«Болгаро-русская поп-икона!» Ведущий американского шоу Фэллон примерил образ Киркорова
В новом выпуске американского Tonight Show зрители сравнивали ведущего с присланными «двойниками». Одним из кандидатов оказался российский король эстрады Филипп Киркоров — и заняла почетное второе место.
Самый точный портрет
Телеведущий Джимми Фэллон вернул на экраны одну из самых любимых рубрик зрителей: Tonight Show Look-alikes. Формат незамысловат — пользователи присылают снимки людей, которых, по их мнению, можно принять за Фэллона, а аудитория в студии с помощью голосования выбирает самый точный портрет.
В этот раз одним из претендентов стал Киркоров.
«Ребята, годами вы присылаете сотни фотографий людей, которых считаете похожими на меня. Сегодня я покажу вам несколько любимых», — начал свое выступление шоумен, подтрунивая над собственной популярностью в подборках двойников.
Первым на экране появился российский поп-король. Снимок прислала зрительница из Флориды по имени Лена Кернер.
«Болгаро-русская поп-икона»
Ведущий удивился, что его сравнили с Киркоровым.
«Это болгаро-русская поп-икона. Она правда считает, что он похож на меня? Серьезно? Я бы хотел иметь такие волосы, конечно, но… нет, не вижу сходства», — сказал Джимми.
Однако публика явно оживилась, голосование обещало быть интригующим. Среди других претендентов значились вокалист психоделической рок-группы Drug Dealer и некий герой рекламы Jackson Guitars.
Когда все фото представили зрителям, Фэллон объявил начало голосования.
«A — это болгаро-русская поп-звезда, Филипп Киркоров, B — солист группы Drug Dealer, и C и D — те парни, которых даже я не могу различить», — сказал он.
Помощник ведущего Стив Хиггинс сразу отдал голос за вариант В — так поступило большинство зрителей. Но и 58-летний российский исполнитель тоже просто так не ушел с экрана. В финале рубрики Джимми шутки ради примерил образы финалистов и не обошел вниманием Филиппа.
«Ну что, давайте попробуем — смогу ли я быть Киркоровым хотя бы на минуту? Назовем это „Glow-up версией Фэллона“», — пошутил ведущий, копируя гламурную экспрессию артиста и эффектно размахивая воображаемой шевелюрой.
«Тебе есть за что меня пародировать»
Сам Филипп отреагировал на пародию. Его комментарий 360.ru прислала помощница артиста.
«Ох, Джимми, тебе есть за что меня пародировать, а вот мне ни тебя, ни других не за что. Приходится оригинальничать», — сыронизировал поп-король.