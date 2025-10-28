Филантроп, уничтожающий население? Что скрывает Билл Гейтс и почему его считают монстром

Американский миллиардер Билл Гейтс — пожалуй, любимая жертва конспирологов. Практически любую катастрофу в мире приписывали ему, будь то эпидемия Эболы или лихорадка Зика, нашествие искусственных комаров или COVID-19. Кто же такой Билл Гейтс — благотворитель и филантроп, или злой гений с манией величия?

Начало пути «Крестики-нолики» и диплом Гарварда Двадцать восьмого октября Билл Гейтс отмечает свой 70-летний юбилей. Будущий миллиардер родился и вырос в Сиэтле, штат Вашингтон, в семье адвоката и учительницы. Полное имя предпринимателя — Уильям Генри Гейтс III, у него есть две сестры. Изучать языки программирования и писать программы Гейтс начал еще в школе, свою первую программу — игру в «крестики-нолики» — на языке BASIC он написал в 13 лет. Школу Билл закончил с отличием и поступил в Гарвард на юридический факультет. Однако бросил учебу и начал развивать собственный бизнес. Диплом он все же получил, по решению администрации университета, в 2007 году. «Я ждал более 30 лет, чтобы сказать: „Папа, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу диплом“», — пошутил тогда 51-летний миллиардер.

Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Создание Microsoft Первые большие деньги Гейтс заработал вместе с другом Полом Алленом в 16 лет. Они создали программу по измерению транспортных потоков в районе Сиэтла. Собственную компанию по разработке программного обеспечения друзья создали в 1975 году, они назвали ее Microsoft (название образовано от слов microprocessors и software). В начале 1980-х Microsoft в партнерстве с IBM создала операционную систему для персональных компьютеров PC DOS, а в 1985-м представил первую версию операционной системы Windows. С 1981-го по 2014-й Гейтс занимал пост главы Microsoft, хотя с 2006 года предприниматель выполнял преимущественно менеджерские обязанности и не участвовал активно в разработке программ. После ухода из компании Гейтс посвятил себя благотворительной деятельности.

Миллиардер в 31 и самый богатый человек в мире Гейтс стал миллиардером в 31 год, в 1987 году. В 1993 году стал самым богатым человеком в США, в 1995-м — самым богатым человеком в мире. Он удерживал звание богатейшего человека планеты до 2007 года.

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

В 2024 году Forbes поставил Гейтса на седьмую строчку с состоянием 128 миллиардов долларов, в 2025 году его состояние сократилось до 108 миллиардов и он «скатился» на 13-е место. Гейтс заявил, что намерен потратить почти все свое состояние на благотворительность и выйти из списка миллиардеров.

Цитаты Билла Гейтса: «После определенной точки деньги перестали иметь для меня значение. Теперь их польза только в том, чтобы найти ресурсы для помощи самым бедным»;

«Терпение — ключевой элемент успеха»;

«Будьте добры к ботаникам. Есть шанс, что вы будете работать на одного из них»;

«Ключ к успеху в бизнесе заключается в том, чтобы определить, куда движется мир, и добраться туда первым»;

«Ваши самые недовольные клиенты — ваш лучший источник обучения».

Половину состояния на благотворительность В 2000 году Гейтс и его жена Мелинда основали фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Среди основных целей значились повышение доступности здравоохранения, борьба с нищетой, расширение доступа к образованию. Фонд также интересовался преобразованием сельского хозяйства. Гейтс призывал богатейших людей мира тратить на благотворительность хотя бы половину своего состояния. В июне 2024 года Мелинда, с которой Гейтс развелся в 2021 году, покинула Фонд.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Деятельность Фонда Гейтсов не раз связывали с различными биологическими угрозами, обвиняли в незаконных экспериментах. Самые яркие — обвинение в контроле над численностью населения и теория о чипировании людей при помощи вакцины от коронавируса.

Теории заговора вокруг Гейтса «Химическое оружие» и контрацепция В 2010 году Фонд Гейтсов оказался замешан в скандале вокруг проекта MoTeCH. Это инициатива государства Гана, суть которого заключалась в предоставлении женщинам и детям более качественных медуслуг за счет распространения лекарств, в том числе и контрацептивов. Главным участником был Джеймс Филлипс — демограф и профессор Колумбийского университета. Его обвинили в экспериментах с контрацептивами. В итоге появилась теория, что Билл Гейтс, фонд которого спонсировал MoTeCH, ведет «химическую войну» против африканских женщин с целью сокращения населения. Эти слухи вызвали общественный резонанс, растянувшийся на годы. Эта история вновь всплыла в 2013 году, когда Гейтса обвинили в заговоре против темнокожих женщин и в продвижении «идеологии контроля населения». Через год в некоторых африканских странах женщин начали настраивать против западных контрацептивов и прививок.

