак по расчету и развод по необходимости К 1971 году Брежнев устал от выходок дочери и одобрил ее брак с 34-летним майором МВД Юрием Чурбановым, с которым она познакомилась на вечеринке в столичном ресторане. Тот моментально бросил прежнюю семью, чтобы взамен получить головокружительную карьеру: за несколько лет он стал заместителем министра внутренних дел СССР. «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов», — иронизировали в народе.

Фото: Галина Брежнева и Юрий Чурбанов (слева) / РИА «Новости»

Однако этот союз был скорее фиктивным: Галина открыто изменяла мужу. А когда Чурбанова арестовали за коррупцию в 1988 году, первым делом она подала на развод — чтобы спасти конфискованные драгоценности. Но еще задолго до этого, за внешним блеском «золотой жизни» Брежневой уже скрывались тени, которые вскоре переросли в уголовные дела. Ее страсть к драгоценностям и связи с сомнительными персонажами из артистической среды постепенно превращали «кремлевскую принцессу» в главного фигуранта громких расследований. Бриллиантовая лихорадка Галина Брежнева превратила свою страсть к драгоценностям в рискованный бизнес. Вместе с подругой Светланой Щелоковой (женой министра МВД) она скупала ювелирные изделия перед плановым подорожанием, чтобы затем перепродавать их с прибылью — схема, достойная Остапа Бендера. Эти аферы могли бы отправить любого другого гражданина СССР за решетку, но для дочери генсека работали другие правила. Брежневу и Щелокову на кремлевских приемах, где они блистали в антикварных украшениях, за глаза называли «живыми экспонатами Алмазного фонда». Однако в 1981 году разразился настоящий скандал, центральной фигурой которого стал любовник Брежневой Борис Буряце, цыганский певец, с которым она в открытую изменяла Чурбанову. У знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой пропала коллекция антикварных украшений, включая уникальный бирюзовый гарнитур XVIII века. Все улики указывали на «Бриллиантыча» — так называли Буряце за его страсть к драгоценностям.

Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Дело Бугримовой могло стать фатальным: Буряце арестовали за спекуляцию, но украденные камни так и не нашли. Почему же Галина избежала наказания? Ответ прост — железная воля отца и тихая работа КГБ, который «замял» историю, чтобы не компрометировать семью генсека. Контраст поражает: пока советские граждане честно трудились на благо общества, выродившаяся верхушка партии, которая стремилась поскорее приблизить лихие 90-е, гонялась за бриллиантами и золотом, пользуясь положением и преступая любые нормы морали. Была ли Брежнева криминальным вдохновителем или просто жертвой собственного статуса? Этот вопрос остается открытым — как и судьба многих исчезнувших после ее смерти бриллиантов. От бриллиантов до больничного халата После смерти Леонида Брежнева в 1982 году его Галина очень быстро потеряла статус «кремлевской принцессы». Лишенная прежних привилегий, она погрузилась в запои, а ее окружение сменилось с артистической богемы на случайных собутыльников.

Фото: Галина и Вера Брежневы на похоронах Леонида Ильича / РИА «Новости»

Дочь Виктория, пытаясь спасти мать, приняла жесткое решение — в 1990-х годах ее поместили в психиатрическую клинику в Подмосковье. Формально — для лечения алкоголизма, но соседи утверждали, что это был единственный способ остановить ее деградацию. Она умерла в больничной палате 30 июня 1998 года, когда ей было 69 лет. Контраст был удручающим: женщина, носившая платья от Dior и бриллианты Алмазного фонда, встретила конец в казенном халате, забытая даже бывшими друзьями. Кремлевская сказка без хэппи-энда Судьба Галины Брежневой стала ярким примером того, как отдельные представители советской элиты, забыв о принципах социализма, начали жить по своим правилам. Страна старалась дать всем равные возможности, но не могла гарантировать равную сознательность. История Брежневой в очередной раз демонстрирует проблему «золотой молодежи» всего мира, которая, получив все от общества, не может осознать свою роль в ее развитии.