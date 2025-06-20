Сегодня 21:10 «Молодежь должна лететь на своих крыльях». Анита Цой — о креативе, творчестве и хобби Анита Цой: настало время тех, кто готов воплощать фантазии в жизнь 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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ПМЭФ-2025

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин упомянул о необходимости развивать креативную экономику. Об особенностях этого направления в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2025 рассказала народная артистка России, продюсер, директор Института креативных индустрий и основатель российского бренда «Цойкины рецепты» Анита Цой.

Она отметила, что несколько лет назад представлений о том, что под собой подразумевает креативная индустрия, ни у кого не было. «Все понимали, что это что-то креативное, и начиналась путаница между креативными профессиями, творческими. Как выводить это все на какую-то экономическую основу и платформу, вообще никакого представления не было», — сказала артистка.

Фарватер в креативной индустрии В пример певица привела свой опыт, полученный в Ростове-на-Дону, где работает уже в течение 10 лет. Сначала деятельность была связана просто с музыкальной школой, а пять лет назад Анита Цой занялась созданием первой кафедры креативных индустрий на базе Донского государственного технического университета.

Уже с этого года мы работаем как институт креативной индустрии. [Это] один из первых таких фарватеров в креативных индустриях. Наконец-таки настало время, когда креативу отводится достаточно правильное место и направление. На сегодняшний день креативная индустрия и креативная экономика — одна из лидирующих областей во всем мире. Анита Цой

Артистка объяснила это тем, что на языке политики и экономики уже сделано все возможное, особенно в межнациональном общении, и на первые позиции вышла креативная экономика. Просто изготовить продукт и совершить открытие недостаточно. «Его надо креативно представить миру. Нужно совершенно по-другому подойти ко всему, что мы вокруг видим и делаем. И в данном случае таким креативным профессиям — театралы, музыканты, танцовщики, вся IT-инженерия и так далее — наконец находят достойное применение», — добавила Анита Цой.

Мы говорим о культурных ценностях, о культурных кодах, которые только сейчас по-настоящему вышли вперед, и готовы на языке искусства, культуры, традиционных культурных кодов между собой начинать общение и сближение. И спасибо нашему президенту за то, что он сегодня эту важную роль отвел креативной экономике. Анита Цой

По мнению певицы, сейчас настало время разносторонне развитых людей, способных не только работать на стыке совершенно разных направлений, но и успевать по полной заниматься креативом. Такими Анита Цой видит в том числе своих студентов. «Они сильные, умные, талантливые, максимально знающие все. Не обязательно везде быть, конечно, мастером на все сто, но надо понимать, из чего это состоит, каким образом работа осуществляется — для того, чтобы потом рулить процессами. Самое главное не стесняться, не бояться обращаться к специалистам и креативить всем дружно», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

Современные студенты: кто они для Аниты Цой Анита Цой призналась, что для себя определила современного студента как профессионала в креативной индустрии и человека, готового к командной работе, коллаборации, не замыкающегося в себе.

Вот это, наверное, одна из самых сложных задач, которая перед нами стоит, потому что все стараются работать индивидуально. А нужно, наоборот, массово раскрывать возможности, чтобы все работали с разными группами, представителями. Могли их зажечь, увлечь, сделать единомышленниками. И таким образом рождается невероятно крутой продукт. Анита Цой

Креативу, выразила уверенность народная артистка, научить можно — для этого просто нужно дать человеку возможность раскрыться. «Безусловно, есть разные генетические предпосылки, кто-то рождается уже творческим на все 100%, и ему бы желательно научиться и обучиться немножечко другому. Я творческий человек изначально, но посвятила 10 лет специальному развитию: научилась читать бухгалтерские документы, видеть юридические, работать с авторским правом — очень многому», — поделилась она.

Одним из примеров вдохновения Анита Цой назвала мюзикл «Ожерелье России», для создания которого привлекли желающих изо всех уголков страны.

«Я уже давно занимаюсь детско-юношескими фестивалями, и мы всегда думали, что бы такое хорошее сделать с детьми — не только со студентами Института креативных индустрий, но и с молодыми людьми по всей стране», — поделилась певица. Так родилась идея необычной интеграции, и за несколько лет удалось произвести уникальный продукт, собрать на одной сцене лучшие детско-юношеские коллективы со всей России.

Делаем мюзикл в Москве и попали в Книгу рекордов России по количеству участников. Это совершенно уникальный продукт. Анита Цой

Продюсер поблагодарила преподавателей, художественных руководителей, родителей и самих студентов за участие в проекте и заметила, что настало время открывать лучшие имена. «Сейчас действительно время для тех, кто готов все фантазии воплощать в жизнь. Вот это, по-моему, то, что нам сейчас нужно. Молодежь должна лететь на своих крыльях. Им должно быть намного проще, чем нам когда-то», — подчеркнула Анита Цой.

Фото: 360.ru

Хобби, которое превратилось в бизнес Отдельно она упомянула свой гастропроект «Цойкины рецепты», который родился из домашнего увлечения — любви к выращиванию фруктов и овощей и традиционных семейных рецептов консервации. «Мы ассимилированные корейцы, живем в России, поэтому рецепт кимчи для нас самый традиционный. Но зато все остальное — огурчики, помидорчики, компоты, варенье, — это все русское. Настоящая, традиционная тема консервации, но с корейским прищуром, потому что, естественно, все это прошло адаптацию в семье», — поделилась Анита Цой. Во время пандемии, пояснила она, были непростые времена: зарабатывать на основной профессии оказалось тяжело, никуда не получалось ездить и давать концерты, а коллектив приходилось кормить.

И вдруг вот пришла идея: почему бы мое хобби не попробовать превратить попробовать в бизнес. Пусть небольшой — вначале он был совсем маленьким. И вы знаете, оказалось удачно. Анита Цой

К идее певица подошла тоже с долей креатива, серьезно поработала над брендированием, упаковкой. А в 2025 году получила органический сертификат на продукцию. «Конечно, мне очень приятно пропагандировать в хорошем смысле слова органическое питание, правильное. И я рада, что у нас за два с половиной года стартапа сложились прекрасные отношения со всеми потребителями нашей продукции», — подчеркнула Анита Цой. Производство, добавила она, разрастается: в 2025-м открылся завод, в этом году артистка решила расшириться — осваивает 30 гектаров земли. «Вроде интересно все, и это тоже часть креативных индустрий. <…> Мне очень приятно, что я могу раскрываться не только в творчестве музыкальном, но и в таком», — заключила Анита Цой.