Балет стал ее оружием. Как Матильда Кшесинская переписала судьбы Романовых

Балерина Матильда Кшесинская оказалась ближе к российскому престолу, чем многие великие князья. Она изменила не только театр, но и отечественную политику первой половины XX века. Танцовщица пережила две мировые войны, полет Гагарина в космос и появление телевидения. Она ушла из жизни 6 декабря 1972 года, оставив после себя множество тайн и загадок.

С детства носила пуанты

Младшая дочь известного исполнителя мазурки Феликса Кшесинского и балерины императорского театра Юлии Домнинской родилась в последний день лета 1872 года. Данное при рождении имя Матильда домашние сократили до Малечка. Она стала главной любимицей своих родителей и старшей сестры Юлии. Отец быстро разглядел в младшей дочери склонность к танцам и постоянно возил ее с собой на выступления и даже гастроли.

Первые танцевальные па Матильда начала повторять еще в возрасте трех лет, а уже в восемь стала ученицей Императорского театрального училища. Родители настояли, чтобы обучение проходило в смешанной форме. Кшесинская приезжала только на некоторые занятия в училище, а большую часть уроков получала дома. Такой подход оказался очень результативным, и уже в 11 лет она впервые появилась на сцене Мариинского театра в балете «Конек-Горбунок».

После первых оваций Кшесинская охладела к балету. Интерес ей вернула итальянская танцовщица Вирджиния Цукки. Увидев ее выступление, Матильда поняла, что точности движений недостаточно, необходимо еще и драматическое мастерство. После этого она начала учиться еще упорнее. «У меня было даже сомнение в правильности выбранной мной карьеры. Не знаю, к чему это привело бы, если бы появление на нашей сцене Цукки сразу не изменило моего настроения, открыв мне смысл и значение нашего искусства», — писала Кшесинская в своих дневниках. Совмещение драматургии и танца она пронесла через всю жизнь. Танцовщица рассказывала, что спорила с Айседорой Дункан о том, что важнее — пластика или умение показать свои переживания, и всегда отстаивала свою позицию, что танцевальная техника вторична.

Знакомство с наследником

По давней традиции императорская семья всегда присутствовала на выпускных экзаменах будущих балерин. Кшесинская подчеркивала, что ее сильно расстроило, что зрители всем участницам аплодировали одинаково. Однако император Александр III настолько впечатлился ее танцем, что поздравил ее лично. «Будьте украшением и славой нашего балета», — привела слова императора балерина в своих мемуарах. На торжественном ужине Александр III посадил Кшесинскую рядом с собой, где уже сидел будущий наследник престола Николай. С соседом по столу бойкая балерина быстро нашла общий язык. «Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на наследника, я забывала об этом, все было как сон», — вспоминала Кшесинская.

По версии историков, Александр III специально усадил сына рядом с красивой девушкой, чтобы отвлечь его от мысли о принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, в которую Николай был влюблен. Но быстро это сделать не получилось.

Николай почти год не обращал внимания на Кшесинскую. Она вошла в труппу Мариинского театра, куда он часто приезжал, но практически не реагировал на нее. Но молодая танцовщица умела добиваться желаемого с самого детства. В ее воспоминаниях есть история, которую Кшесинская назвала «первым грехом на своей совести». Когда ей было 14 лет, она флиртовала и отрабатывала свои девичьи чары на молодом англичанине Макферсоне. На ее день рождения он приехал со своей будущей невестой, что Кшесинскую просто взбесило. Обманом она заманила юношу в лес, якобы собирать грибы, и во время прогулки очаровала настолько, что он расторг свою помолвку. «Он стал писать мне любовные письма, присылал цветы, но мне это скоро надоело, так как я им не увлекалась. Это был первый грех на моей совести», — делилась Кшесинская.

Как начался роман Кшесинской и Николая

Только в начале 1892 года будущий император начал оказывать Кшесинской знаки внимания. Они проводили вместе много времени, прогуливаясь по паркам и заходя в рестораны, но для настоящей близости просто не было места. Кшесинская все еще жила с родителями. Наконец она арендовала особняк на Английском проспекте. Именно там будущий император проводил ночи под именем «гусара Волкова». Этот псевдоним не спас молодых людей от тайной полиции, которая однажды ворвалась в дом и потребовала от наследника срочно явиться домой по настоянию отца.

Отношения с Николаем подтолкнули карьеру Кшесинской. Недолюбливающий ее Мариус Петипа отдавал ей главные партии, и юная балерина быстро получила звание примадонны императорского балета. Несмотря на тесные и близкие отношения с Кшесинской, цесаревич все также лелеял надежду, что отец даст согласие на брак с принцессой Гессен-Дармштадтской. Объявление Николая о помолвке Кшесинская приняла стойко. «Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной», — говорила она. Залечивать свое разбитое сердце после неполных трех лет отношений Кшесинская отправилась на дачу в Стрельну, которую сняла вместе с сестрой.

Как Кшесинская скрыла потерю ребенка

В своих воспоминаниях балерина не писала о тайных встречах с Николаем. Но в оригинальной рукописи, которая хранится в Государственном архиве России, некоторые места она сильно отредактировала. Это в 2022 году обнаружил журналист «Московского комсомольца» Александр Добровольский.

