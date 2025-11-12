«Артист с душой». В Москве завершилась церемония прощания с Владимиром Симоновым

В Москве завершилась церемония прощания с актером Театра имени Вахтангова Владимиром Симоновым. Сотни людей пришли почтить память короля сцены. Среди них — народный артист России Сергей Маковецкий, режиссер театра и кино Юрий Грымов и другие.

Актер отметил, что работать с Симоновым было очень приятно и легко. Для Маковецкого он стал надежным партнером и замечательным товарищем. Они прекрасно понимали друг друга на сцене и в жизни. Еще с юных лет вместе проходили карьерный путь, делились общими переживаниями и радостями.

«Очень ироничный, умный артист. Артист с юмором, с душой. Мне очень горько, что так случилось, что всего 68 лет. Практически ничего», — сказал он.

Маковецкий в беседе с 360.ru назвал Симонова виртуозным и выдающимся профессионалом, который умел играть как комедию, так и драму.

Симонов был душой театра

Также 360.ru поговорил и с Юрием Грымовым. По словам режиссера, Симонов стал «абсолютной душой театра». Он был по-настоящему предан своей работе. Смерть артиста — большая потеря и для труппы, и для зрителей.

«Он был голодный до работы. Такая трагедия. Я ему сколько раз говорил, что нужно собой заняться. Мы с ним дружили, он у меня снимался. <… > Очень светлый человек, очень отзывчивый», — заявил режиссер.

По его мнению, Симонов не занялся своим здоровьем вовремя, потому что много работал. У большого артиста всегда приоритеты расставлены в сторону театра.

«Такие люди как Симонов, это люди, которые действительно служат зрителям, театру. Они без этого не могут жить. Просто невозможно себе представить какую-то выгоду. Выгодно, не выгодно — он был готов на все. <… > Не хватало ему времени на свое здоровье», — сказал Грымов.

Режиссер добавил, что актер всегда излучал абсолютную любовь и абсолютный свет, поэтому его любили зрители и ценили коллеги.

Церемония прощания прошла на исторической сцене театра, после чего Симонова похоронили на Троекуровском кладбище.

Артист умер 8 ноября в стенах больницы, где лежал последние две недели. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.