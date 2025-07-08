Бейонсе передала привет Овечкину? Теперь с триколором на Донбасс

Певица Бейонсе, имеющая культовый статус в США, на последнем выступлении появилась разодетая в цвета российского флага. На фигуристой мулатке было нечто мохнатое белого, синего и красного цветов. Это тут же породило множество домыслов, версий, а главное — шуток. После чего так и хочется произнести: «Бейонсе наша!» Кто знает, может, у Шамана наконец-таки появилась конкурентка в песенно-патриотическом лагере.

Шутки шутками, но ведь действительно странно, когда во времена отмены всего российского популярная, даже очень популярная певица из США — звезда! — появляется в наряде таких расцветок. Это ведь не великий «отморозок» Роджер Уотерс, который давно уже играет на политическом поле и может позволить себе размахивать палестинским флагом где-нибудь на «Уэмбли» в Лондоне. Бейонсе, что стало очевидно после «дела Пи Дидди», это чаще всего о конъюнктуре. Так, может, нет никакой отмены России и русского? И свежее выступление звезды тому подтверждение? Забавно, но из десятка объяснений выбора наряда певицы, чаще всего шуточных, не было следующего. Бейонсе выступала в Вашингтоне, а столица США, как известно, принадлежит Александру Овечкину. У него есть ключ от города и давным-давно культовый статус. После же того, как русский хоккеист побил, казалось, вечный рекорд Уэйна Гретцки, разговоры в Америке, и в Вашингтоне особенно, стали вестись исключительно о нем. Конечно, это преувеличение, но лишь отчасти.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

И да, безусловно, всего лишь версия. Немного безумная, но тем не менее вполне вероятная. Впрочем, нельзя забывать, что цвета российского и американского флагов одни и те же. Другой вопрос, что наряд Бейонсе шел полосами: белая, синяя, красная. Тут только слепой не увидит намек на Россию. И полагаю, что так оно и было. К слову, создал его ливанский дизайнер.

А российско-украинская история перемешалась в головах заокеанских знаменитостей. Сегодня они едут в Киев, завтра, условно говоря, размышляют о good guy Vladimir Putin.

Бейонсе уже носила одежду украинских брендов. Россия же играет в американском селебритарии особую роль. Помните Канье Уэста, который то ехал, то не ехал в Москву? Сколько слухов ходило-бродило вокруг его якобы будущего концерта в России? Плохой парень Уэст пиарился. А, к сожалению, российский вопрос в США — это элемент пиара.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Не такой, кстати, как во времена СССР, — там у населения Америки был страх. Сейчас же есть довольно непонятное состояние, в котором пребывают и народ, и лидеры. Трамп, поведение которого все больше заставляет вспомнить словосочетание «когнитивный диссонанс», — явное тому подтверждение.

Так что, полагаю, хорошо бы дать Штатам более внятное понимание того, что есть Россия сегодня на самом деле. И заодно ответить самим себе. Мягкой или какой-либо другой силой, но силой.

Заигрывания, может, и пойдут на пользу, но нам нужны внятные, четкие, адекватные отношения. Что же касается нас с вами, россияне, то меньше внимания стоит обращать на то, кто там во что вырядился и кто к нам на огонек заглянул. Тут я вспоминаю недавний визит отца Илона — Эррола Маска. Что человек сделал? Чем прославился? А ведь таскали его как почетного гостя и очереди к нему стояли. Нелепо!

Фото: Эррол Маск на «Форуме будущего 2050» в Москве. Nemyshev Vyacheslav/URA.RU / www.globallookpress.com

Как там было у Чехова на этот счет? «По капле выдавливать из себя раба». Вполне себе метод. А так, да, наряд Бейонсе вполне неплохой. Ей весьма и весьма идет. Всяко лучше, чем Род Стюарт, прыгающий по сцене в жовто-блакитном костюмчике, но не знающий, где находится Украина. Бейонсе о России знает — она выступала в Москве в 2007 году. Так что пусть приезжает к нам еще. И Канье Уэста с собой захватит. Выступят вместе — лучше всего в Донбассе.