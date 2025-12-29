Сегодня 04:20 Андрей Тарковский: тайна строптивого пророка, который сбежал на Запад 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Андрей Тарковский родился мессией в мире, где верили только в пятилетний план. Его изгнание из СССР стало самой громкой культурной казнью XX века. Фильмы великого мастера называли пыткой, он сам считался безумцем — Тарковский вызывал духов и видел ангелов. Почему гений, которого обожал весь мир, оказался не нужен собственному отечеству, и какую цену он заплатил за свою бескомпромиссную правду?

Тарковский родился в подводном царстве Родное село Тарковского Завражье сегодня можно найти лишь на старых картах. Это первая метафора его жизни: отчий дом мастера ушел под воду при строительстве ГЭС, оставив в душе мальчика вечное чувство утраты. Отец ушел из семьи, когда мальчику едва исполнилось три года. Критики считают, что это стало для будущего режиссера фундаментальной травмой, сформировавшей его как творца. Побег в тайгу. Год, который спас Тарковского До того как войти в историю кино, Андрей Тарковский едва не потерял себя в пустой молодежной жизни. В начале 1950-х он слыл в Москве беспечным студентом: прогуливал лекции, проводя дни среди стиляг и золотой молодежи. Опасаясь, что «безделье погубит Андрея», мать отправила юного гения в геологическую экспедицию, в суровую тайгу. Год жизни вдали от цивилизации закалил и преобразил Тарковского. Позднее он называл это время лучшим в своей жизни: тайга научила его стойкости, терпению и самопознанию. В тишине сибирских ночей у Тарковского было достаточно времени подумать о предназначении. Здесь он принял твердое решение посвятить себя кинематографу.

Фото: РИА «Новости»

Первый триумф Тарковского Студенческие годы Андрея Тарковского пришлись на эпоху «оттепели». Во ВГИКе собралась целая плеяда будущих новаторов, и Тарковский мгновенно занял среди них особое место. Он с жадностью впитывал знания у маститого педагога Михаила Ромма. На одном курсе с ним учился Василий Шукшин, а его ближайшим соратником стал Андрей Михалков-Кончаловский. Дуэт молодых гениев мечтал перевернуть кинематограф. Первые работы Тарковского уже несли на себе печать гениальности. Курсовой фильм «Убийцы» по Хемингуэю поразил всех своей нуарной эстетикой. С «Ивановым детством» Тарковский взял «Золотого льва» в Венеции, заставив мир говорить о рождении нового киноязыка. «Андрей Рублев». Тарковский ненавидел Россию? В середине 60-х Тарковский взялся за «Андрея Рублева». Фильм, признанный позднее одним из лучших в истории мирового кинематографа, подвергся в СССР жесточайшей критике и цензуре. Съемки шли трудно. Проект стоил колоссальные деньги. Тарковский работал с невероятной отдачей. Он настоял на реальных съемках жестоких эпизодов — таких, как сцена, где в набегах татар горят животные. Кадры с полыхающей коровой Тарковскому припоминали годами.

Фото: РИА «Новости»

Фильм получился очень тяжелым: мрачное средневековье, насилие, сомнения верующего человека. Цензоров он шокировал. Чиновники усмотрели в ленте «нежелательные аллюзии» и идейную неоднозначность. Пошли разговоры, что под видом картины о древней Руси режиссер намекает на современность, показывает жестокость советской власти и страдания народного духа. Основатель Российской академии живописи, гениальный художник Илья Глазунов, фильм разгромил.

Создается впечатление, что авторы фильма ненавидят не только русскую историю, но и саму русскую землю, где идут дожди, где всегда грязь и слякоть. Фильм глубоко антипатриотичен. Илья Глазунов

Три года лента провела на полках. Затем его позволили отвезти в Канны — гений Тарковского был столь очевиден, что презреть его просто не могли. Западных критиков картина поразила. Они называли ее откровением, смелым философским эпосом, сравнивали Тарковского с Бергманом и Куросавой. Лишь в 1971 году, когда политический климат слегка смягчился, советские зрители тоже увидели «Андрея Рублева». Как «Солярис» рассорил Тарковского с Лемом Когда Тарковский взялся за экранизацию «Соляриса» Станислава Лема, мир ждал советского ответа западной фантастике. Но режиссер меньше всего хотел снимать кино о звездолетах. Для него космос был лишь декорацией для внутренней драмы человека, столкнувшегося со своими грехами. Это и стало причиной грандиозного скандала.

