Болезненный развод, потерянная дочь и ссора с Нагиевым: куда пропал Сергей Рост

Сергей Рост — любимец миллионов зрителей после взорвавшей телевидение программы «Осторожно, модерн!», в которой он блистал вместе с Дмитрием Нагиевым. Где сейчас известный ведущий и как сложилась его судьба — в материале 360.ru.

Биография Сергея Роста Сергей Рост (Титивин) родился 3 марта 1965 года в Ленинграде в семье инженеров. В детстве он переживал из-за лишнего веса и низкого роста, поэтому решил действовать на опережение. Чтобы не стать мишенью для насмешек, мальчик постоянно шутил и вел себя очень активно. В школе Рост стал душой компании. Он хорошо учился, но преподаватели ругали его за поведение, так как будущий ведущий постоянно смешил весь класс. В свободное время он занимался в театральной студии и много читал. Также Рост ходил в секцию борьбы, чтобы защищать девочек от хулиганов.

Интересно После школы Сергей отслужил в армии — там он вел концерты для солдат и делал армейские альбомы. После возвращения со службы Рост решил стать актером. В Москве и Ленинграде приемные комиссии отказывали ему из-за нестандартной внешности. Преподаватели считали, что невысокому парню на сцене не место.

В 1986 году будущий артист поступил в Ленинградский театральный институт. Сначала он учился на отделении театра кукол, а через два года перевелся и в 1991-м уже получил диплом режиссера.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Сергея Роста В середине 90-х на телевидении вышло шоу «Осторожно, модерн!». Проект вырос из обычных эфиров на радио «Модерн» и мгновенно стал культовым. Тандем Дмитрия Нагиева и Сергея Роста покорил зрителей юмором, хотя все снималось «на коленке» с минимальным бюджетом. Изначально Рост и Нагиев вели утреннее шоу в радиорубке. Телеверсию помогала делать студия «РИЧ», позже проект взяла под крыло компания Игоря Крутого «АРС Медиа». Актеры сами перевоплощались в десятки персонажей — от прапорщиков до эффектных дам. Это стало главной фишкой передачи.

Интересно Несмотря на популярность, проект закрылся в начале 2000-х из-за затяжного внутреннего кризиса. Версии о причинах распада разнились: то ли это были деньги, то ли влияние. Ходили слухи, что Нагиев предложил Росту остаться сценаристом и покинуть кадр. Тот на такие условия не согласился, дуэт распался.

Пути артистов разошлись окончательно, когда Нагиев сделал ставку на шоу-бизнес и стал звездой первой величины, а Рост сосредоточился на театральной карьере. Пока бывший коллега уходил в сторону проектов на телевидении от «Физрука» до «Голоса», режиссер выбрал свободу. Он не хотел быть просто вторым номером — артист занялся собственной карьерой с нуля.

Фото: РИА «Новости»

Куда пропал Сергей Рост Многие полагали, что после закрытия «Модерна» Рост пропал, но на самом деле он ушел в «высокое искусство». Театральные работы Сергея сегодня — знак качества. Он стал не только востребованным актером антрепризы, но и успешным режиссером. Его постановки отличаются особым драйвом, он представляет классику в современном виде, пьесы не кажутся однодневками. Театр дал Росту то, чего не было на ТВ, — прямой контакт с залом и возможность играть глубокие роли.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Личная жизнь Сергея Роста Личная жизнь Роста не складывалась длительное время — многочисленные романы в молодости не привели к свадьбе. Будущую супругу Ольгу артист встретил лишь в 43 года. Двадцатилетняя разница не помешала красивому роману. В 2011-м у пары родилась дочь Анфиса. Брак не выдержал проверку бытом — молодая жена требовала слишком много и изводила мужа беспочвенной ревностью. Артист признавался, что пытался сохранить семью ради дочери.

Я захотел детей. Мне казалось, что мы нашли друг друга. Она намного младше меня. Она дико меня ревновала. К друзьям и поклонницам. К бывшим девушкам, которые звонили. Я могу поклясться на Библии, что ей никогда не изменял. Сергей Рост

Через 10 лет совместной жизни произошел громкий развод. Отношения с экс-супругой были натянутыми — Ольга ограничивала общение отца с ребенком и позволяла видеться с Анфисой, только когда нужна была помощь. В 2022 году Ольга решила окончательно покинуть Россию и увезла дочь на Бали. Для Роста это стало настоящим ударом.

Фото: РИА «Новости»

Где сейчас Сергей Рост Сейчас 61-летнего Роста все чаще можно увидеть в новых проектах. За последние два года он снялся в комедиях «Бар „МоскваЧики“», «Цирк», «Зовите Витю», «Кореша» и в детективе «Сюрприз для покойника», Рост регулярно гастролирует по России — в 2025 году он был занят сразу в нескольких постановках, включая «Свидание на четверых» и «С кем поведешься». Он востребован и как актер, и как автор. Несмотря на прошлые неудачи, артисту все же удалось добиться успеха.