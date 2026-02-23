Сегодня 05:18 Миллионы от инвестора, шпионаж и эротические фото. Была ли Анна Чапман разведчицей и где она сейчас 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Разведка

Лондон

США

Великобритания

Банки

Шпионаж

Скандалы

ФБР

Бизнес

Аресты

Москва

ЦРУ

Образ Анны Чапман создали таблоиды: агент 90-60-90, депортация и фото в белье для Maxim. Однако реальность как всегда оказалась сложнее и интереснее. Сегодня перед нами не столько героиня шпионских хроник, сколько успешная бизнес-леди, телеведущая и коуч. Как женщине, чья фамилия стала синонимом шпионского скандала, удалось превратить это клеймо в стартовый капитал и почему ей пришлось продать квартиру родителей, чтобы спасти собственный модный бренд?

Стартап ценой в жизнь Родилась Анна 23 февраля 1982 года в Харькове под фамилией Кущенко. Ее отец работал дипломатом, мать преподавала математику в школе, а воспитанием девочки занималась бабушка. Выпускной класс она оканчивала уже в Москве, а в 1999 году поступила на экономический факультет Российского университета дружбы народов. Летом 2001 года во время туристической поездки в Великобританию она познакомилась на рейв-вечеринке с Алексом Чапманом — работником студии звукозаписи. В 2002 году Алекс приехал в Москву, и пара зарегистрировала брак, именно так Анна обрела свою известную фамилию.

Фото: РИА «Новости»

Диплом открыл ей дорогу в Лондон, где она проработала несколько лет в инвестиционных банках и хедж-фондах. Она занималась продажами в лондонской частной авиационной компании NetJets Europe. А позже работала рядовым сотрудником в банке Barclays. В 2006 году она основала собственную компанию PropertyFinder Ltd и занялась разработкой поисковика недвижимости Domdot.ru в России. Идея родилась из личного опыта: в Лондоне ей оказалось невероятно сложно подобрать квартиру через существовавшие сервисы. Проект Domdot.ru запустили в сентябре 2008 года как первый в Рунете вертикальный поисковик недвижимости. Ресурс автоматически собирал информацию из открытых источников. Незадолго до кризиса 2008 года Чапман убедила российского частного инвестора вложиться в ее проект. Речь шла о сумме порядка миллиона долларов, которую выделяли траншами с прогнозируемым сроком реализации проекта около трех лет.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com

В феврале 2010 года Анна переехала в Нью-Йорк продвигать американскую версию проекта и создавать венчурную компанию. В Штаты она приехала не с пустыми руками, а с амбициозным проектом, который, по иронии судьбы, стоил ей свободы. Когда бизнес-леди стала шпионкой Сотрудники ФБР арестовали Анну Чапман в июне 2010 года в Нью-Йорке по обвинению в работе на российскую разведку. Арест произошел спустя несколько дней после ее разговора с отцом в Москве, который зафиксировали спецслужбы. Всего через месяц, в июле того же года, в венском аэропорту состоялся обмен. Десятерых российских граждан, включая Чапман, депортировали на родину в обмен на четверых заключенных, обвиненных в России в шпионаже в пользу Запада.

Первый шаг к новой жизни она сделала в августе 2010 года — согласилась на откровенную фотосессию для мужского журнала Maxim. Снимки с пистолетом в руках и в черном белье появились в октябрьском номере с броским заголовком «Агент 90-60-90». В анонсе номера журнала редакция написала: «Анна Васильевна сделала для возбуждения патриотизма больше, чем наша сборная по футболу и ракета „Булава“ вместе взятые». Чапман, наконец, нарушила обет молчания и дала первое интервью — о мужчинах, флирте и планах на жизнь. Она интуитивно поняла: «шпионский бренд» — не клеймо, а актив, который можно монетизировать. Фотосессия удержала ее в информационном поле, пока будущее еще оставалось неопределенным.

