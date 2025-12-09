Сегодня 05:52 Девственник-эрудит с коллекцией порно. Какие тайны хранит Анатолий Вассерман и что лежит в его жилетке? 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Стены рабочего кабинета человека, вошедшего в историю как ходячая энциклопедия и живой символ интеллекта, сплошь увешаны календарями с обнаженными женщинами — по его собственному признанию, «потому что это красиво». Красота этих женщин в кабинете Анатолия Вассермана на протяжении всей его жизни заменяют ему настоящее женское тепло, так как много лет назад он добровольно дал обет целомудрия и ни разу его не нарушил.

Девственник по своей железной воле Корни этого выбора уходят далеко в юность интеллектуала. Тогда в пылу студенческого спора молодой Анатолий заявил, что сможет прожить всю жизнь без интимной близости с женщиной. Позже он сам назвал это решение «самой большой глупостью в своей жизни», но природное упрямство не позволило ему отступиться от однажды сказанного слова. Этот добровольный отказ от практики Вассерман много лет компенсировал глубоким погружением в теорию. Он открыто говорил, что «полное отсутствие практики в половой жизни» компенсирует «углубленным изучением теории». Еще в советское время он изучил доступные пособия по гинекологии и сексологии, а также собрал «изрядную по тому времени коллекцию эротики и порнографии», которую продолжал пополнять и в зрелые годы. Его комната, где серьезные тома по истории и технике соседствуют с романами «с полуголыми девицами на обложках», вполне наглядно демонстрируют всю тяжесть бремени, которое Вассерман взвали на себя.

Фото: РИА «Новости»

С годами пришло и горькое сожаление о юношеском решении, которое Вассерман не скрывает, приправляя его фирменной самоиронией. Так, перед одним из интервью он заявил, что если кто-то вздумает выставлять его в качестве положительного примера для подражания, то он «не поленится, встанет и набьет морду». Он признавался, что, глядя на своих женатых знакомых, видит, что в их жизни «спокойствия и удобств больше», и завидует им. А своим коронным поздравлением для молодоженов на свадьбах он сделал фразу: «Поздравляю молодоженов с тем, что не повторили мою ошибку». Одесский вундеркинд Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе в семье интеллигентов. Его отец, Александр Вассерман, был известным теплофизиком, а мать, Лина Баум, работала главным бухгалтером. Читать будущий эрудит научился уже около трех лет, но из-за слабого здоровья в школу он пошел только в восемь лет. Его зачислили сразу во второй класс, где его развитая эрудиция сразу же начала создавать проблемы с одноклассниками и даже учителями, которых он зачастую поправлял и которым указывал на пробелы в знаниях. А школе своеобразным хобби мальчика стало чтение энциклопедий. И в 14 лет Анатолий запоем от корки до корки прочел 15-томный энциклопедический справочник по машиностроению.

Фото: РИА «Новости»

Увлечение наукой и техникой привело его в Одесский технологический институт холодильной промышленности, который он окончил с квалификацией «инженер-теплофизик». По окончании вуза в 1974 году он устроился программистом в научно-производственное объединение «Холодмаш», а затем перешел в НИИ «Пищепромавтоматика», где проработал до 1995 года. Жилетка и «Своя игра» в кармане Телезрители впервые увидели Вассермана в телеэфире в октябре 1989 года, когда он вошел в команду Нурали Латыпова в клубе «Что? Где? Когда?». Вскоре он перешел в «Брейн-ринг», присоединившись к одесской команде Виктора Мороховского. Уже тогда внимание зрителей привлекал не только его энциклопедический ум, но и необычный образ, ставшей его визитной карточкой и породившем целый пласт интернет-культуры и шуток. Все дело в его знаменитой жилетке со множеством карманов, где, по слухам, есть что угодно. По словам самого Вассермана, его жилет весит более семи килограммов, а число карманов в нем доходит до 28. Сам интеллектуал объяснил этот элемент своего «образа» кочевой жизнью и стремлением иметь под рукой все необходимое.

