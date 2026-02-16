Аристократ деревенских кровей. О чем молчал Василий Лановой

Публика видела в нем идеального мужчину — сильного, сдержанного, с внешностью аристократа. Немногие знали, что Василий Лановой испытал в своей жизни огромное количество боли. Он никогда публично не рассказывал о пережитых травмах, предпочитая говорить только о своем творчестве. Его внутренний мир оставался закрытой книгой, доступной лишь тем, кто видел его за кулисами.

Расстался с родителями на четыре года

Будущий актер родился в Москве у приехавшей в столицу крестьянской пары из Одесской области. Родители Ланового трудились на химическом заводе простыми рабочими. Первые годы будущий актер провел в общежитии. На лето мальчика вместе младшей сестрой Валентиной отправляли к дедушке и бабушке на Украину. Обычно дети добирались на поезде самостоятельно. На станции их уже встречали родные. Летом 1941 года семилетний Василий вместе с сестрой вышли из вагона под гул немецких самолетов. Село, где жили его бабушка и дедушка, на четыре года попало в оккупацию. События того времени Лановой пронес через всю жизнь. «Я хорошо помню, как немцы наступали — они катились лавиной, заполняя все пространство до горизонта. Помню, впрочем, и как они отступали потом в 1944-м — кто на машинах, кто бегом. Апрель, грязь, машины завязли, так немцы их не бросили — подожгли», — рассказывал артист.

Фото: РИА «Новости»

Лановой вспоминал, что в доме родных поселился немецкий офицер, который подарил ему ремень с бляхой. Когда мальчик вышел на улицу с обновкой, другой военный хотел отобрать подарок, но получив отпор, выпустил очередь из автомата над головой ребенка.

«Мне было семь лет. И с тех пор я стал заикаться», — делился артист. Его спасли московские врачи, которые рекомендовали громко петь, чем он занимался все свободное время. Когда мама приехала забрать детей, сын сначала ее не узнал и принял за незнакомую бабушку, так сильно изменила ее война. Актер признавался, что после пережитых в детстве событий не может спокойно слышать немецкую речь. Четыре года в оккупации были тяжелыми. Он пропустил практически всю начальную школу, но быстро нагнал своих сверстников, перепрыгивая из класса в класс. Лановой закончил школу с золотой медалью.

Выбирал между профессией актера и летчика

Попробовать себя в актерском мастерстве Лановой решил в 12 лет, когда увидел пьесу по Тому Сойеру. Он рассказывал, что попал на нее совершенно случайно, гуляя с друзьями. Мальчики увидели яркую афишу на дверях дома культуры и зашли. На сцене выступали артисты местного драмкружка. «Мы посмотрели и погиб казак! Пропал для всего казацкого рыцарства! Я стал заниматься при этом кружке. В 13 лет мы уже делали чтецкие программы, и я в этом возрасте читал отрывок из „Войны и мира“ — выезд Наташи на бал. Наша любительская студия была, конечно, удивительной прививкой литературного вкуса», — рассказывал Лановой.

Студией руководил знаменитый режиссер и педагог Сергей Штейн. Он сразу увидел в своем ученике задатки таланта и начал старательно их взращивать.

Фото: РИА «Новости»

Но у Ланового оказались другие планы. Под впечатлением от посетившего школу военного летчика он решил покорять небо и поступать в профильное училище. Начал усиленно заниматься спортом, подтянул все предметы и даже успел отвезти документы в учебное заведение. Штейн лично приехал в приемную комиссию и уговорил преподавателя завалить Ланового на экзаменах. Он пояснил, что юноша отучился всего семь классов и какой из него выйдет летчик еще неизвестно, а вот актер он прекрасный, поэтому ему нужно закончить школу.

Бросил журналистику ради сцены

В театральный вуз после получения аттестата Лановой не пошел. По просьбе отца найти себе настоящую профессию он поступил на журфак МГУ.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

В своих мечтах первокурсник видел себя корреспондентом-международником, заводящим знакомства во всех странах мира. «В университете уже через месяц записался в студенческий театр. И к концу курса окончательно понял: я хочу быть актером! Просто не могу им не быть! В итоге экзамены сдал без троек и забрал документы», — подчеркивал Лановой. Он считал, что со своей золотой медалью может перевестись в любой вуз, но театральные под это правило не подходили. Ему пришлось сдавать все вступительные экзамены в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Как Василий Лановой попал в кино

Все свободное от учебы время Лановой проводил в театральной студии дома культуры ЗИЛ. Там его и увидела режиссер Татьяна Лукашевич. Она готовилась к съемкам фильма «Аттестат зрелости» и искала молодых артистов.

