Депрессии, алкоголизм, смерть близких: беды и взлеты Татьяны Догилевой

«Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Вокзал для двоих» — в этих фильмах на месте Татьяны Догилевой невозможно представить никого другого. Не отличавшаяся канонической красотой актриса завоевала популярность талантом, обаянием и искренностью. Как сложилась жизнь артистки и что с ней теперь — в материале 360.ru.

Как развивалась карьера Догилевой

Татьяна Догилева родилась в 1957 году в семье простых рабочих мукомольного комбината, но сама с детства метила выше: засматривалась на актрис в кино и представляла себя на их месте. Позже она признавалась журналистам, что не представляла, что такое актерство, но в эту сторону ее «тащила необъяснимая энергия». Догилева начала с участия в школьных спектаклях, подростком записалась в студию юного актера на Центральном телевидении — и не слушала тех, кто открыто говорил, что для этой профессии у нее «тяжелая внешность». Она не возражала, на всякий случай училась параллельно в школе молодого востоковеда, но все равно подала документы в театральные вузы — и прошла в ГИТИС. Тогда этот театр не считался очень уж престижным — говорили, что он готовит актеров для провинции.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

На первом курсе личная жизнь чуть было не заставила поставить крест на учебе и карьере. Догилева влюбилась в однокурсника — известного сейчас актера Юрия Стоянова, — и он ответил взаимностью, хотя на курсе было полно красавиц.

Мы постоянно делали какие-то любовные отрывки вдвоем и вскоре просто не понимали, как нам расстаться на пару часов. Татьяна Догилева

Уйдя в отношения с головой, Догилева совсем забыла об учебе — речь уже зашла об отчислении. Ситуация была настолько серьезной, что ее мать от нервов получила сердечный приступ и оказалась в больнице. Пришлось взяться за ум и поставить роман со Стояновым на паузу. Больше он не возобновился. Стоянов женился на другой, а Догилева стала лучшей студенткой на курсе. Актеры до сих пор остаются в хороших отношениях. Параллельно с учебой Татьяна Догилева постоянно снималась в эпизодах, а предвестником ее будущей популярности стал дипломный спектакль «Много шума из ничего», где она сыграла Беатриче. Постановка имела большой успех, ее посетили многие режиссеры. В итоге после вуза подающую надежды актрису готовы были принять и в лучшем академическом театре страны БДТ, и «Ленкоме». Догилева выбрала последний.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

В театре долго не складывалось: сперва Догилева месяцами ждала ролей в «Ленкоме», потом ушла в Театр имени Ермоловой, где тоже почти не выходила на сцену, затем служила в театрах Российской армии, Антона Чехова, Моссовета. Позже пробовала себя и на режиссерском поприще — поставила спектакли «Лунный свет, медовый месяц», «Не отрекаются любя…» и «Московские страсти». Признавалась, что «спектакль поставить — почти как ребенка родить». Славу Догилевой принесли роли в кино. Вначале не везло и тут — на пробы ходила, но ее не утверждали или брали на совсем небольшие роли. Дело сдвинулось с мертвой точки в 1981 году, с выходом музыкальной комедии «Вакансия» по пьесе Островского. Потом были «Покровские ворота» и «Блондинка за углом». Догилева играла неоднозначных героинь — то недалекую расчетливую девушку, то пробивную продавщицу, — но покоряла искренностью и харизмой. Известность наконец пришла — ее начали узнавать на улице. Молодая актриса выкладывалась на съемочной площадке и была готова на жертвы — например, снимаясь в «Блондинке за углом», чуть не потеряла волосы из-за постоянных обесцвечиваний. Однако не все коллеги ценили ее талант и энтузиазм. Актер Андрей Миронов любил подшучивать над Догилевой, пока она вежливо, но твердо не поставила его на место.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Режиссер Эльдар Рязанов, уже утвердив ее на главную роль в «Забытой мелодии флейты», однажды заявил у Догилевой за спиной, что она «ни рукой, ни ногой пошевельнуть не может». Но это не заставляло актрису отчаяться — она лишь принималась работать еще усерднее. И наконец услышала от режиссера похвалу. «Он начал искать „мой“ свет. В павильоне остались оператор, осветители и Рязанов. Оказывается, до этого свет был совсем неудачный, и я плохо выглядела. <…> Они колдуют с приборами, и вдруг слышу, как Рязанов говорит, глядя в камеру: „Хорошенькая…“ И это обо мне!» — рассказывала Догилева. Среди известных фильмов, в которых она снималась в дальнейшем, — «Вокзал для двоих», «Интурист», " Елки-3», «Мамочки».