Фото: РИА «Новости»

Лем приехал в Москву, и их встреча превратилась в шестинедельную интеллектуальную дуэль. Писатель был в ярости. Он сетовал, что Тарковский «снял не „Солярис“, а „Преступление и наказание“ в космосе». Тарковский превратил фантастику в философскую притчу о совести, памяти и любви. Для него далекая планета с разумным океаном стала лишь фоном, на котором развернулась глубокая драма человека, терзаемого моральными вопросами. Он умудрился обойтись почти без эффектов — даже океан Тарковский умудрился снять в обычном тазике. Критики и коллеги приняли фильм неоднозначно. В СССР его пытались втиснуть в рамки жанра, а на Западе превозносили как глубокое философское эссе — здесь разглядели отсылки автора на Брейгеля, увидели Венеру Милосскую, икону Троицы и вставки из «Дон Кихота». Проклятие «Сталкера» Поклонники режиссера считают «Сталкер» проклятым фильмом. Съемки проходили в Эстонии, на реке Ягала, рядом с разрушенной гидроэлектростанцией и химическим комбинатом. Место казалось идеальной декорацией для таинственной Зоны, но никто не догадывался, какую цену придется заплатить за этот антураж. Выше по течению завод регулярно сбрасывал в воду ядовитые отходы. Звукорежиссер Владимир Шарун вспоминал с ужасом: летом на реке лежала белая пена, похожая на снег, которая на самом деле была концентрированной отравой.

Фото: РИА «Новости»

Вся съемочная группа дышала этими испарениями месяцами. Многие исследователи и очевидцы связывают последующие трагические смерти от рака — самого Тарковского, его жены Ларисы и актера Анатолия Солоницына — именно с этим токсичным воздействием на съемках в Зоне. Сам процесс создания фильма был мучительным, его путь к зрителю — тернистым. В 1979 году СССР сначала не соглашался присылать «Сталкера» в Канны, а когда картину там все-таки показали, советские чиновники пришли в ярость от ее успеха. Зона Тарковского оказалась слишком похожа на реальность за железным занавесом. Западные критики рассматривали «Сталкера» через призму политического контекста жизни в СССР. Это была последняя картина мастера, снятая на родине. «Зеркало»: непонятый шедевр о самом сокровенном Между «Солярисом» и «Сталкером» Андрей Тарковский снял картину, которую сам считал своей самой личной и дорогой — фильм «Зеркало». Это была предельно личная, почти интимная исповедь, где реальность переплеталась с воспоминаниями о матери, об ушедшем отце и о затопленном детстве в Юрьевце. Режиссер вывернул душу наизнанку, стремясь создать образ дома, на который он ориентировался всю жизнь. Фильм подвергли уничтожающей критике, признав его «на редкость неудачным». Теперь «Зеркало» считается одним из величайших фильмов в истории.

Фото: РИА «Новости»

Как Тарковский сбежал из советского рая В 80-х Тарковского нехотя выпустили из страны — мастера пригласили на съемки в Италию. Командировка закончилась и режиссер попросил ее продлить на три года. Ему отказали, тогда режиссер собрал пресс-конференцию и официально заявил, что не вернется. Это был серьезный удар по престижу СССР. Тарковского тут же объявили предателем, фильмы сняли с проката, а имя запретили упоминать в печати. Европа приняла изгнанника с почтением. Мэрия Флоренции подарила ему квартиру и присвоила звание почетного гражданина города. Музы и жены: скандалы личной жизни Андрея Тарковского Личная жизнь мастера была наполнена страстями и драмами. Первой женой была Ирма Рауш, однокурсница по ВГИКу, родившая ему сына Арсения. В 1970 году брак распался: Ирма обвинила мужа в неверности. Второй супругой стала ассистентка Лариса Кизилова. Окружение шепталось, что Тарковский боялся своей жены, считал ее «ведьмой» и страдал от ее скандалов, что позже нашло отражение в образе жены героя фильма «Жертвоприношение». Однако свое место она знала. Тарковский не собирался отказываться от поклонниц и муз у него было немало. На съемках «Соляриса» у него вспыхнул бурный роман с Натальей Бондарчук. Актриса была так влюблена, что после завершения съемок пыталась покончить с собой.

Фото: РИА «Новости»

Тарковский вообще отличался шовинизмом. «Женщина не имеет своего внутреннего мира и не должна его иметь. Ее задача — раствориться во внутреннем мире мужчины», — говорил мастер. Тарковский говорил друзьям, что жена должна знать свое место. Один близкий знакомый вспоминал, что режиссер любил повторять дамам командным тоном: «Кто тебя отвязал? Иди ляг на место!». Тарковскому помогали призраки Режиссер с детства увлекался мистикой. Он уверял, что слышал в сибирской тайге шепот духа, который вывел его из избы — в дом тут же ударила молния. Тарковский чудом уцелел. Он был потрясен до глубины души и решил: его спасло само Провидение. В зрелые годы Тарковский прослыл человеком суеверным. Однажды режиссер вызвал на сеансе дух Пастернака: тот предсказал, что Тарковский снимет еще четыре фильма, а затем умрет как изгнанник — это пророчество сбылось.