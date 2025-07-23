Богдан Ступка: как актер-легенда, сыгравший Тараса Бульбу, стал врагом и для Украины, и для России

Богдан Ступка был легендой советского и украинского кино, но его карьера разворачивалась на фоне политических бурь. Народный артист СССР, обладатель десятков наград, он покорил зрителей ролями Тараса Бульбы, гетмана Мазепы и генерала Серова. Почему актера, которого называли «мостом между двумя культурами», так яростно атаковали с обеих сторон — в материале 360.ru

Как «Тарас Бульба» заварил кашу Фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба», вышедший на экраны в 2009 году, стал не просто экранизацией, а политическим манифестом, расколовшим зрителей. Богдан Ступка, исполнивший роль главного героя, понимал, что повесть Гоголя исторически трактовалась в России и на Украине по-разному. Актер согласился на роль, видя в Тарасе не какой-то символ, а сложного человека — жестокого, но преданного своим идеалам. При этом украинские националисты назвали фильм «пророссийской пропагандой», указывая на акцент на «русском товариществе» и избегание моментов, критикующих имперскую политику.

Фото: РИА «Новости»

Русские националисты, в свою очередь, обвинили Ступку и Бортко в «искажении истории» — например, в смягчении антипольской риторики оригинала. Сам актер заявлял, что играл человека, а не «политический манифест». Несмотря на скандалы, он считал эту работу одной из самых важных в карьере, отмечая в то же время, что съемки были физически и эмоционально изматывающими. Министерство культуры как поле боя Когда в 1999 году Богдан Ступка возглавил Министерство культуры Украины, это назначение сразу оказалось в центре политических споров. Со стороны украинских националистических кругов посыпались обвинения в «пророссийских симпатиях» — критики указывали на его тесные творческие связи с российскими кинематографистами и неоднозначно воспринятую роль Тараса Бульбы.

Фото: РИА «Новости»

Политические обозреватели называли его министерство «троянским конем» Кремля. А русские патриоты, в свою очередь, называли его «предателем» за поддержку украинских культурных проектов и отход от советских традиций. Несмотря на давление, министр пытался сохранить баланс — поддерживал развитие украинского кино и театров, но избегал резких политических заявлений. Однако уже через два года он добровольно покинул пост, объяснив, что театр ему ближе, чем «чиновничьи игры».

У нас очень трудно быть министром. Потому что заведено у нас так: если ты артист — ты хороший, а если стал министром — ты уже плохой. Причем сразу, на следующий день. Богдан Ступка

Это решение стало закономерным итогом противостояния между свободой творчества и политическими рамками, в которых оказался актер. Его краткое пребывание на госслужбе лишь подтвердило: настоящее искусство плохо уживается с идеологическими догмами. Артист без границ и ярлыков Богдан Ступка никогда не умещался в узкие идеологические рамки. Он называл себя «советским человеком», но при этом глубоко любил украинскую культуру — этот парадокс раздражал радикалов с обеих сторон. Ступка принципиально отказывался поддерживать русофобию или украинский изоляционизм. В интервью он подчеркивал, что искусство должно быть выше политики.

Фото: РИА «Новости»

Даже в последние годы, несмотря на давление, Ступка продолжал сниматься в России, называя российских коллег «братьями» и отвергая попытки разжечь конфликт, заявляя, что его «отношение к России никогда не менялось». Это стоило ему критики, но для Ступки важнее было оставаться верным себе, а не политическим трендам. Прощальный поклон уходящего актера В последние годы жизни Богдан Ступка продолжал работать, несмотря на прогрессирующий рак костей, диагностированный в январе 2012 года. Он завершил съемки в сериале «Однажды в Ростове» и драме «Дом», за которую посмертно получил «Золотого орла». Даже в больнице актер обсуждал новые роли, отказываясь признавать поражение перед болезнью. Несмотря ни на что, он был готов и хотел уйти в день смерти его матери 23 июля, однако не дотянул всего сутки.

Фото: РИА «Новости»

Его смерть 22 июля 2012 года потрясла культурное сообщество. Тысячи людей пришли проститься с актером в театр имени Франко, а президент Украины Виктор Янукович прервал отпуск, чтобы присутствовать на похоронах на Байковом кладбище в Киеве. Флаг, не принадлежащий ни одной армии Богдан Ступка так и остался фигурой, которую невозможно однозначно вписать в политические или национальные рамки. Его называли «предателем» и «коллаборантом», при том, что миллионы зрителей запомнили его как выдающегося актера.

Фото: РИА «Новости»

История Ступки заставляет задуматься: возможно ли искусство вне политики? Сам он отвечал на этот вопрос всей своей жизнью, доказывая, что настоящий талант не признает границ и идеологических барьеров. Сегодня, когда политические разногласия стали еще острее, пример Ступки напоминает: настоящее искусство всегда сложнее любых ярлыков и наименований.