Он обратил внимание, что сохранились две страницы под номером 66, где Кшесинская рассказывала, что вместе с Ольгой Преображенской попала в аварию на санях во время поездки по Санкт-Петербургу. «Я тоже вылетела из саней в снег, здорово расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела их», — привел оригинал отредактированной записи журналист. Директор Государственного архива Лариса Рогова на запрос журналистов заявила, что, судя по всем признакам, сообщение о беременности Кшесинская вычеркнула сама.

Новые отношения с домом Романовых

После расставания с Николаем у Кшесинской начался кратковременный роман с великим князем Александром Михайловичем, который быстро распался из-за его свадьбы с сестрой наследника престола Ксенией. Новым воздыхателем Кшесинской стал двоюродный брат Александра III — великий князь Сергей Михайлович. Он давно заметил красавицу-балерину, но из уважения к наследнику престола никаких попыток сблизиться не предпринимал. «Он остался при мне и поддержал меня. Никогда я не испытывала к нему чувства, которое можно было бы сравнить с моим чувством к Ники, но своим отношением он завоевал мое сердце», — писала Кшесинская.

Несмотря на всю серьезность намерений, балерина выбрала другого мужчину — великого князя Андрея Владимировича — двоюродного брата Николая II.

Они познакомились во время празднования 10-летней карьеры Кшесинской. От нового романа балерину не остановила ни разница в возрасте — она была на шесть лет старше своего избранника, — ни оставшийся вздыхать в стороне Сергей Михайлович. Однако какое-то время Кшесинская крутила сразу два романа, не отпуская от себя обоих князей. Летом 1902 года она родила сына Владимира. Он получил отчество Сергеевич, но позднее Кшесинская заявляла, что отцом ребенка был ее возлюбленный Андрей.

Богатство и тайные сокровища Кшесинской

Для начала XX века, когда в России еще ходил золотой рубль, Матильда Кшесинская считалась очень богатой. Она купила двухэтажный дворец в Стрельне, который отремонтировала за свой счет, построила дом в стиле ампир на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы, дачу в Крыму и виллу на Лазурном берегу на юге Франции. По одной из версий, она принимала участие в коррупционном сговоре великого князя Сергея Михайловича, который во время царствования Николая II занимал посты попечителя Театрального сообщества и генерала-инспектора артиллерии российской армии. Тогда среди петербуржцев ходила шутка: «Мы имеем прекрасный балет и отвратительную артиллерию».

Именно великий князь отказался от услуг по поставке вооружений с завода немецкого промышленника Круппа и заключил контракт с французской фирмой Шнейдера, которая объявила, что производство всей артиллерии возьмет на себя Путиловский завод Санкт-Петербурга — единственное частное военное предприятие в царской России. Считается, что по этим контрактам отмыли миллионы, если не миллиарды рублей, что сказалось на позициях России в Первой мировой войне, которая подтолкнула волну революций. По другой версии, Кшесинскую осыпали подарками и драгоценностями. О ее ювелирной коллекции ходили легенды. Есть вероятность, что часть подарков балерина продавала, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. После революции 1917 года бежавшая из бушующего Петрограда Кшесинская вывезла далеко не все. Часть осталась в банках, а значит, попала под ревизию молодой советской республики, но еще часть, возможно, спрятана. В своих дневниках Кшесинская упоминала, что летом 1917 года похоронила своего любимого домашнего фокса Джиби где-то в Стрельне. Многие поверили, что это указание на тайник, но найти его не удалось до сих пор.

Как Кшесинская жила в эмиграции

Из Петрограда балерина уехала вместе со своим возлюбленным — князем Андреем Владимировичем. Сергея Михайловича — последнего участника этого любовного треугольника — расстреляли в Алапаевске вместе с другими членами дома Романовых. Приговор привели в исполнение на следующий день после расстрела царской семьи. Их тела сбросили в шахту рудника Нижняя Селимская. Когда город заняли белогвардейцы, они подняли трупы на поверхность. У великого князя в руках нашли золотой медальон с портретом Кшесинской. Балерина об этом уже не узнала. Вместе с Андреем Владимировичем она добралась до Парижа и отправилась на свою виллу. В 1921 году, во время прибытия в Канны, пара поженилась.

Кшесинская снова выступала на сцене и открыла свою балетную школу. Несмотря на достаточно солидный возраст и наличие мужа, она снова закрутила роман. На этот раз с партнером по сцене Петром Владимировым, который оказался моложе примы на 21 год.

Новые отношения Кшесинской разрушил муж, вызвавший соперника на дуэль. После поражения дерзкий танцор больше не приближался к балерине. Семья осталась жить во Франции. Во время немецкой оккупации сына Кшесинской арестовали и отправили в концентрационный лагерь. Андрей Владимирович обращался к эмигрантским кругам за помощью, но добиться ничего не смог.

Через 144 дня Владимира отпустили. Сотрудничать с гестапо он отказался. Есть версия, что за освобождение сына взялась Кшесинская, которая добилась личной встречи с группенфюрером СС Генрихом Мюллером.

Муж Кшесинской умер в возрасте 77 лет. Он стал последним из великих князей, рожденным до февраля 1977 года. К его смерти балерина закончила книгу своих мемуаров. Она пережила Андрея Владимировича на 15 лет. Ее в похоронили в Париже, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Через три года после смерти матери скончался и Владимир, который не оставил наследников.