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Два брака Догилевой: отсутствие «таланта жены»

В первый раз Татьяна Догилева вышла замуж еще в 21 год, вскоре после окончания ГИТИСа. С будущим мужем познакомилась на съемках фильма «Безбилетная пассажирка» — Александр был ассистентом режиссера. Брак оказался скоротечным — супруги выдержали друг друга всего три месяца. Зато союз со вторым избранником, петербургским драматургом Михаилом Мишиным, продлился почти 20 лет. Началось все тоже на работе, на съемках оперетты. Последний съемочный день завершился шампанским, и в гостиницу Догилева и Мишин поехали вместе. Закрутился роман, однако Мишин был женат и растил сына, а Татьяна не хотела довольствоваться ролью любовницы. Влюбленные несколько раз расставались, в итоге Мишин ушел от супруги и женился на Догилевой. «Мы были интересной парой — он писатель, я актриса. Но <…> талант жены во мне очень не развит, я безнадежна», — считала она. Догилева умела, но не любила вести домашнее хозяйство, часто ссорилась со свекровью, долго не хотела детей и даже сделала несколько абортов. В 37 лет она наконец решилась родить.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Дочь Екатерина росла здоровой, но в подростковом возрасте два года страдала анорексией — ее вес опускался до 40 килограммов. Девушка попала в больницу, лечилась в психиатрической клинике и смогла победить недуг. Екатерина тоже стала актрисой, ведет микроблог. Татьяна Догилева развелась с мужем в 2008 году. Никаких скандальных причин этому не было — просто, по ее словам, накопилось слишком много противоречий, и в конце концов «изнутри что-то сломалось». Мишин и Догилева остались близкими людьми, он уделяет много внимания дочери. Оба до сих пор одиноки.

Три беды, истерики и алкоголизм

Нулевые стали для актрисы тяжелым временем. Долгое время не было ролей, из жизни один за другим ушли отец, мать и брат. Моральное и физическое состояние Догилевой были ужасными: тряслись руки, накрывала тошнота, скакало давление, она постоянно рыдала. Актриса пробовала лечиться алкоголем — и, по ее же словам, «погрузилась в трясину». «Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться», — делилась она. Догилева уходила в запои, дважды приходила пьяной на съемки. Из-за депрессии и алкогольной зависимости пришлось провести некоторое время в психиатрической клинике.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Даже когда получалось попасть в крупные проекты, все шло далеко не гладко. Догилева до сих пор не любит вспоминать съемки в ситкоме «Люба, дети и завод», хотя роль ей нравилась и сложились отличные отношения с режиссером. Трудиться приходилось по 12 часов каждый день, она перестала спать, начались истерики на пустом месте. В те же годы актриса решила прибегнуть к пластическим операциям, поскольку с возрастом «лицо поехало вниз», а играть хотелось молодых энергичных женщин. В результате неудачной работы хирургов Догилева изменилась настолько сильно, что ее перестали узнавать. При этом глаза, как она признавала, оставались немолодыми.

Сейчас бы я не пошла к хирургу, хоть убей. Полголовы отрезают, скальп снимают практически. И это так заживает — не шутки. Лежишь вся в кровавых бинтах… Татьяна Догилева

С 2010-х она снималась в проектах «Доктор Тырса», «Елки 3», «Жги!», но карьера снова оказалась под угрозой. Догилева активно протестовала против строительства гостиницы для звезд студией режиссера Никиты Михалкова, участвовала в пикетах, пару раз ее даже избили. Актрису хотели исключить из Союза кинематографистов, в котором председательствовл Михалков. В то время некоторые коллеги предпочитали «не замечать» ее при встрече, а когда она прямо спрашивала, в чем дело, ссылались на плохое зрение. Выяснения отношений Догилева никогда не боялась и ущемлять себя не давала — например, в 2012 году рассорилась с новым худруком Театра Ермоловой Олегом Меньшиковым, с которым до этого близко дружила, и покинула театр, где официально работала еще с 1980-х. Меньшиков посчитал, что давно не снимающиеся звезды должны перестать получать зарплату. Догилева раскритиковала его и даже «уволила» из крестных своей дочери. Одна из последних на данный момент громких ролей Татьяны Догилевой — роль главы следящего за вампирами сообщества Хранителей в сериале «Вампиры средней полосы».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Где Татьяна Догилева сейчас?

Актриса продолжает сниматься — ее можно увидеть в проектах «Многоэтажка» и «Синдром жизни» (2022), «Волшебный участок» (2023), «Последний богатырь. Наследие» (2024) и других. Но, кажется, по характеру Догилева стала более мирной и спокойной, приняла себя. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ она признавала, что «перестала бороться за молодость». «Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая», — говорила знаменитость. Но, похоже, в таком амплуа ей комфортно, а это главное.