На главную роль старшеклассника Валентина Листовского режиссер уже утвердила актера Владимира Сошальского. Увидев Ланового на сцене, Лукашевич тут же все переиграла.

Кинодебют принес студенту всесоюзную славу, а с ней, как часто бывает с молодыми, «звездную болезнь». На землю возгордившегося юношу вернул режиссер театральной студии Сергей Штейн. В личном разговоре он объяснил Лановому, чем опасно для артистов самолюбование. Урок оказался настолько сильным, что с тех пор актер больше ни разу не зазнавался.

«Играй Христа, Вася!»: главные роли Ланового в кино

После получения диплома Лановой попал в труппу Театра имени Вахтангова. Там он проработал всю свою жизнь. Истинной причиной приглашения молодого актера на работу стало то, что у него была московская прописка. Свободных мест в общежитий театра не было. Лановой сначала сильно обиделся на руководство и решил доказать, что попал на сцену не просто так. Уже во втором сезоне режиссер давал ему главные роли.

В молодости Лановой легко совмещал работу в театре и кино. Узнав, что Александр Алов и Владимир Наумов ищут актера для роли Павки Корчагина по книге Островского «Как закалялась сталь», его накрыли воспоминания.

Фото: РИА «Новости»

Во время немецкой оккупации учитель тайно читал детям села роман на украинском языке. Созданный писателем образ молодого революционера засел в памяти артиста. Когда он пришел на пробы к Алову и Наумову, те хором воскликнули: «Ну, вот он!» — и тут же дали ему роль. Лановой рассказывал, что режиссеры подошли к делу очень необычно и постоянно повторяли фразу французского писателя Андре Жида, который после очередного посещения тяжелобольного Островского называл его «коммунистическим Христом». «Они и кричали: „Играй Христа, Вася!“. Поэтому когда картина вышла меня многие критиковали за „святость Павки“. Меня это радовало — значит все получилось», — делился Лановой. Роль рыцаря в буденовке сыграл с ним злую шутку. Глубоких и сильных ролей актер не получал потом много лет. Он не мог появится на экране в образе злодея или негодяя, были только положительные герои.

Поэтому в следующий раз Лановой появился в качестве Артура Грея в «Алых парусах» главного советского киносказочника Александра Птушко. После этого фильма в актера влюбились все девушки Советского Союза.

Фото: РИА «Новости»

Лановой рассказывал, что сложнее всего ему дались роли князя Анатоля Курагина в «Войне и мире» Сергея Бондарчука и Алексея Вронского в «Анне Карениной» режиссера Александра Зархи. Он вырос в простой крестьянской семье, а от него требовали изображать потомственных аристократов. Своей самой любимой ролью Лановой называл эпизодическое появление отдыхающего на пляже в «Полосатом рейсе». Он подчеркивал, что это единственный комедийный персонаж во всей его долгой карьере. В начале 1980-х Лановой стал меньше сниматься в кино, занявшись подготовкой новых актеров в родном Щукинском училище. Он продолжил выступать в театре, каждый раз срывая овации зрителей. Кроме того, он стал голосом огромного количества радиоспектаклей и программ с чтением поэм и книг.

Личная жизнь Василия Ланового

Лановой познакомился со своей первой супругой — актрисой Татьяной Самойловой — в студенческие годы. Он влюбился в однокурсницу с первого взгляда, а она ответила ему взаимностью. Молодым людям казалось, что их любовь продлится вечно. Они поженились еще на третьем курсе, но после выпуска жизнь оказалась не такой простой. Лановой уехал на Украину для съемок в фильме «Павка Корчагин», оставшаяся одна Самойлова постоянно писала ему письма. В них она жаловалась на одиночество и просила поскорее приехать.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Лановой чувствовал, что длительное расставание сказывается на крепости брака. Он считал, что после рождения ребенка все изменится. Самойлова забеременела, а после получила предложение сняться в фильме «Летят журавли». Она сделала аборт, чтобы не потерять возможность уехать на съемки. Лановой подал на развод и про первый брак часто говорил с долей раздражения. Через три года он познакомился с актрисой Московского драмтеатра имени Пушкина и телевизионным режиссером Тамарой Зябловой. Они встретились в общей компании. За год до этого у Зябловой умер первый муж — театральный режиссер Николай Горчаков. В новые отношения пара нырнула с головой. Бурный роман быстро перерос в брак. Лановой в знак искренности своих чувств ради новой супруги угнал яхту с алыми парусами со съемочной площадки и подошел к набережной Ялты.