Эпидемии Эболы и Зика: Гейтс — виновник или спаситель? В 2014 году Фонд Гейтсов снова оказался под прицелом — началась эпидемия вируса Эболы в Африке. Гейтса и его Фонд обвинили в создании вируса Эболы — конспирологические сайты опубликовали материал, что Гейтс финансирует лаборатории американского биологического оружия в Сьерра-Леоне.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Спустя год в Латинской Америке вспыхнула эпидемия лихорадки Зика, распространяемой комарами. Конспирологи и в этом нашли след Фонда Гейтсов. Его обвинили в том, что он создал генно-модифицированных комаров, которые приносят больше вреда, чем пользы. По их мнению, искусственные комары, призванные уничтожить популяцию диких насекомых, являются переносчиками мутировавшего генома, который может привести к более опасным последствиям, чем Зика. В интернете теорию подхватили и развили. Фонд Гейтсов и ряд других компаний, связанных с агротехникой, обвинили в том, что они используют науку для уничтожения «нежелательных» рас и контроля роста населения в развивающихся странах.

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Смерть, паралич и вакцины В 2014 году Билла Гейтса обвинили в незаконном тестировании вакцины против вируса папилломы человека. Фонд Гейтсов финансировал исследование препарата, которое проводила некоммерческая организация PATH. В 2010 году правительство Индии остановило исследование из-за смерти семи девушек, участвующих в программе. Фонд Гейтса сразу же прекратил финансирование проекта. Активист-антипрививочник и племянник экс-президента США Роберт Кеннеди — младший обвинил Фонд Гейтса в параличе детей. По его словам, а Индии парализовало 496 тысяч детей после прививки от полиомиелита, исследованием которой занимался Фонд Гейтса.

Эвтаназия для больных и бедных На фоне общего нарратива, что Билл Гейтс хочет сократить население Земли, появилась информация, что миллиардер инициировал создание «комиссии по смертям». Она якобы будет выносить решение об эвтаназии для тяжелобольных людей с низким достатком, которые не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение. Причиной этой теории вновь послужили слова Гейтса в одном из интервью.

Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Глобальный голод и продукты с «ядом» Интерес Фонда к сельскому хозяйству привел к еще одной теории Билле Гейтсе. Филантропа обвинили в том, что он заинтересован в создании глобального голода, для этого он финансирует создание некачественных продуктов, а также скупает и уничтожает сельскохозяйственные угодья. Под пристальное внимание конспирологов попали продукты с маркировкой в виде зеленой лягушки, которой помечают созданные Фондом продукты. Среди товаров с «ядом» были чаи Lipton и Nestea, шоколад Ritter sport, кофе Lavazza и так далее.

Фото: Keiko Hiromi/AFLO / www.globallookpress.com

Массовое чипирование и запланированные пандемии Весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса всплыла теория о сокращении численности населения. В Сети вспомнили выступление Гейтса в 2015 году, когда он заявил, что человечеству стоит бояться не ядерной войны, а вируса, который может уничтожить миллионы людей. Это видео вызвало ажиотаж, особое внимание ему уделили противники прививок и ультраправые. Его использовали в качестве подтверждения теории, что пандемию запланировал Гейтс с целью контроля глобальной системы здравоохранения.

Фото: Paul Zinken/dpa / www.globallookpress.com

Самую большую популярность получила теория о чипировании населения с помощью вакцинации. Она распространилась из-за интервью, в котором миллиардер рассказал про цифровые сертификаты, позволяющие определить, кто переболел коронавирусом, кто прошел тестирование на антитела, а кто уже сделал прививку. Его слова привели к возникновению идеи про татуировки-микрочипы, которые за счет вживления в кожу человека могут контролировать распространение коронавируса. В арабских соцсетях появились сообщества, участники которых обсуждали «ужасный план» Гейтса, предстоящие «голодные игры» и «блокировку Солнца». На фоне конспирологических идей, что именно Гейтс срежиссировал пандемию коронавируса, появилась новая теория, что миллиардер работает над созданием следующей пандемии, которая поразит мир в 2025 году. По словам авторов теории заговора, новая пандемия будет «еще хуже, чем COVID-19».

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

Все перечисленные теории заговора вокруг Билла Гейтса и его Фонда имеют логичное объяснение. Большинство из них сформировано на вырванных из контекста словах самого предпринимателя, часть из них сфальсифицированы. Все они призваны манипулировать мнением людей, многие имеют политический контекст. Сам Гейтс отметил, что его беспокоит существование «этих сумасшедших идей». По его мнению, они вредят людям — если население откажется от вакцинации, то болезни продолжат убивать людей.