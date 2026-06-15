Сегодня 04:57 Анне Ковальчук — 49: как сложилась судьба звезды «Тайн следствия» и ее детей 0 0 0 Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Народная артистка Анна Ковальчук 15 июня празднует свой день рождения. Несгибаемый следователь Швецова из «Тайн следствия», подруга Мастера Маргарита, княжна Трубецкая — она давно уже не просто звезда, а часть национального телевизионного пантеона. Но что скрывается за образом главной детективной звезды России? Как складывалась ее судьба — от детства в военном городке до всенародной любви? И какие тайны хранит ее собственная биография?

Сбывшаяся мечта В детстве маленькая Аня так хотела сестру, что однажды привела в дом чужую девочку и заявила родителям, что у нее будет сестренка. Это была не шалость, а искреннее желание иметь сестру. Годы спустя актриса узнала, что ее детская мечта все-таки сбылась самым невероятным образом. У ее отца, оказалось, есть внебрачная дочь Екатерина, о которой он сам долго не подозревал.

Фото: РИА «Новости»

Правда раскрылась случайно: 16-летняя Катя смотрела «Тайны следствия», увидела в титрах фамилию Ковальчук, и мать открыла ей тайну. Так девушка из Сыктывкара узнала, что ее сестра — звезда федерального телевидения. Вдохновленная примером Анны, Екатерина тоже решила стать актрисой. Она переехала в Петербург, поступила в театральный и начала сценический путь. Сначала она нашла и восстановила отношения с отцом. А тот уже позже привел Анну на дипломный спектакль младшей дочери.

Фото: Актриса Екатерина Ковальчук — сестра Анны / РИА «Новости»

Сегодня они обе — актрисы, близки, общаются и поддерживают друг друга. Детская мечта сбылась спустя десятилетия. А сама Анна к тому моменту уже давно шла по дороге к совсем другой своей мечте, театральной, которая привела на большую сцену. Девушка из Ленинграда Анна Ковальчук родилась 15 июня 1977 года в немецком городе Нойштрелиц, где служил ее отец-военный. Детство будущей актрисы прошло в Ереване и Москве, а школьные годы — уже в Ленинграде. В школе Анна увлекалась точными науками и особенно любила математику. Она занималась гимнастикой, балетом, играла на фортепиано и гитаре. После школы девушка собралась поступать в Ленинградский политехнический институт на факультет кибернетики. Но подруга уговорила ее за компанию пройти прослушивание в театральный. Подруга провалилась, а Анну заметили. Она прошла три тура, но на первый курс ее зачислили кандидатом — с правом отчисления за малейшую провинность.

Фото: РИА «Новости»

Однако девушка выдержала, и на втором курсе уже играла в Александринском театре. В 1998 году Ковальчук окончила ЛГИТМиК (ныне РГИСИ) — класс профессора Анатолия Шведерского. Еще студенткой она попала в труппу Театра имени Ленсовета, где служит до сих пор. Режиссер Геннадий Тростянецкий искал молодую героиню для спектакля «Мнимый больной» и пригласил ее, даже не спрашивая согласия. Премьера прошла почти сразу после получения диплома. Именно там, на сцене театра, и заклялась та самая внутренняя сталь, которая позже так пригодится ей на съемках. Как родилась звезда В 2000 году на российские экраны вышел сериал «Тайны следствия». Строгая следовательница Мария Швецова в белом свитере и с твердым взглядом, которую сыграла Ковальчук, очень быстро стала любимицей зрителей. Эта роль принесла актрисе всенародную славу, но для нее пришлось чуть-чуть прибавить себе возраст, так как ее персонажу по сценарию около 30 лет. На пробах 22-летняя актриса «честно» заявила, что ей 29. Педагоги в институте говорили студентам, что на просмотрах про возраст можно и слукавить. Анна последовала совету — и не прогадала.

Фото: РИА «Новости»

Обман раскрылся уже после подписания контракта, но менять роль никто не стал. С тех пор сериал идет уже 25 лет, а в 2024 году проект попал в Книгу рекордов России как самый продолжительный детектив в телеэфире. Параллельно со съемками в «Тайнах следствия» Ковальчук успела сыграть еще несколько ярких ролей. В 2005 году она предстала Маргаритой в знаменитой экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Позже актриса добавила в свою коллекцию образ Софьи Колчак в исторической драме «Адмиралъ». Продюсеры назвали эту работу одной из лучших в ее карьере. Так скромная театральная актриса превратилась в главное детективное лицо страны. И одна съемочная история оказалась куда невероятнее любого придуманного сценария.

Роды на всю страну Финал первого сезона «Тайн следствия» снимали в настоящем роддоме. Ковальчук рожала дочь Злату под объективами кинокамер — и кадры появления на свет ребенка вошли в сериал.

Режиссер уговорил актрису на необычный шаг. По ее словам, сейчас она бы на такое не согласилась, а тогда была более открыта. Сама Злата, позже призналась, что для нее это очень сокровенное событие. Но однако обиды на мать она не держит, вспоминая слова Анны о том, что она так сильно ждала появления дочери, что хотела поделиться этим чудом со всем миром.

Фото: Екатерина Ковальчук с дочерью Златой / РИА «Новости»

Злата — дочь Анны Ковальчук и актера Анатолия Ильченко, с которым актриса прожила в браке с 1998 по 2005 год. Девочка появилась на экране раньше, чем на свет, — имя новорожденной указали в титрах, а позже она сама стала постоянным действующим лицом сериала, играя дочь следователя Швецовой. Повзрослев, Злата не сделала актерство основной профессией. Она окончила юридический факультет, занимается бизнесом в сфере питания, а в кино снимается эпизодически — в основном ради «Тайн следствия». Время от времени она выходит и на театральную сцену: играет в Театре имени Ленсовета в спектакле «Night and Day». Чем живет актриса сейчас Второго ребенка — сына Добрыню — Анна родила во втором браке, от бизнесмена Олега Капустина. Наследник был очень долгожданным: пара несколько лет безуспешно пыталась завести общего ребенка, и актриса восприняла беременность как настоящее чудо. Однажды во время беременности Анна едва не попала в страшную аварию. Вся семья собирались ехать на машине из Ейска, но актриса внезапно отказалась от поездки — ее остановило непонятное предчувствие. Позже выяснилось, что автомобиль попал в серьезное ДТП под Новгородом, муж актрисы получил травму, а пассажирская сторона оказалась сильно повреждена.

Фото: РИА «Новости»

Анна скрывала сына от публики целых 14 лет — сначала боялась «сглазить» долгожданную беременность, а позже просто уважала просьбу самого мальчика не выставлять его личную жизнь напоказ. В отличие от старшей сестры Златы, которая росла под прицелом камер, Добрыня всегда предпочитал оставаться в тени. Сегодня 14-летний сын актрисы активно занимается спортом, особенно баскетболом. Он пока не определился с будущей профессией, но не исключает творческого пути. Сама Анна продолжает работать в Петербурге. В феврале 2026 года она дебютировала как режиссер — поставила со студентами своего курса спектакль «Калигула» по пьесе Камю. Актриса также преподает в Институте кино и телевидения, ведет сольные концерты с программой «Ангелы Анны» и выступает вместе с дочерью Златой. В 2022 году, когда в Сети появились слухи о ее эмиграции из-за фото в самолете, Анна быстро рассеяла домыслы: она просто уезжала в отпуск. Публично актриса никогда не комментировала политические события. Народная артистка России продолжает работать в родном городе, учить студентов и — спустя годы — все так же верит в чудеса.