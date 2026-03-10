Сегодня 04:03 Ампутация привела в спорт. Как живет внук Галины Польских, потерявший ногу в 19 лет 0 0 0 Фото: Instagram*/filipp.shebbo/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Спортсмены

Мотоциклы

Скорая помощь

ДТП

Семья

Соцсети

Врачи

Инвалиды

Жизнь внука актрисы Галины Польских — пример того, как серьезные перемены к худшему могут в итоге сделать человека сильнее и даже успешнее. Филипп Шеббо в 19 лет лишился ноги в результате ДТП, а сейчас преуспевает в спорте и помогает другим, создавая бионические протезы. Недавно он обрел и личное счастье — скоро у него свадьба.

Роковая тяга к скорости

Филипп Шеббо родился в 1992 году в семье врача из Ливана Монзера Шеббо и младшей дочери известной советской актрисы Галины Польских («Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам»). До пяти лет мальчика воспитывала бабушка. Потом он жил с родителями в Ливане, а в Россию вернулся уже пятиклассником. Польских пыталась приобщить внука к актерству и с первых лет его жизни возила с собой на съемки. Его даже задействовали в озвучке двух серий одного из первых российских сериалов «Кафе „Клубничка“».

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Но мальчика больше привлекали скорость и техника, и с годами этот интерес только углублялся. Он даже пошел учиться на инженера в Британии, чтобы строить болиды для обожаемой «Формулы-1», и попал в английскую команду, производившую гоночные моторы. Еще одной мечтой был собственный мотоцикл. Когда Шеббо было 19 лет, звездная бабушка сделала ему такой подарок. Однако молодой человек недолго радовался шикарному итальянскому мотоциклу. Через несколько месяцев, в августе 2011 года, случилась беда, в которой Шеббо потом винил себя. Друзья предупреждали его о возможной неисправности заднего колеса, но парень не успел его заменить. Он покатался по Москве и уже собирался домой, но на улице Минской мотоцикл влетел в отбойник. Шеббо практически оторвало ногу. Его друг, ставший свидетелем аварии, рассказывал Life News, как пытался оказать первую помощь.

У него была на плече сумка, я сорвал ее, лямкой перетянул ногу и держал обеими руками до приезда врачей. <…> Кровь била из раны фонтаном. В течение 10 минут мимо нас проезжали водители, они притормаживали, но никто из них не останавливался. Друг Филиппа Шеббо Николай

К счастью, мимо проехала пустая машина скорой помощи. Врачи быстро помогли раненому и увезли в реанимацию. Шеббо провел неделю в коме. Ногу пришлось ампутировать. Молодой человек был в отчаянии. Перед родными крепился и старался улыбаться, но на самом деле не представлял, что делать дальше.

Спорт и разработка протезов

Как ни удивительно, страшное ДТП не отбило у парня тягу к экстриму — в итоге он даже снова сел на мотоцикл. Но реабилитация была долгой и мучительной — протезы оказались неудобными, ходить приходилось с тростью. Чтобы быстрее восстановиться, Шеббо занялся сноубордингом, хотя никогда им не увлекался. Это помогло ему укрепить мышцы, но для активного катания нужны были протезы получше. Тогда Шеббо решил сконструировать их самостоятельно — недаром же учился на инженера.

Фото: РИА «Новости»

Разработка, точно повторяющая изгиб колена и добавляющая изгиб в голеностопе, оказалась удачной и привлекла внимание других спортсменов. Теперь Шеббо — глава бионической лаборатории, и отдельные модели его протезов уже поставили на конвейер. Благодаря новым удобным протезам Шеббо смог активнее заняться сноубордингом. Сейчас он мастер спорта, чемпион России, получил Кубок Европы, а в марте 2026 года поехал на Паралимпиаду. В полуфинал по сноуборд-кроссу он нен вышел, но впереди еще банкед-слалом (12 марта).

Фото: Instagram*/filipp.shebbo

На Паралимпиаде Филипп патриотично представляет протез с хохломой и гжелью — разумеется, собственного производства. Кстати, коллеги-паралимпийцы уже с удовольствием пользуются его разработками. Бабушка спортсмена, с которой он по-прежнему очень близок, попросила его на соревнованиях не смотреть на других и кататься в свое удовольствие. А невеста призналась, что для нее Шеббо в любом случае вернется победителем.

Романтичное предложение

Избранницей Шеббо стала врач-косметолог Виталия Цветкова. Они познакомились на Воробьевых горах в декабре 2023 года. «Филипп потом признался, что выслеживал меня, пока у него наконец не получилось подсесть ко мне в подъемник. Заговорил, мы стали болтать и вместе катались довольно долго. С первой встречи он показался мне интересным человеком», — рассказала девушка в интервью «АиФ».

Фото: Instagram*/filipp.shebbo

Пару месяцев новые знакомые просто дружили, а потом Шеббо позвал девушку на свидание. У влюбленных во многом сходятся взгляды на жизнь, есть общие интересы (она тоже любит сноубординг), они не ссорятся и наслаждаются обществом друг друга. Когда Шеббо уезжает на сборы, девушка старается навещать его. Пара обсуждала будущее, но Цветкова не ожидала предложения. Шеббо сделал его романтично — во время новогоднего отпуска на море, когда они любовались закатом на островке с маяком. Дата свадьбы уже назначена, но влюбленные пока держат ее в секрете даже от семьи. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.