В браке чувства никуда не ушли, а только сильнее разгорались. Единственное, что заботило Зяблову — разница в возрасте, она была старше мужа на пять лет и уже имела дочь от первого брака.

Фото: РИА «Новости»

О том, что Лановой мечтал завести общих детей, она прекрасно знала, поэтому очень обрадовалась, когда забеременела. На тот момент ей был 41 год. Родить Зяблова не успела. Она погибла в аварии вместе со съемочной группой фильма, в котором снималась. Машину занесло на обледеневшей трассе. О страшной гибели жены и нерожденного ребенка Лановой узнал во время выступления в Подмосковье. Ему принесли телеграмму от актрисы Фаины Раневской. «Вася, Тамара погибла. И мне очень жаль нас обоих», — говорилось в сообщении. Последней женой Ланового стала актриса Ирина Купченко. Вместе они прожили душа в душу почти 50 лет. У пары родились двое сыновей — Александр и Сергей. Имена детям выбрали в честь поэтов-классиков Александра Пушкина и Сергея Есенина. «Сыновья — красивые, большие, материал просто божественный. Они относятся к актерству брезгливо. Мы, родители, очень счастливы, что они не стали актерами», — делился радостью отцовства Лановой. Александр стал историком и сейчас занимается научной деятельностью. Младший сын артиста после окончания экономического факультета МГУ работал в Минфине и подавал большие надежды.

В 2013 году он скончался в возрасте 37 лет. Его тело нашли в квартире петербургского психолога Ольги Коротиной, которая занималась реабилитацией людей с зависимостями. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Уход из жизни младшего сына подкосил Ланового. Делиться своей болью он не стал. Актер признавался, что после начала совместной жизни с Курченко они поклялись друг другу никогда не выносить на публику личную жизнь. Но тайное всегда становится явным. Как сообщал сайт kp.ru, со ссылкой на друзей семьи Ланового, у покойного сына актера осталась внебрачная дочь. О внучке он узнал случайно еще при жизни Сергея. К тому времени девочке было уже шесть лет. В редакцию одного из телеканалов позвонила женщина из Архангельска. Она рассказала, что увидела интервью Ланового, который рассказал о своей мечте увидеть внуков и попросила передать ему свой номер телефона. Озадаченный артист позвонил незнакомке и услышал странную историю, что его младший сын Сергей несколько лет скрывал от него дочь, тайно посещая ее в Архангельске и привозя подарки. Лановой в рассказ не поверил, но пригласил женщину и дочку в Москву, где оплатил тест ДНК. Родство подтвердилось. После смерти младшего сына Лановой с супругой часто приглашали внучку в Москву и всячески поддерживали.

Последний поклон Василия Ланового

Последние годы жизни Лановой выступал в театре, работал на радио и даже вернулся в кино. Кроме того, он вовсю занимался общественной деятельностью. Работал в Общественной палате и в совете при Следственном Комитете, руководил Международным культурным центром «Слава, занимал пост председателя попечительского совета патриотической акции „Бессмертный полк“. Казалось, что возраст не имел над ним никакой силы. Единственное, от чего Лановой всегда отказывался — съемки в рекламе. «Для актера не деньги главное, главное — совесть сохранить», — объяснял он свою позицию.

В конце декабря 2020 года Лановой в очередной раз вышел на сцену Театра имени Вахтангова для участия в спектакле «Последние луны». Это история о старости, одиночестве и о том, как важно не оставлять близких людей. Его партнершей по постановке выступала его супруга Ирина Купченко.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В тот вечер 86-летний Лановой признавался, что чувствует себя неважно, но не может обмануть публику. «Я вышел. Я сыграл», — говорил он журналистам после спектакля. Через девять дней Лановой попал в больницу с пневмонией. Мир переживал пандемию коронавирусной инфекции. Из палаты актер так и не вышел. Василия Ланового не стало 28 января 2021 года. Прощание с народным артистом прошло в Театре имени Вахтангова. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.