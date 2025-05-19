Сегодня 05:38 Блеск и тайны Наталии Орейро. Что скрывает «дикий ангел» с русской душой? Наталии Орейро 19 мая исполняется 48 лет 0 0 0 Фото: Frederick Injimbert/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

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Наталия Орейро

Сегодня удивительной Наталии Орейро исполняется 48 лет — актрисе, которая сумела покорить не только Латинскую Америку, но и сердца миллионов россиян. От скромной девочки из Монтевидео до звезды мирового масштаба, от роли в «Диком ангеле» до российского гражданства — ее путь полон неожиданных поворотов. Как «Кука» стала «Нашей Наташей», почему выбрала тату вместо обручальных колец и за что ее чуть не лишили российского паспорта — в материале 360.ru.

Маленькая Кука из Монтевидео В городе Монтевидео 19 мая 1977 года родилась девочка, которой суждено было покорить мир — Наталия Орейро. Ее детство прошло в скромной семье, где отец работал продавцом, а мать — парикмахером. Несмотря на тяготы жизни, Наталия росла очень веселой и подвижной девочкой, за что родные ее ласково прозвали Кукой — что по-русски означает «таракашка». Музыкальный талант передался ей по наследству — бабушка дирижировала оркестром, а кузен виртуозно играл на фортепиано. Первые роли и упрямство чемпиона С восьми лет Наталия посещала театральный кружок, где сразу проявился ее артистический дар. В двенадцать лет она уже блистала в бразильском шоу «Шуша», сопровождая ведущую в путешествиях по миру и зарабатывая первые деньги. Все средства она тратила на поездки в Буэнос-Айрес, где упрямо ходила на кастинги, несмотря на отказы.

По характеру я очень упертый человек. Если кто-то говорит, что не смогу, я обязательно ему отвечу: «Ах, не смогу? А вот увидишь!» Наталия Орейро

От эпизодов к аргентинской Джульетте Первые шаги на телевидении Наталия сделала в 16 лет с эпизодической ролью в «Высокой комедии». Уже через год она блистала в «Непокорном сердце», где встретила свою первую любовь — актера Пабло Эчарри. Настоящий успех пришел с сериалом «Богатые и знаменитые» 1996 года, где ее героиня стала современной Джульеттой. Но судьбоносной оказалась роль Милагрос в «Диком ангеле» — сироты из католического монастыря, покорившей миллионы сердец.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

«Я хотела быть темпераментной женщиной, которая поет, танцует, но в то же время может нарядиться в мальчика с футбольным мячом», — объясняла Наталия свой подход к образу. Милли, покорившая Россию В России сериал показывали 15 раз, а образ Милагрос стал культовым. Девочки копировали ее стиль, а фразы из фильма расходились на цитаты.

Когда я впервые приехала в Россию, то была поражена тем, сколько поклонников у меня в вашей стране. Прошло уже несколько лет, а меня по-прежнему любят, помнят и ждут — это очень приятно. Честно говоря, я даже не надеялась на такое внимание. Наталия Орейро

И даже спустя десятилетие тур «Наша Наташа» в 2014 году с успехом прошел в 19 городах, завершившись грандиозным шоу в «Олимпийском». Матрешка, кокошник и русская душа Наталия с детства привыкла к русской культуре — в доме ее бабушки была матрешка, а она сама зачитывалась русскими народными сказками. Она даже выучила русский язык, но понимает его гораздо лучше, чем говорит на нем.

Фото: РИА «Новости»

«Я всегда говорю, что в прошлой жизни, наверное, была русской. Иначе непонятно, откуда здесь столько любви к человеку, который родился так далеко и говорит на языке, настолько непохожим на русский. Можно сказать, Россия — мой второй дом», — сказала актриса в одном из интервью. В 2018 году она записала гимн ЧМ по футболу «United by Love» на трех языках — испанском, английском и русском. В клипе она красовалась в кокошнике, этот образ стал символом ее особой связи со страной. Паспорт с душой нараспашку В октябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства Наталии Орейро и ее сыну Мерлину. Торжественная церемония с присягой на русском и испанском языках прошла в Аргентине.

