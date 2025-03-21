«Все меняется. Изменилась и наша история». Бондарчук и Андреева объявили о разводе
Слухи о разрыве режиссера, кинопродюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой ходили давно. Теперь артистка подтвердила эту информацию — пара действительно расстается.
Развод спустя девять лет отношений
Звездная пара решила развестись спустя девять лет отношений. Все это время супруги предпочитали не делиться подробностями личной жизни. Бондарчук и Андреева сохранили теплые отношения и сделали совместное официальное заявление о разводе, чтобы избежать излишних домыслов и фантазий.
«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина», — написала 36-летняя артистка в соцсети Instagram*.
Бондарчук изменял жене?
Несмотря на попытки никого не допускать в семью, вокруг пары Федора и Паулины ходили разные слухи. Недоброжелатели поговаривали о неверности режиссера, но домыслы так и не получили подтверждения.
В одно время Бондарчуку приписывали роман с актрисой, бывшей избранницей Павла Табакова Софьей Синицыной. Последняя опровергла сплетни в свой адрес.
«Наслышана о цене успеха, красоты и времени трансформаций. Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму — так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято, но ни одним из тех, кого перечисляют в интернете», — заявила Синицына.
Она заверила, что не планировала кого-либо отбивать и уводить из семьи и никогда такое не практиковала. С Бондарчуком она общалась лишь по работе. Слухи о романе с режиссером она назвала несмешными шутками дилетантов с плохим чувством юмора.
Женитьба Бондарчук и Андреевой
Федор и Паулина поженились в 2019 году после четырехлетнего романа. Общий сын Иван появился на свет в 2021-м. Для режиссера этот брак стал вторым — до этого он был женат на Светлане Бондарчук, которая родила от Федора сына Сергея и дочь Варвару. Экс-супруги не сохранили дружеские отношения после разрыва.
История любви режиссера и актрисы началась со скандала, Паулину называли коварной разлучницей, разрушившей семью. Но во время развода Федор и Светлана заявили, что разошлись по обоюдному согласию, без предательств, обид и взаимных претензий.
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