Четыре жены, дома в США и на Рублевке. Как сейчас живет Александр Цекало и что он говорил об Украине

Александр Цекало 22 марта празднует день рождения, ему исполняется 64 года. Певец, актер, телеведущий, продюсер — профессиональная карьера Цекало разнообразна и успешна, личная жизнь — интересна и запутана. Он женится и разводится, снимает фильмы и поет в шоу, ведет смешные программы и играет в серьезных фильмах. О главных секретах шоумена и его любовных перипетиях, а также о том, куда он пропал и где живет сейчас — в материале 360.ru.

Начало музыкальной карьеры Александра Цекало Будущий шоумен родился 22 марта 1961 года в Киеве в семье инженеров. В школе Александр Цекало основал музыкальную группу «ОНО», которая играла каверы The Beatles и Slade. Цекало со школы грезил сценой, но по настоянию родителей поступил в Ленинградский технологический институт на факультет бумажной промышленности. В студенческие годы молодой человек основал квартет «Шляпа». Группу долгое время не удавалось получить известность. Цекало позже признавался, что в Киеве им не давали работать, снимали на телевидении, но после сцены с квартетом вырезали. Перестройка положительно повлияла на карьеру Цекало: артистам предложили работать в Одесской филармонии, а затем группу пригласил к себе театр эстрады «Шарж». Спустя некоторое время Цекало предложили работу в Главной редакции музыкальных программ Гостелерадио СССР.

Фото: РИА «Новости»

Там музыкант познакомился с Лолитой Милявской, и они начали выступать вместе — кабаре-дуэт «Академия» покорил зрителей. Их на первый взгляд нелепый дуэт — высокая стройная Лолита и невысокий полный Цекало — нравился публике. Артисты тщательно готовили каждый номер: они не просто пели песни, а устраивали настоящее шоу. Кабаре-дуэт «Академия» просуществовал 15 лет, в 2000 году коллектив распался — Цекало решил переключиться на телевидение и кино.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Цекало в кино и сериалах Впервые Цекало снялся в 1991 году, ему досталась небольшая роль певца на пляже в картине Михаила Козакова «Тень, или может быть, все обойдется». Главную роль в кино Цекало сыграл в 2000 году вместе с Юрием Стояновым в мелодраме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый». Тогда он понял, что его увлекает работа продюсера. Цекало также стал актером нескольких комедийных шоу: в 2004–2005 годы снимался в «Осторожно, Задов!» и «33 квадратных метрах». В 2005 году Цекало попробовал силы в озвучке, жираф Мелман в «Мадагаскаре» говорил его голосом.

Фото: РИА «Новости»

Александр Цекало на телевидении Оставив музыкальную карьеру в прошлом, Цекало переключился на карьеру телеведущего. На Первом канале он вел шоу «Две звезды», «Большая разница», «Минута славы», «Прожекторперисхилтон», «Игры разума». Соведущими шоумена были Сергей Светлаков, Иван Ургант, Нонна Гришаева, Лолита Милявская и другие звезды. Реализовался Цекало и как продюсер. Работал над мюзиклом «Норд-Ост», «12 стульев». В 2007 году был генеральным продюсером Первого канала по спецпроектам. С 2002 по 2005 годы работал генеральным продюсером СТС. В 2008 году Цекало спродюсировал фильмы «Квартета И» «День радио» и «О чем говорят мужчины». Большим успехом пользовались сериалы «Метод» и «Мажор», их выкупил онлайн-кинотеатр Netflix. В 2021 году Цекало продюсировал сериал «Пищеблок», потом последовал «Нулевой пациент» и «Аутсорс».

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Александра Цекало Артист был женат четыре раза. Первой супругой стала солистка квартета «Шляпа» Алена Шиферман. С ней он прожил всего год, а потом встретил Лолиту Милявскую. Артисты встречались 10 лет, и только потом поженились, на свет появилась дочь Ева. Годы спустя оказалось, что девочка — не родная дочь Цекало. Прожив в браке всего три месяца, Цекало и Милявская развелись. На конкурсе «Евровидение» в 2000 году Александр познакомился с Яной Самойловой, однако в брак с ней артист не вступал. Долгое время Цекало мелькал на светских мероприятиях с разными спутницами, но в 2008 году он встретил Викторию Галушку, младшую сестру Веры Брежневой. Пара поженилась в том же году, вскоре у них появилась дочь Александра, а через четыре года родился сын Михаил. Брак продлился 10 лет, а потом Цекало застукали в ресторане, заигрывающим с Дариной Эрвин. Цекало развелся с Галушкой и женился на своей новой пассии. В четвертом браке Александр изменил свою жизнь — начал правильно питаться, стал ходить в тренажерный зал и бассейн, а также занялся изучением английского. Пара проживает в США с 2019 года.

Фото: РИА «Новости»

Цекало — о России и Украине Цекало родился в Киеве, но с 1989 года жил в Москве. В 2016 году в интервью украинским СМИ он признался, что его беспокоит конфликт между странами. Он даже хотел снять фильм об истории отношений России и Украины. Артист отметил, что сожалеет о том, что две страны — больше не братские государства. По поводу спецоперации артист не делал ни одного публичного заявления.

Потому что ужасно и отвратительно, когда люди разъединены на ровном месте и занимают позиции у бойниц, на баррикадах. Забывают о том, что было раньше. Александр Цекало продюсер

Чем сейчас занимается Александр Цекало Цекало продолжает вести бизнес в Росси: он является учредителем кинокомпании «Среда» и владеет 60% акций. Он активно продюсирует российские фильмы и сериалы. В СМИ прошла информация, что в 2024 году Цекало начал избавляться от элитной недвижимости в России. Якобы он продал особняк в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе стоимостью 430 миллионов рублей. По другой версии, особняк Цекало отдал при разводе Виктории Галушко, взамен он потребовал, чтобы мать его детей сменила фамилию Цекало на девичью.