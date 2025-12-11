Сегодня 06:56 Изменял жене, а она простила. Как Борис Щербаков стал секс-символом СССР, чем занимается сегодня и что говорит об СВО 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Семья

Кино

Фильмы

Театры

Актеры

Артисты

«Мне нужен тот, от которого в восторге все», — сказала о нем когда-то его жена. И она получила именно такого мужчину. Борис Щербаков действительно десятилетиями вызывал восторг — у зрителей, коллег, поклонниц. Но главная драма и главная победа его жизни разыгрались не на экране, а дома, где одной любви пришлось сражаться со всеобщим обожанием, изменами и гордыней.

В начале декабря 2025 года несколько новостных изданий сообщили об экстренной госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова. По данным СМИ, 75-летний актер обратился к врачам с сильной болью и помутнением зрения, после чего медики извлекли из его глаза инородный осколок. Однако буквально через день эта информация получила резкое и категорическое опровержение от окружения Щербакова. Супруга артиста Татьяна Бронзова, отвечая на вопросы журналистов, эмоционально отвергла слухи о госпитализации, а их сын Василий дал спокойные и исчерпывающие пояснения. Он подтвердил, что отец действительно посетил офтальмолога, но назвал визит кратким и рутинным — врач промыл глаз и прописал капли. Эта ситуация ярко показала, как рядовой медицинский осмотр может превратиться в медийную сенсацию, вынуждая семью публично отстаивать частную жизнь.

Фото: РИА «Новости»

Прошедший год действительно выдался для актера непростым, отметившись чередой серьезных бытовых травм. В том числе летом 2025 года Борис Щербаков поскользнулся на мокром кафеле балкона, что привело к перелому шейки бедра и последующей операции по замене сустава. Что же служит источником этой внутренней силы, позволяющей ему, несмотря на возраст и невзгоды, вновь и вновь подниматься и выходить на сцену? Ответ, возможно, кроется в истоках его удивительной судьбы. Мечты о море и случайный «мандат» в кино Мальчик родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде на Васильевском острове в семье, которую сама жизнь сплотила в годы войны. Его отец, Василий Захарович, ветеран, служивший в Карелии и награжденный медалью «За отвагу», возил хлеб в блокадный город, а мама работала регулировщицей на легендарной «Дороге жизни». Когда полуторка Щербакова-старшего провалилась под лед, будущая мать артиста вытащила мужчину и спасла жизнь. Впоследствии семья из пяти человек жила в комнате коммунальной квартиры на улице Опочинина.

Фото: РИА «Новости»

Окно их комнаты выходило на Финский залив, и маленький Боря часами смотрел, как по нему идут корабли. Он грезил о море и мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Но в 1963 году 12-летнему школьнику прямо на перемене предложили роль в кино. Щербаков сыграл Глебку Прохорова в детском приключенческом фильме «Мандат», и эта работа произвела на него неизгладимое впечатление, что полностью изменило выбор будущей профессии. Окончив школу, Щербаков попытался поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, но не прошел конкурс. Несмотря на эту неудачу, он не отступил и поступил в Ленинградский институт культуры имени Крупской на режиссерский факультет. Дерзкий прорыв в Школу-студию МХАТ Окончив первый курс, Щербаков услышал, что в Москве легендарный Павел Массальский начинает набирать актерский курс в Школе-студии МХАТ. Из-за сдачи летней сессии Щербаков прибыл в Москву уже после окончания всех экзаменов, к тому же из-за гастролей театра их провели на неделю раньше.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Когда студент узнал об этом, отчаяние толкнуло его на дерзкий и отчаянный шаг, на который мог решиться только человек, которому действительно нечего терять. Щербаков ворвался в аудиторию, где заседала приемная комиссия, и громко заявил: «Пал Масалич! Я хочу у вас учиться!» — с волнения перепутав отчество педагога. Эта искренность и горячее желание не оставили Массальского равнодушным. Педагог, вопреки всем правилам, лично прослушал опоздавшего абитуриента и принял его на свой курс. Вершины и перемены Окончив Школу-студию МХАТ в 1972 году, он сразу вошел в труппу Московского Художественного театра. За три десятилетия службы в этом театре он создал целую галерею ярких образов. Зрители запомнили его Валентина в «Валентин и Валентина», Бауржана Момыш-улы в «Волоколамском шоссе» и во многих других спектаклях классического и современного репертуара. Параллельно с театром стремительно развивалась его кинокарьера, которая вскоре сделала его одним из самых популярных актеров страны. После эпизодических ролей к концу 1970-х ему стали предлагать главные роли. Фильмы «Берег», «Криминальный квартет» и многие другие закрепили его статус «секс-символа советского кино».

