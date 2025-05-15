«Болгаро-русская поп-икона!» Ведущий американского шоу Фэллон примерил образ Киркорова

В новом выпуске американского Tonight Show зрители сравнивали ведущего с присланными «двойниками». Одним из кандидатов оказался российский король эстрады Филипп Киркоров — и заняла почетное второе место.

Самый точный портрет

Телеведущий Джимми Фэллон вернул на экраны одну из самых любимых рубрик зрителей: Tonight Show Look-alikes. Формат незамысловат — пользователи присылают снимки людей, которых, по их мнению, можно принять за Фэллона, а аудитория в студии с помощью голосования выбирает самый точный портрет.

В этот раз одним из претендентов стал Киркоров.

«Ребята, годами вы присылаете сотни фотографий людей, которых считаете похожими на меня. Сегодня я покажу вам несколько любимых», — начал свое выступление шоумен, подтрунивая над собственной популярностью в подборках двойников.

Первым на экране появился российский поп-король. Снимок прислала зрительница из Флориды по имени Лена Кернер.