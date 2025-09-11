Сегодня 16:15 Алла Пугачева высказалась зря: потерявшая страну и народ 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Алла Пугачева дала интервью Катерине Гордеевой*, в котором наговорила много разных, местами глупых, а местами пошлых идей, свести которые можно примерно к следующему: «Я великая — и сильные мира сего постоянно со мной пытались дружить». Интервью Аллы Борисовны многими растаскано на цитаты, проанализировано (или как бы проанализировано), но не сказано главного. Время его произнести и назвать диагноз.

Для начала важно сказать: я категорический противник того, чтобы песни Аллы Борисовны репрессировались, исключались и изымались в зависимости от ее политической позиции. Пока она проходит между каплями дождя, но это только пока. То, что Минюст не объявил Пугачеву иноагентом, объясняется просто: она по-прежнему имеет огромное число влиятельных друзей и покровителей. В современном мире, как точно подметил Лимонов в своей блистательной книге «Дисциплинарный санаторий», роль героев играют селебрити. Это так называемые инфлюенсеры и лидеры общественного мнения. Поэтому власть имущие обязательно хотят дружить с ними. Иногда, если верить словам Аллы Борисовны, это переходит разумные грани. В интервью Пугачева рассказала, как ей звонил Михаил Горбачев и консультировался. Стоит ли тогда удивляться, что страна рухнула? Человек приходит к власти в государстве, выступавшем одним из двух полюсов силы в мире. И как он себя ведет? Звонит певице? Запирается на даче? Размышляет о мещанских аспектах? Весь Горбачев — в той рекламе пиццы, в которой он снялся уже после развала СССР. Лидер Советского Союза, запустившего человека в космос, рекламирует еду. И лейтмотив звучит следующий: «Зато у нас есть пицца». А вокруг — нищета, криминал, а вокруг — академики, торгующие носками в подземных переходах.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но Горбачевым и Пугачевым ведь и правда казалось, что наступили свобода, демократия, доступ ко всему. Они не испытали тех катастроф, которые выпали на десятки миллионов людей после распада Советского Союза — прежде всего русских людей. Поэтому в том же интервью Гордеевой* Алла Борисовна размышляет в духе: Джахар Дудаев был приличным, порядочным человеком. Его супруга, опять же, звонила Пугачевой. Говорят, Гитлер, в общем-то, тоже вполне себе размышлял об искусстве.

Фото: Филипп Киркоров и Алла Пугачева, 2002 год. Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Pres / www.globallookpress.com

Потому что Пугачева жила в коконе, который создали для нее власть имущие. Она не хотела замечать, как поступали с русскими в Чечне в начале 90-х. Пусть пересмотрит эти страшные страницы. Или она уже в курсе, но держится с другой стороны? Ведь в одном из старых интервью Пугачева размышляет (молодой Филипп Киркоров стоит рядом), что у террористов во время «Норд-Оста» были свои мотивы. Какие? Убивать наших детей? А какие мотивы были у террористов в Беслане? Тоже не все так однозначно?

Проблема в том, что Алла Борисовна всегда отделяла себя от народа. Песни ее люди пели, а вот сама она ставила себя намного выше — даже так: ставила себя вне остальных людей. Якшалась с власть имущими, с элитами — те тоже были без людей, поэтому и предали страну, поэтому и предали народ. Но где теперь Горбачев, Ельцин? Какое к ним отношение? Как их запечатлели в народной памяти? Положительно?

Аллу Борисовну ждет та же судьба. Главное — она могла бы стать действительно народной певицей, а кем оказалась по итогу? Песни ее будут жить некоторое время. Но сколько? Для долгой памяти нужны поступки. Можно по-разному относиться к Иосифу Кобзону — тот еще фрукт, — но он в свое время пошел на переговоры с террористами во время «Норд-Оста», а потом отправился в Донбасс поддержать наших людей. Показал, насколько крепкий он человек. У Пугачевой все сложилось иначе. Она решила отделиться вконец. И что? Кому Алла Борисовна нужна вне России? Я смотрю на нее — о внешности говорить моветон, конечно, — и вижу чужого человека, сделавшего себе маску. Такой же чужой она стала для всей России. Некоторая любовь еще сохраняется, но это временно. Потому что Алла Борисовна не смогла почувствовать главного, не захотела быть со своим народом и страной, наболтала глупостей. Это смотрится пошло и по-мещански, что ли.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Так и хочется спросить: какое нам до всего этого дело? Это кто вообще? Спросим, но вывод сделать все-таки нужно: мы слишком много времени и внимания уделяем селебрити, вознося их авторитет и наполняя некоей сакральностью, а они, как говорилось в отличном фильме, сдают нас при первом же шухере. Так что нам с ними не по пути. Сейчас это стало предельно очевидно.

* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.