Фото: РИА «Новости»

Его популярность не угасла и в новые времена — актер с успехом перешел в сериальный формат, снявшись в таких проектах, как «Марш Турецкого» и «Солдаты». Всего на его счету более 200 киноролей. В 2003 году со сменой художественного руководителя театра, которым после смерти Олега Ефремова стал Олег Табаков, атмосфера изменилась. Контракт с Щербаковым не продлили, и он покинул МХАТ после более 30 лет работы. Щербаков сосредоточился на антрепризе и кино, а также успешно освоил амплуа телеведущего. На протяжении семи лет он «будил» страну в программе «Доброе утро» на Первом канале, а позже вел авторские проекты на телеканале «Звезда». Гражданская позиция В разгар пандемии COVID-19 он открыто говорил о трудностях, с которыми столкнулся из-за остановки театров и отсутствия работы. Актер с сожалением признавался, что вынужден «сидеть на подножных кормах», перебиваясь урожаем с собственного огорода, и жаловался на безденежье.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

А с началом СВО в 2022 году Щербаков занял четкую патриотическую позицию. В 2025 году он стал ведущим документального цикла «Любовь на линии огня» на телеканале «Звезда». Но какой бы публичной ни была жизнь, ее истинная опора всегда скрыта в личном. Для Щербакова такой опорой на протяжении десятилетий остается его семья, которая прошла через испытания, способные разрушить любой союз. Испытание брака на прочность История семьи Щербакова началась в Школе-студии МХАТ, куда Татьяна Бронзова приехала уже замужней женщиной. Серьезные чувства между студентами вспыхнули лишь на втором курсе, когда они репетировали сцену с поцелуем. Борис расстался с ленинградской девушкой, Татьяна развелась с мужем, и после окончания учебы они поженились. А в 1977 году у них родился сын, которого по семейной традиции назвали Василием — в честь обоих дедов.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Однако долгий брак не был безоблачным, поскольку стремительная карьера и статус секс-символа принесли Борису не только славу, но и многочисленные слухи, часть из которых оказалась правдой. Так, из-за романа с актрисой Людмилой Нильской во время съемок фильма «Никто не заменит тебя…» Татьяна, узнав об измене, собрала вещи мужа и выставила их за дверь. Но он вернулся на следующий день с цветами, раскаиваясь и прося прощения. Татьяна выбрала путь борьбы за любовь, а не острых конфликтов, а сам Щербаков позже признавал, что именно жена стала его «ангелом-хранителем» и что только благодаря ее умению прощать их брак уцелел.

Я прощала, потому что люблю. Если бы я хоть раз почувствовала, что между нами нет чувств, я бы ушла. Когда мы познакомились, Боре было всего 19 лет. Что это за мужчина, у которого столько лет всего одна женщина? Мне точно такой муж не нужен. Мне нужен тот, от которого в восторге все. Татьяна Бронзова

Их союз — история не идеальной, но настоящей, выстраданной любви, прошедшей проверку временем и обстоятельствами. Как признаются сами супруги, брак — это ежедневный труд, основанный на умении прощать, понимать и держаться друг за друга. Несломленный Именно эта крепость в личной жизни, возможно, и дает ту самую силу духа, которая позволяет Борису Щербакову вновь и вновь подниматься после падений — и в прямом, и в переносном смысле. Пройденный им путь от ленинградского мальчишки с мечтой о море до народного артиста России объединяет один стержень — внутренняя твердость, выкованная безграничной преданностью профессии и поддержкой родных.