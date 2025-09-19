Сегодня 05:15 Депрессивный брак, тяжелая болезнь и смерть любимого перед свадьбой. Как сегодня живет Анастасия Мельникова 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com Знаменитости

Анастасия Мельникова пережила не только головокружительный успех в «Улицах разбитых фонарей», но и тяжелейшие личные трагедии и многолетнюю борьбу с загадочной болезнью. Ее история — это пример невероятной стойкости, самоиронии и силы духа, которые помогли ей выстоять вопреки всему. Как актрисе удалось сохранить достоинство после череды потерь и неизлечимого диагноза, и в чем секрет ее жизненного девиза «Зато живая!» — в материале 360.ru.

Белый гипс, синие пальцы и ярко-красный лак — в таком, по ее же шутке, «патриотичном» виде встретила себя после одной из сложных операций Анастасия Мельникова. Этот маникюр, сделанный вопреки всему, был не просто блажью, а осознанным актом сопротивления и проявлением ее неистребимого чувства самоиронии. Даже в самый тяжелый момент, когда собственное тело отказывалось подчиняться, она нашла в себе силы для маленького, но значимого жеста достоинства. Эта, казалось бы, незначительная деталь характеризует внутренний стержень актрисы. Этот стержень, начал формироваться задолго до болезни — в далеком детстве и юности, полных как светлых надежд, так и первых серьезных испытаний. Первая любовь и первая трагедия Анастасия Мельникова родилась в Ленинграде в интеллигентной семье потомственных врачей, последние поколения занимались исключительно медициной. Однако с детства она мечтала о сцене, сначала видя себя балериной, но из-за высокого роста и телосложения выбрала актерский путь. Еще подростком она без памяти влюбилась в однокурсника своей матери, который был старше ее на 22 года. Когда девушке исполнилось 18 лет, влюбленные решили пожениться, получив благословение родителей. Но за два месяца до свадьбы жених внезапно скончался. Это стало тяжелейшим ударом для юной Анастасии и сильно отразилось на ее душевном состоянии.

Фото: РИА «Новости»

В порыве отчаяния она даже думала уйти в монастырь, чтобы спрятаться от боли, но мудрый батюшка пояснил ей, что в обитель приходят не для бегства от проблем, а для умиротворения. Справиться с горем помогла профессия. Преодолев боль первой потери благодаря искусству, Анастасия полностью погрузилась в творчество. Театр стал не просто работой, а пространством свободы и самовыражения — именно здесь ей предстояло встретить новую любовь, которая на долгие годы определила ее личную и профессиональную судьбу. Выбор и жертвы Окончив Ленинградский институт театра, музыки и культуры, Анастасия получила приглашение на Бродвей и уехала в США, где полгода участвовала в масштабных американских мюзиклах. Однако ее творческие планы изменились после возвращения в Россию в 1993 году, где ее ждал Вячеслав Тельнов, продюсер и директор фильма «Афганский излом», на съемках которого Мельникова с ним познакомилась перед своей поездкой с Америку.

Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com

Именно Тельнов стал ее первым и единственным официальным мужем, ради которого она не только отказалась от зарубежной карьеры, но и вскоре полностью приостановила активные выступления. Супруг артистки был категорически против ее актерской профессии, считая ее несовместимой с семейной жизнью, что стало причиной многолетнего перерыва в творческой биографии. Три года Анастасия искренне пыталась стать идеальной женой — в доме было чисто, рубашки выглажены, обед всегда готов. Но внутренний конфликт между долгом и призванием привел к серьезной депрессии: врачи прямо сказали ее родителям, что если ничего не изменится, она «продолжит чахнуть». Выйти из кризиса помогло решительное возвращение в профессию как акт самоспасения — артистка заявила супругу, что устроится в театр, хотя он и против. После восьми лет совместной жизни Тельнов решил развестись, но сама Мельникова позже призналась, что благодарна мужу за этот шаг.

