13 марта 2025 14:00 Без друзей и родственников. Ани Лорак сыграла тайную свадьбу на Мальдивах 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Популярная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в День всех влюбленных, 14 февраля, тайно вышла замуж за эксперта по холистическому оздоровлению и инструктора по йоге Исаака Виджраку. Торжественная церемония прошла на Мальдивах и стала исполнением детской мечты девочки, рассказала Лорак изданию «Ок!».

По ее словам, она всегда хотела выйти замуж именно на этих островах. Попасть в сказочное путешествие, исполнить мечту загадавшей любовь девочки в красивом платье и увидеть рядом с собой прекрасного жениха, который ее будет носить на руках и боготворить.

Это все случилось, но я не могу поверить до сих пор, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь. Все было очень легко. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих. Ани Лорак



Лорак объяснила, что вместе с Виджраку они решили не звать гостей, потому что уже был опыт, что некоторые люди оказались на свадьбе «певицы Ани Лорак» и для них это было важнее всего остального. Поэтому ей хотелось искренности, ощущения настоящего и интимности, хотелось быть в моменте. У избранника Лорак есть дети от прошлых отношений Исаак также опроверг слухи, что у него есть официальная жена. Он подчеркнул, что воспитывает двух детей и поддерживает дружеские отношения с их мамами.

Каролина очень быстро стала для них близким человеком. Мы вместе праздновали их дни рождения и были как одна большая семья. Нашу любовь мы хотели отпраздновать без посторонних. Только она и я. У нас получилась свадьба, о которой я даже не мечтал, я не представлял, что она может быть настолько потрясающей и невероятной женщиной. Исаак Виджраку

Организатором свадьбы выступила азербайджанка Гюнай Мусаева, которую Лорак поблагодарила в соцсетях, отметив, что «эта сказка останется в сердце навсегда». В 2009 году Лорак вышла замуж за подданного Турции Мурата Налчаджиоглу. В 2011 году у них родилась дочь София, однако уже в 2019-м они со скандалом развелись. Случайная встреча стала судьбоносной Об отношениях Лорак с Виджраку впервые стало известно в 2023 году. Пара обручилась в Венеции. Испанец сделал певице красивое предложение в ресторане: он встал на одно колено с кольцом в руках и заявил, что «некоторые подарки должны быть вечными». Исаака и Каролину судьба свела совершенно случайно. С раннего детства испанец мечтал стать актером и даже планировал покорить Голливуд, но попытки остались тщетными. После 10 лет работы в театре, шоу «Последний герой» (16+) испанского производства и нескольких малоизвестных сериалах Исаак оставил мечты о большом экране. В результате он стал тренером по йоге и массажистом. Поселился на Ибице, занимался авторскими практиками, так среди подопечных у него и появилась Ани Лорак.