Фото: РИА «Новости»

«Наши отношения основаны на более чем 20-летней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Я вас люблю», — заявила тогда актриса в видеообращении к российским поклонникам. Гражданство под вопросом В марте 2022 года Орейро не поддержала спецоперацию на Украине, опубликовав на своем сайте пост с надписью «Нет войне» по-испански и по-русски на черном фоне. Позже в ее соцсетях появилось изображение двух детей в цветах флагов России и Украины с подписью «Мы хотим мир». Осенью 2023 года группа «Радетель» потребовала лишить Орейро гражданства из-за участия в ЛГБТ*-параде в Аргентине. Активисты посчитали, что это нарушает российское законодательство, хотя официальной реакции не последовало. Неожиданный поворот в актерской карьере Орейро талантлива не только как актриса, она еще и хорошая певица. Еще в середине 1998 года вышел дебютный альбом «Natalia Oreiro», разошедшийся тиражом более полутора миллиона копий.

Фото: РИА «Новости»

Песни «Cambio Dolor» и «Me Muero de Amor» стали хитами, звучавшими по всему миру. Альбом «Tu Veneno» 2000 года установил рекорд — 3,6 миллиона проданных копий и номинацию на Latin Grammy. Наталия вспоминала, как ради клипа перевоплотилась в героиню комиксов, исполнив детскую мечту. Сердце, разбитое на съемочной площадке Восемнадцатилетняя Наталия влюбилась без памяти в партнера по сериалу «Непокорное сердце» Пабло Эчарри, который был старше на семь лет. Их роман продлился шесть лет, но закончился, когда мужчина попытался ограничить ее творческую свободу. С Факундо Арано, своим экранным возлюбленным из «Дикого Ангела», Орейро сохранила теплую дружбу, хотя поклонники годами мечтали об их романе. Любовь, йога и тату вместо колец Судьбоносная встреча произошла в ноябре 2001 года на занятиях йогой, где Наталия познакомилась с Рикардо Мольо, лидером рок-группы Divididos. А уже 31 декабря 2001 года влюбленные сыграли скромную свадьбу на корабле у берегов Бразилии, выбрав вместо колец татуировки на безымянных пальцах.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, их брак стал образцом гармонии и оказался долговечным и крепким. «Я взрывная, а он спокойный — нам очень хорошо вместе», — объясняла секрет семейного счастья Орейро. Сын с рок-н-ролльным именем В 2012 году 26 января в одной из клиник Буэнос-Айреса на свет появился их сын Мерлин Атауальпа, чье имя увековечило память о первой группе Мольо «MAM». Инициалы «МА» стали семейной традицией — так Рикардо и его брат когда-то поклялись называть всех детей.

Фото: GDA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com 1/1

Звездная пара тщательно оберегает приватность, редко появляясь вместе на публике. Наталия часто говорила, что счастье любит тишину, а семью называла своим главным сокровищем. Снегурочка с акцентом После «Дикого ангела» Орейро снялась в культовом сериале «Ты — моя жизнь» и провокационной «Аманде О». Ее работы в кино — от комедий до драм — получали премии «Martin Fierro» и «Серебряный кондор». Фильм «Подпольное детство» представлял Аргентину на «Оскаре», а «Вакольда» показали в Каннах.

Фото: РИА «Новости»

Весной 2024 года Орейро воплотила на экране «заколдованную» версию самой себя в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу», где ее героиня свободно говорила по-русски. Вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус она создала волшебную атмосферу, примерив на себя образ Снегурочки, о чем давно мечтала. «Это как будто я, только русская», — признавалась актриса, описывая свою необычную роль. Плотный график и модные коллекции Осенью 2024 года Орейро записала кавер на хит «Russian Girls» для сериала «Комбинация», вновь подтвердив свою любовь к русской культуре. Параллельно она работала над фильмом «Любовь до последнего» и развивала модный бренд «Las Oreiro», созданный вместе с сестрой Адрианой.

Фото: РИА «Новости»

Даже после 30-ти лет карьеры звезда не снижала темпов, совмещая актерские проекты с музыкальными экспериментами. Ее энергия и преданность искусству продолжают вдохновлять поклонников по всему миру. Уругвайская звезда с русским сердцем Наталия Орейро стала редким феноменом — звездой, сумевшей зажечь сердца миллионов людей по обе стороны океана. От веселой девочки из Монтевидео до кумира целого поколения россиян — ее путь доказал, что талант и упорство способны преодолеть любые границы, в том числе между континентами и странами.

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