Фото: РИА «Новости»

По данным интервью, в этих карманах действительно можно найти самый разный «аварийный набор»: от документов, фонарика и скотча до запасных очков, пакетиков чая и даже детских игрушек. Однако настоящую всенародную славу и титул одного из сильнейших интеллектуалов страны ему принесла, конечно, не жилетка, а «Своя игра». В 2001-2002 годах Анатолий одержал 15 побед подряд в одном телевизионном цикле. В 2004 году по итогам «Юбилейных игр» его официально признали лучшим игроком десятилетия. А в 2008 году он уверенно выиграл «Автомобильный кубок» проекта, завоевав главный приз. Несмотря на свои победы и титулы, по словам самого Вассермана, постоянно находясь в среде умнейших соперников, он задушил в себе какие-либо зачатки чувства превосходства. Это придало дополнительной уверенности его и без того очень цельному образу. Цена слова Вассермана Народная любовь и слава лучшего игрока «Своей игры» сделала Анатолия Вассермана публичной фигурой. Вместе с известностью в медийное пространство попала и самая обсуждаемая личная тема его жизни — добровольный отказ от интимных отношений. Сам Вассерман не раз называл это решение «самой большой глупостью в жизни» и «глупостью, дорого ему обошедшейся». Он признавался, что иногда хотел нарушить данный себе обет, но оказался «слишком упрям», чтобы отступиться от однажды сказанного слова.

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Личный опыт интеллектуала сформировал его общественную позицию. Как депутат комитета Госдумы по просвещению, он заявил, что отсутствие внятного сексуального образования в школах «приводит ко множеству житейских ошибок». Вассерман убежден, что именно дефицит доступной «теории» в молодости во многом повлиял на его собственный необдуманный выбор. Сегодня он относится к своему решению с философским смирением. Хотя Вассерман и жалеет о нем, но признает, что боится что-либо кардинально менять, так как сложившаяся жизнь его «вполне устраивает». Политика и санкции Тот же принцип, что заставлял его годами держать данное в юности слово, в полной мере проявился и на другом поле. Анатолий Вассерман перенес свою интеллектуальную принципиальность из телестудий в большую политику, и его путь в этой сфере оказался таким же неординарным и решительным. Его политические амбиции впервые обозначились еще на родной Украине, где в 1994 году он баллотировался в Верховную раду. Но после неудачи он окончательно переехал в Москву в 1995 году, разочаровавшись в украинской политической системе.

Фото: РИА «Новости»

После переворота на Украине Вассерман выразил свое несогласие с политикой отделения Украины от России и раскритиковал многие решения новой власти. По его словам, две страны являются частями одного целого и разделять их нельзя. В 2016 году по указу президента России Анатолий Вассерман получил российское гражданство как лицо, имеющее «особые заслуги». На новом месте он продолжил политическую борьбу, дебютировав на выборах в Госдуму в 2016 году. Однако депутатом он стал лишь в 2021 году, баллотируясь как самовыдвиженец. В парламенте он вошел в состав фракции «Справедливая Россия — За правду» и получил пост в комитете по просвещению. Публичные и жесткие пророссийские взгляды Вассермана не остались без последствий. На Украине, его родине, против него возбудили уголовное дело, а Верховный суд признал его виновным в публичных призывах к действиям, направленным на свержение конституционного строя. На международном уровне его имя попало в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Интересно, что сам политик не считает эти ограничения вредными для России, полагая, что они заставляют страну развивать собственную экономику.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Несмотря на серьезность его политической деятельности, в массовом сознании Вассерман остается фигурой не только одиозной, но и по-своему культовой, породившей целую волну интернет-фольклора. «Онотоле» и самоирония За пределами телевизионных студий и политических трибун для миллионов пользователей интернета Анатолий Вассерман существует под другим именем. Это прозвище «Онотоле», родившееся в середине 2000-х годов, стало его виртуальным воплощением. Народное творчество породило бесконечный поток шуток и демотиваторов, которые живут до сих пор. Авторы приписывали Вассерману семь мозгов, которые рассованы по карманам и в бороде, уверяли, что «Гугл умещается в его мозжечке» и что когда сломается интернет, «можно подключиться к Вассерману и восстановить его из кеша (резервной копии)».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сам Вассерман, по его словам, смотрит на этот феномен с самоиронией и здоровым любопытством. Он с удовольствием читает эти юмористические истории о себе. Своей любимой шуткой он даже называет утверждение: «Анатолий Вассерман не знает значения фразы "Анатолий Вассерман не знает"». Так Анатолий Вассерман стал уникальным сплавом ходячей энциклопедии, принципиального политика, «девственника поневоле» и вечного интернет-феномена. Его жизнь — доказательство того, что последовательность в своих решениях, какой бы неожиданной она ни была, может стать главным сюжетом биографии, которая продолжает удивлять.