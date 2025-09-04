Боль, которую не играла. Как личные трагедии Нины Ургант стали ее главным актерским капиталом

Она пережила войну, неудачи в личной жизни и тяжелую болезнь, но сумела сохранить любовь к жизни и творчеству. Нина Ургант запомнилась зрителям как актриса, создавшая удивительно светлые образы, хотя в ее жизни было немало трудностей. Как личные испытания помогли ей создать самые пронзительные роли и как ее наследие продолжает жить сегодня — в материале 360.ru.

Ее лицо, озаренное внутренним светом, стало символом самой искренней и жертвенной любви в советском кино. Образ медсестры Раи из «Белорусского вокзала» с гитарой в руках исполняющей песню Булата Окуджавы, навсегда вписал ее имя в историю отечественного кинематографа. За этим экранным воплощением тихой, несломленной надежды для большинства зрителей скрывалась жизнь, полная настоящих, некиношных трагедий. Всенародная любовь контрастировала с личными испытаниями, невидимыми широкой публике. Чтобы понять источник этой силы, достаточно лишь мельком взглянуть на далекие и страшные годы ее детства. Самая страшная актерская школа Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области в семье советского офицера Николая Урганта. Незадолго до войны семья переехала в латвийский город Даугавпилс, где их и застала Великая Отечественная.

Фото: Кадр из фильма «Белорусский вокзал» / РИА «Новости»

Отец ушел на фронт с отступающими войсками, а 11-летняя Нина с матерью и младшими братом и сестрой остались в оккупированном городе. Им пришлось скрываться от полицаев во время облав, чтобы их не угнали в Германию. Голод стал одним из самых страшных воспоминаний тех лет. Мать Нины, Мария Петровна, работала грузчиком в булочной и тайком, под страхом расстрела, приносила детям буханку хлеба, а сама Нина бегала с друзьями на уже убранные огороды, чтобы собрать гнилую свеклу или картошку. Этот личный, выстраданный опыт военного детства стал ее главным творческим капиталом. Она не играла боль — она ее вспомнила, что и придавало ее военным ролям пугающую, абсолютную правдивость.

Фото: РИА «Новости»

В фильме «Я родом из детства» ее героиня Люся получает похоронку на мужа в День Победы. Режиссер Виктор Туров предложил ей самой продумать эту сцену. Ургант не придумывала — она вспомнила собственный ужас, пережитый в оккупации, и молча пошла, падая и поднимаясь, с пустым взглядом. А после съемок слегла с нервным срывом, у нее отнялись руки. Та же история повторилась на съемках фильма «Сыновья уходят в бой», где она играла мать, потерявшую сыновей. Проживая эту боль, актриса вновь получила нервный срыв, объясняя это просто: «У меня же у самой сын». Казалось, пережитое в детстве закалило ее настолько, что никакие мирные трудности уже не будут страшны. Но жизнь не давала спуску и готовила все новые испытания, на этот раз — в личной жизни. Личная жизнь как незавершенный сценарий Три брака актрисы, каждый из которых начинался с искренних чувств, по разным причинам не выдерживал испытания временем. Первый брак Нины Ургант с актером Львом Милиндером, отцом ее единственного сына Андрея (родившегося в 1956), распался из-за его измены. Это стало для актрисы тяжелым ударом, но именно материнство стало ее главной опорой в этот период.

Фото: РИА «Новости»

Второй брак с театральным администратором Геннадием Воропаевым тоже оказался недолгим из-за проблем с алкоголем у супруга. А третий брак с балетмейстером Кириллом Ласкари, длившийся около 20 лет, тоже закончился расставанием, во многом из-за нежелания актрисы жертвовать карьерой ради семейной жизни. Нерастраченную душевную теплоту и силу материнской любви Ургант полностью посвятила сыну Андрею и творческой самореализации. Ее дом в Ленинграде стал знаменитым художественным салоном, где царила атмосфера интеллектуального и душевного общения, собирая таких выдающихся гостей, как Владимир Высоцкий, Юрий Никулин и Александр Ширвиндт. Жизненный опыт сформировал ее устойчивый экранный образ — женщины мудрой, внутренне цельной и самодостаточной. Ее героини не искали спасения в других, черпая силы в собственной душевной щедрости и любви к ближним, что делало их образы удивительно глубокими и достоверными. Эта внутренняя стойкость, умение находить свет в самой темной ситуации, помогли ей выдержать и последнее самое суровое испытание. Последняя битва В 2014 году Нина Ургант публично сообщила о своем диагнозе — болезни Паркинсона, с которым она жила с 2008 года. Прогрессирующее заболевание постепенно лишало ее контроля над телом, вызывая тремор, скованность движений и сильные боли.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на тяжесть недуга, актриса демонстрировала удивительное мужество и стоицизм. Она отказалась погружаться в уныние, сохраняя ясность ума и чувство юмора, и категорически отвергнув предложения сына и внука переехать в Москву, оставшись до конца в своем любимом Петербурге. Артистка скончалась 3 декабря 2021 года. После себя Нина Ургант оставила не просто память о ролях. Главное наследие Главным творческим достижением Нины Ургант стало создание одной из самых известных актерских династий России. Ее сын Андрей Ургант унаследовал сценическое обаяние и артистический талант матери, став успешным актером театра и кино, а также популярным телеведущим. Внук Иван перенял от бабушки главное — умение говорить с аудиторией искренне и доверительно, что сделало его одним из самых известных медийных персонажей современной России. Именно через его рассказы для миллионов зрителей образ «Нинули» приобрел новые, человечные черты.

Фото: Igor Primak/Russian Look/ Нина Ургант с сыном Андреем и внуком Иваном / www.globallookpress.com

Мудрость и стойкость, с которой Ургант прошла все испытания, стали нравственным фундаментом для всей семьи. Ее жизненный принцип — находить силы в творчестве и любви к близким — продолжает жить в ее потомках. Искусство переплавлять боль Нина Ургант прошла путь от ребенка войны до народной артистки, превращая личную боль в источник творческой силы. Ее жизнь стала примером того, как трудности можно преодолеть через искусство и любовь к семье, создав наследие, которое продолжает жить в сердцах зрителей и в творческой династии Ургантов.