Фото: РИА «Новости»

Уже в октябре Чапман появилась на Байконуре в составе делегации Фондсервисбанка, а банк официально объявил, что она занимает должность советника президента организации по инвестициям и инновациям. Перезагрузка имиджа В пресс-релизе финансового учреждения объяснили ее выбор: банк обрел «исключительно креативного и разносторонне подготовленного сотрудника, озабоченного судьбой России и проблемами промышленности». Работа напрямую касалась ее специальности — финансов и венчурных инвестиций. В декабре 2010 года Чапман вступила в «Молодую гвардию Единой России» и вошла в состав Координационного совета организации. А еще через полгода «шпионка» возглавила ежемесячную газету Venture Business News — иллюстрированное издание об инновациях и венчурном бизнесе. На посту главного редактора она анонсировала собственную рубрику «Вести с полей» и обещала многократно увеличить качество материалов. В первой колонке она написала о необходимости продвигать позитивный образ молодого предпринимателя-инноватора, «основанного не на спекуляции и сырьевой халяве, а на твердой научно-технической базе».

Фото: РИА «Новости»

В мае 2013 года акционеры Фондсервисбанка избрали Чапман в совет директоров. Представители банка пояснили, что Анна зарекомендовала себя как грамотный эксперт, к ее мнению прислушивались при выработке политики и многие ее заключения использовались членами совета при принятии важных решений. «Кто виноват?» и «Что делать?»: модный бизнес с русским акцентом В январе 2014 года Чапман представила первую коллекцию собственного бренда одежды на показе в турецкой Анталье. Она зарегистрировала компанию «Бренд одежды Анна Чапман» в Москве и планировала развивать сеть по франшизе. Концепция марки опиралась на стилистику русской культуры: принты с орнаментами, отсылки к народным сказкам и образ Царевны-лягушки как символ победы добра над злом. Чапман объясняла выбор направления запросом аудитории: люди устали от вещей «с чужой идеологией, дизайн которых больше ориентирован на Запад».

Фото: РИА «Новости»

Для создания коллекции она наняла молодых дизайнеров из российских вузов, которые работали практически бесплатно. Продажи стартовали в феврале через интернет-магазины, ценовая категория составляла от двух с половиной до четырех тысяч рублей за платье. Параллельно с основной линейкой Чапман выпустила клатчи в виде книг русской классики. Фиолетовая сумка напоминала о Некрасове и его поэме «Кому на Руси жить хорошо», бордовый клатч посвятили произведению Герцена «Кто виноват?», а зеленая сумка отсылала к вечному вопросу Чернышевского «Что делать?». Вскоре бизнес столкнулся с серьезными трудностями. Чапман выбрала производство, полностью зависящее от поставок импортных тканей, которые закупались за доллары. В 2014 году курс доллара вырос почти в три раза.

Заработать я смогла сумму в два раза больше той, что вложила. То есть мне всего лишь пришлось продать квартиру родителей, чтобы покрыть невероятные проявления своего предпринимательского таланта. Анна Чапман телеведущая

Компания все же открыла четыре магазина, но они почти не приносили прибыли и закрылись. Сайты annachapman.ru и acmoda.ru перестали работать, а товарный знак утратил силу. «Тайны Чапман» и онлайн-коучинг: как монетизировать собственное имя В конце концов, Чапман обратила свой взор на сферу медиа. Ее программа «Тайны Чапман» выходит на РЕН ТВ с 2015 года и обеспечивает ей постоянную узнаваемость.

Фото: РИА «Новости»

На начало 2026 года передача сохраняет плотную сетку вещания с несколькими эпизодами в течение дня. В проекте она раскрывает «секреты, которые зреют в умах человечества»: от природных катаклизмов до заговоров транснациональных корпораций. Параллельно с телевидением Чапман осваивает digital-пространство. Она ведет активный блог и запускает платные онлайн-марафоны — классический инфобизнес на продаже советов.

Фото: РИА «Новости»

Темы марафонов отражают современные тренды: успешные знакомства, работа с «дизайном человека» и методики по сохранению молодости. В 2022 году она сменила фамилию на Романову, но коммерческий потенциал прежнего имени оказался слишком велик, чтобы отказываться от него полностью. К 2026 году она превратилась в классического инфлюенсера и коуча. Ее бизнес — продажа советов, идей и собственного загадочного образа, созданного шпионским скандалом 15‑летней давности. Залог успеха по версии Анны Чапман Анна Чапман построила собственную легенду буквально из пепла. Она не просто пережила кризис — она использовала его как строительный материал для новой жизни. Возможно, главная тайна Чапман не в том, работала ли она на разведку. Главная тайна — в том, как, потеряв все, она снова и снова выводит свои фигуры в центр доски, чтобы в нужный момент сделать ход.