Я невероятно благодарна мужу, что через 10 лет брака он ушел. Я бы не бросила его никогда, не решилась на это. И, может, стала бы несчастным человеком, потому что не состоялась бы в профессии. А так и у мужа сложилось все удачно, и у меня. Анастасия Мельникова актриса

Этот непростой выбор в пользу призвания в итоге привел ее к звездной роли в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей», где она сыграла старшего лейтенанта Анастасию Абдулову. Проект быстро захватил интерес зрителей, а Мельникова вместе с другими актерами стала настоящей народной любимицей. Образ сотрудника милиции стал для Мельниковой знаковым, но не единственным в ее фильмографии. Зрители также запомнили ее работы в криминальной саге «Бандитский Петербург», медицинской драме «Казус Кукоцкого», исторической экранизации «Идиот» и других.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look.jpg / www.globallookpress.com

Освободившись от оков несчастливого брака, Анастасия с головой окунулась в работу, и вскоре судьба преподнесла ей новый сюрприз. На съемках «Улиц разбитых фонарей» она не только обрела всенародную любовь, но и столкнулась с необходимостью скрывать свое новое состояние. Главная роль В 2002 году, после развода с Тельновым, Анастасия родила дочь Марию после мимолетного романа. Личность биологического отца ребенка осталась тайной — его имя знают только сама актриса, ее мать и повзрослевшая дочь. Мельникова хотела защитить Марию от возможного разочарования, сохранив сложившийся у нее идеализированный образ отца, но все же в итоге рассказала о нем.

Фото: Анастасия Мельникова с дочерью Марией / РИА «Новости»

Даже во время беременности актриса продолжала активно работать на съемках «Улиц разбитых фонарей», скрывая свое положение от коллег с помощью свободной одежды, а на последней неделе даже пришлось срочно менять сцену с пинком в живот актрисе. На съемочную площадку Мельникова вернулась практически на следующий день после родов, проявив невероятную преданность профессии. Дочь стала приоритетом в жизни актрисы, которая сознательно отложила собственную личную жизнь.

Я не могу быть счастлива, если мой ребенок чувствует какой-то дискомфорт. Анастасия Мельникова

В итоге дочь пошла по стопам матери — они вместе снялись в военной драме «Спасти Ленинград». Мария блестяще справилась с главной ролью, продолжив творческую династию семьи. Став для дочери надежной опорой и проводником в мире театра, Анастасия все же обрела и собственное счастье — рядом с ней появился мужчина, с которым им удалось создать крепкую семью, основанную на взаимной заботе и поддержке. Казалось, жизнь наконец вошла в спокойное русло, но судьба готовила новые испытания. Невидимая битва В конце 2022 года Анастасия пережила череду тяжелейших потерь, которые обрушились на нее одна за другой. Сначала ушел из жизни ее возлюбленный, с которым они, по словам актрисы, прожили в счастливом браке более 10 лет и планировали официальную свадьбу.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Ровно два месяца как не стало человека, с которым у нас с Машей 10 с половиной лет была семья, причем удивительная семья, где люди невероятно умели заботиться друг о друге и жили интересами друг друга», — рассказывала актриса. Не прошло и 40 дней после этой трагедии, как случилось новое горе — скоропостижно скончался родной брат Мельниковой. Эти удары судьбы стали серьезным испытанием даже для такой сильной женщины. Параллельно с личными трагедиями актриса вела многолетнюю борьбу с тяжелой болезнью, точный диагноз которой врачи не могли установить.

До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить. Анастасия Мельникова

За пять лет она перенесла четыре операции, после одной из которых была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Гормональная терапия вызывала резкие изменения веса, что стало поводом для обсуждения в соцсетях. В самый трудный период Мельникова даже завесила все зеркала в квартире, тяжело переживая изменения во внешности. Но даже в эти моменты она находила в себе силы для шуток, сравнивая себя то с «бегемотиком», то с «балериной». «Зато живая!» Ее жизненная философия, выраженная в простой, но емкой фразе «Ничего, это данность. Зато живая!», стала квинтэссенцией отношения к трудностям. Это не пассивное смирение, а активное принятие жизни во всех ее проявлениях, сочетающее мудрость и мужество.

Фото: РИА «Новости»

Даже сегодня, продолжая бороться с болезнью, Мельникова остается действующей актрисой, депутатом и общественным деятелем. Ее путь доказывает: истинная сила проявляется не в отсутствии падений, а в способности сохранять достоинство и любовь к жизни после каждого из них.