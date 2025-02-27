Сегодня 04:31 Алкоголизм, предательство и смерть близких. Через что прошла Татьяна Догилева 0 0 0 Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезде «Забытой мелодии для флейты» Татьяне Догилевой исполнилось 68 лет. За годы своей творческой карьеры она успела сняться в десятках фильмов и полюбиться зрителям. Но в ее жизни были не только съемочные площадки. Громкий уход из театра, проблемы с алкоголем и роман с Юрием Стояновым — 360.ru вспомнил, чем еще прославилась актриса.

Биография Татьяны Догилевой Она родилась 27 февраля 1957 года в деревне Новомихайловское под Рузой в семье рабочих. Догилева училась в школе при Академии педагогических наук, но ради мечты играть на сцене в 14 лет поступила в студию юного актера при Центральном телевидении, затем — в ГИТИС, хотя до этого четыре вуза отказались принять ее из-за диастемы. В школьные годы Догилева увлекалась хореографией и художественной гимнастикой, во время учебы в актерской студии начала вести программы «Пионерия на марше» и «Отзовитесь, горнисты!». В 1978 году устроилась в «Ленком», где проработала до перехода в Московский драматический театр имени Ермоловой в 1985 году. В каких фильмах снялась Догилева? Актерский дебют состоялся в 1971 году в фильме «Отдать швартовы!». Через семь лет Догилева получила главную роль в фильме «Безбилетная пассажирка».

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Самыми рейтинговыми картинами с портфолио актрисы стали «Дважды рожденный», «Восток-Запад», «Последняя встреча», «Покровские ворота», «Забытая мелодия для флейты» и «Афганский излом». За последнюю получила премию «Кинотавр». Роман со Стояновым В институте актриса закрутила страстный роман с однокурсником Юрием Стояновым. Правда, любовь длилась недолго — когда испортилась успеваемость, мать слегла с сердечным приступом и попросила дочь бросить поклонника.

Фото: РИА «Новости»

Первый брак Догилевой продлился всего три месяца. Актриса вышла за ассистента режиссера фильма «Безбилетная пассажирка». Съехавшись, молодые поняли, что совсем не подходят друг другу. В 1990 году актриса вышла за драматурга и переводчика Михаила Мишина. До встречи с Догилевой мужчина был женат и воспитывал сына, но этот брак распался. Через четыре года после свадьбы у пары появилась дочь. Проблемы с алкоголем После рождения ребенка в жизни Догилевой началась черная полоса, умерли ее самые близкие родственники — брат, отец и мать. Актриса не выдержала напряжения и пристрастилась к алкоголю. Запои привели к депрессии, а брак с Мишиным распался.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Несколько раз Догилева заявлялась на репетиции под градусом, поэтому режиссеры начали отказываться от сотрудничества с ней. Для того, чтобы излечиться, актрисе пришлось лечь в психиатрическую клинику. Разлад Догилевой с Михалковым Новые проблемы возникли у Догилевой в 2010 году. Актриса вышла на пикеты против возведения семиэтажной гостиницы в Малом Козихинском переулке, строительством которой занималась студия «ТриТэ» кинорежиссера Никиты Михалкова.

Вокруг перестройки района Патриарших прудов разгорелись нешуточные страсти. Дошло до пожара в доме, где жили активисты. В какой-то момент Михалков пригрозил исключить Догилеву из Союза кинематографистов России под предлогом неуплаты членских взносов. Журналисты связывали это с ее гражданской позицией. Болезнь дочери и скандальный уход из театра Единственная дочь Догилевой Екатерина в 13-летнем возрасте заработала анорексию. За два года она похудела до 40 килограммов и попала в больницу. Благодаря поддержке близких ей удалось победить болезнь и вернуться к полноценной жизни.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

В 2012 году Догилева и актер Виктор Проскурин уволились из Московского драматического театра имени Ермоловой. Формально они сделали это по собственному желанию, хотя фактически все произошло после конфликта с руководством. Художественный руководитель театра Олег Меньшиков, давний друг актрисы, заявил, что не участвовавшие в спектаклях артисты не должны получать зарплату. Догилева настолько сильно рассорилась с ним, что даже вычеркнула из крестных своей дочери.