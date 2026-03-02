Сегодня 18:00 «Без лжи и фальши». Как Николай Коляда создал свой театр и научил никогда ничего не бояться 0 0 0 Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Драматург, актер и режиссер, основатель «Коляда-театра» Николай Коляда скончался в Екатеринбурге на 69-м году жизни. За что его любят в России и как он провел последние дни своей жизни — в материале 360.ru.

Биография Николая Коляды Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в Пресногорьковке Казахской ССР в обычной рабочей семье: отец был трактористом, а мать — дояркой. Родители растили пятерых детей — трех сыновей и двух дочерей. Спустя годы Коляда говорил, что благодарен своему селу, благодарен той пресно-горькой жизни, которая была в нем. «Тогда, в советское время, в нашей деревне было три библиотеки, и во все три я был записан и прочитал там все книжки. Еще было три школы, три клуба, народу жило тысяч пять, не меньше. Сейчас там около двух тысяч, одна школа, нет ни библиотек, ни клубов. Зато много магазинчиков, в которых продается водка», — делился он. После окончания школы отец отвез сына в Свердловск, чтобы мальчик поступил в местное театральное училище. Там он успешно отучился с 1973 по 1977 год. В свободное от учебы время подрабатывал дворником. По окончании суза Коляда по распределению попал в Свердловский академический театр драмы, где поставил «Дни Турбиных», «Остановите Малахова!», «Женитьбу Бальзаминова» и «Записки сумасшедшего». В 1978 году его забрали в армию — Николай отслужил в Перми. Первая писательская работа нашла его сразу после прихода на гражданку — в 1982 году, когда газета «Уральский рабочий» опубликовала его рассказ «Склизко!». В том же году Коляда проявил себя как драматург и написал первую пьесу под названием «Дом в центре города».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Хватало в жизни талантливого режиссера и тяжелых моментов. В 1983 году из-за алкогольной зависимости Коляду выгнали из театра, но он не опустил руки и решил покорять Москву. В столице поступил на заочное отделение в столичный Литературный институт имени Горького. Чтобы сводить концы с концами драматургу пришлось устроиться в местный Дом культуры, а также в заводскую газету «Калининец» рядовым сотрудником.

После окончания вуза в 1989 году Коляду приняли в Союз писателей СССР, что было очень статусно. Членам полагались материальные блага и возможность официально печататься. Всего спустя год Коляда стал членом Союза театральных деятелей.

Интересно Первой опубликованной пьесой Коляды стало произведение «Играем в фанты». Оно вышло в свет в 1987 году и принесло успех и признание молодому драматургу.

С 1992 по 1993 год жил в Германии, куда его пригласили на стипендию в Академию Шлесс Солитюде (Akademie Schloss Solitude, Штутгарт). Там драматург работал актером в «Дойче Шаушпиль Хаус». На сцене этого театра исполнил роль русского писателя Антона Чехова.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

За что в России полюбили Николая Коляду Николай Коляда вписал свое имя в историю современного театра и режиссуры. Драматурга знают и уважают за создание «Коляды-театра» с его особой, совершенно неповторимой атмосферой, где зрители чувствуют себя частью действия спектакля, а каждая постановка наполнена красками и эмоциями. Открылся «Коляда-театр» в 2001 году, прямо в день рождения его создателя — 4 декабря. Сегодня в нем проходят не только спектакли, но и международный открытый конкурс драматургов «Евразия», а также международный театральный конкурс «Коляда-Plays».

«Я думаю, что мы живые, радостные, веселые, смешные, юморные, мы придуриваемся на сцене, мы балуемся. Зрителям это нравится, вот и все. Театр — это ведь детство. В зрительном зале сидят люди, у которых сердце открыто, они смеются, радуются, им весело. Вот в этом причина, я думаю», — говорил Коляда о своем детище.

Я создал театр, где пытаюсь сделать все, чтобы не было этой театральной лжи и фальши. У меня даже бьют как в жизни! Николай Коляда

«Коляда-театр» не раз становился участником российских и зарубежных театральных фестивалей, выезжал на гастроли, в том числе заграничные.

Фото: Фотография драматурга Николая Коляды (в центре) в фойе «Коляды-театра» в Екатеринбурге / РИА «Новости»

В 2009 году Коляда создал Центр современной драматургии. На площадке молодые драматурги и режиссеры занимались экспериментальным творчеством.

Интересно За время своей карьеры режиссер поставил более 60 спектаклей, создал свыше 120 пьес, 15 из них перевели на другие языки и поставили за границей.

Также специалист с удовольствием делился опытом со студентами — преподавал в Екатеринбургском государственном театральном институте. Среди его учеников — Олег Богаев, Екатерина Бронникова, Надежда Колтышева, Татьяна Ширяева и другие. С 2022 года был доцентом кафедры истории театра и литературы ЕГТИ. Своим ученикам Коляда всегда в шутку говорил, что пьесы пишутся очень просто: «Слева пишут — кто говорит, а справа — что говорит». А когда студенты начинали смеяться, выдерживал паузу и продолжал: «Но в написанное надо обязательно добавить мозги и сердце. Если этого нет, то лучше не начинать. Научить этому невозможно. Если у человека нет от природы чутья и понимания, ему свое не дашь».

Фото: Фотография драматурга Николая Коляды и цветы в фойе «Коляды-театра» в Екатеринбурге / РИА «Новости»

Отстаивал свой театр и коллег В 2006 году «Коляда-театр» со скандалом выселили из арендованного помещения, но главреж вместе с артистами провел серию забастовок и смог добиться, чтобы им дали новое место в старинном доме на улице Тургенева, 20. В ноябре 2024 года гастроли театра отменили из-за члена труппы Олега Ягодина— якобы он был замешан в дискредитации ВС России.

«Мне сегодня позвонили из Москвы, из центра „На Страстном“ и сообщили, что им позвонили из „компетентных органов“ и потребовали, мол, либо отменяйте гастроли „Коляда-театра“ в Москве, либо пусть Коляда заменит во всех спектаклях Олега Ягодина, мол, он дискредитировал Вооруженные силы РФ», — рассказывал тогда Коляда.

Фото: Цветы в память о драматурге Николае Коляде возле «Коляды-театра» в Екатеринбурге / РИА «Новости»

Режиссер подчеркнул, что Ягодин — выдающийся артист, «каких нет вообще в России, да и далее везде». И по словам Коляды, он мог был заменить его, чтобы ездить в Москву, так как у того всего девять спектаклей. «Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли», — отрезал основатель театра.

А раз уж так важно отменить наши гастроли в Москве, где мы представляем, извините, культуру Урала, театральное искусство Екатеринбурга — раз так надо: значит — отменим. Нет. Вы уж извините меня: но своих не бросаем. Я сейчас ставлю спектакль «Вий» по Гоголю. <…> И спектакль я поставил про то, что ничего не надо бояться. И артистам всегда так говорил на репетиции: «Ничего не бойтесь. Никогда и ничего не надо бояться». Николай Коляда

Последние дни Николая Коляды Еще в начале года Коляда снимался в комедии «Тюльпаны», по плану продолжал работу в своем театре. Однако в феврале его здоровье пошатнулось — в конце месяца он попал в реанимацию. Драматург находился без сознания, к нему пускали только близких. На протяжении всех этих дней врачи делали все что могли, но спасти его жизнь не удалось. «[2 марта] в 02:45 у драматурга остановилось сердце. Реанимационные действия длились ровно 30 минут. В 03:15 была констатирована смерть. У Николая Коляды была пневмония. Предварительно, он умер от септического шока», — рассказал источник «КП-Екатеринбург».