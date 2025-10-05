Сегодня 05:12 Проклятие Грозного, любовницы и многолетняя ссора с сыном. Скандалы и мистика в жизни Александра Михайлова 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Александр Михайлов создал на экране образ удивительно душевного и мягкого человека. За плечами артиста — трудный путь от работы матросом в штормовых морях до звания народного артиста России. Его жизнь стала настоящим сценарием, где драма, комедия и триллер переплелись в один плотный сюжет. Чтобы понять, откуда в этом артисте такая внутренняя сталь, нужно вернуться в его далекое забайкальское детство.

От морской пучины до театральных кулис Детство Александра Михайлова прошло в суровых условиях забайкальского села Цугол, расположенного рядом с буддийским монастырем. После рождения мальчика 5 октября 1944 года Семья жила очень бедно и ютилась в переделанной монашеской келье, почти землянке, без электричества и удобств. Когда Александру исполнилось четыре года, его родители разошлись. Мать с сыном переехала на станцию Степь, где им сначала выделили бывшее помещение морга, и лишь через год дали жилье получше. Его мать, Степанида Наумовна, одна поднимала сына, работая на железной дороге, кирпичном заводе и рудниках иногда по 20 часов в сутки.

Фото: РИА «Новости»

Увидев репродукцию картины Айвазовского «Девятый вал» и начитавшись книг Джека Лондона, юный Михайлов заболел морем. Он уговорил мать переехать во Владивосток, чтобы поступить в мореходное училище, но его не приняли по возрасту. Не отчаявшись, Михайлов окончил ремесленное училище по специальности «слесарь» и все же устроился учеником моториста на рыбацкое судно «Ярославль». Молодой моряк ходил на судах-рефрижераторах по Охотскому, Японскому и Берингову морям. Работа на палубе в мороз, пургу и шестибалльный шторм стала для него неоценимой школой жизни. В 1965 году в Охотском море случилась трагедия — во время сильного шторма и обледенения затонули четыре рыболовецких траулера, погибло более 75 человек. Михайлов избежал гибели в этой катастрофе, после чего мать слезно умоляла его уйти с флота. В тот период Михайлов случайно попал на дипломный спектакль «Иванов» по Чехову в театральном институте. Постановка потрясла его до глубины души, заставив даже прослезиться, и перевернула все жизненные планы.

Фото: Andrey Fedechko/Russian Look / www.globallookpress.com

В ту же ночь он отправился на берег Амурского залива, чтобы мысленно попрощаться с Тихим океаном и дать себе слово стать актером. Ту же решительность, с которой он когда-то уходил в море, он теперь направил на покорение театральных подмостков, где его ждали первые серьезные испытания и роли. Проклятие Грозного и триумф голубятника После окончания театрального факультета Дальневосточного педагогического института в 1969 году Александр Михайлов блестяще начал театральный путь в Приморском краевом драматическом театре имени Горького во Владивостоке. Молодой актер дебютировал в роли Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании», а затем создал образ князя Мышкина в спектакле «Идиот».

Фото: РИА «Новости»

Успешная работа привела к переходу в Саратовский драматический театр, где Михайлов прослужил около 10 лет. В 1979 году актер по приглашению перебрался в Москву и вошел в труппу Театра имени Ермоловой, а с 1985 по 2004 годы служил в Малом театре. Именно в Малом театре актера настигла его самая роковая роль — Ивана Грозного в спектакле «Смерть Иоанна Грозного». По его словам, он знал о зловещем «проклятии» — пятеро предыдущих исполнителей этой роли погибли при странных обстоятельствах, и он даже потребовал убрать слово «смерть» из названия спектакля, но его не послушали. В итоге во время представления у Михайлова неожиданно хлынула кровь горлом, и ему пришлось срочно делать резекцию желудка. После операции артист впал в кому и провел в бессознательном состоянии около двух суток. «Я ходил после всей этой трагедии и если не читал „Отче Наш“, то у меня отнималась левая рука и пропадал голос», — пояснил актер. После этого случая, как рассказал Михайлов, руководство театра все же сменило название спектакля.

Это уникальный случай в истории Малого театра. Я написал заявление об уходе, но Соломин скомкал мой лист и сказал: «Я поменяю это слово». И через полтора месяца на афише Малого театра было «Три царя», и это было спасение. Александр Михайлов

Параллельно с театром развивалась и его кинокарьера. Первую известность ему принесли картины «Мужики!..» и «Одиноким предоставляется общежитие», а подлинно всенародную любовь принесла Михайлову роль Василия Кузякина в комедии «Любовь и голуби». Фильм мгновенно разобрали на цитаты, а актер получал мешки благодарственных писем от зрителей. Михайлов до сих пор считает «Любовь и голуби» своей самой любимой работой в кино.

Фото: РИА «Новости»

Съемки давались непросто — в сцене купания в море Михайлов едва не утонул. Актер запутался в одежде, а галстук, обвившийся вокруг шеи, начал душить его как удавка. Еще шире актерский диапазон артиста блестяще раскрылся в контрастной роли Павла Шорохова в детективе «Змеелов». За эту работу журнал «Советский экран» признал Михайлова лучшим актером года, оценив его многогранность — от доброго Кузякина до жесткого Шорохова. Одновременно с тем, как его лицо улыбалось с тысяч афиш, за кулисами его славы разворачивалась не менее драматичная личная история. Любовные бури очарованного странника Свою первую супругу, Веру Мусатову, Александр встретил в стенах Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке — они познакомились в раздевалке, где их пальто висели рядом. Молодые люди поженились в 1968 году, а через год у них родился сын Константин, который в детстве снялся в роли маленького Васи Кузякина в картине «Любовь и голуби».

Фото: Александр Михайлов с женой Оксаной / РИА «Новости»

Испытанием для семьи стал роман артиста с коллегой по Малому театру Ольгой Кузнецовой. В 1991 году у них родилась внебрачная дочь Анастасия, но Михайлов не ушел из семьи, хотя и помогал дочери материально, однако общение удалось наладить только спустя 20 лет. Сегодня Анастасия пошла по стопам родителей, стала актрисой и подарила отцу внучку Оливию. Семейная жизнь актера кардинально изменилась после встречи с Оксаной Васильевой, вдовой его близкого друга Владимира Васильева. После свадьбы в 2001 году Михайлов усыновил ее сына Владислава, а в 2002 году у пары родилась дочь Акилина, которая в 14 лет взяла имя Мирослава. Девушка продолжила актерскую династию, поступила во ВГИК и недавно вышла замуж за сокурсника Анатолия Черникова. Развод с первой женой Верой дался тяжело — она долго не могла простить артиста, а их сын Константин не разговаривал с отцом около 10 лет. Со временем отношения в семье восстановились, и сегодня все дети Михайлова поддерживают дружеские отношения.

Фото: Александр Михайлов с женой Оксаной и дочерями Анастасией и Мирославой / РИА «Новости»

Параллельно с актерской работой Михайлов развивал свою музыкальную карьеру. В 1997 году он представил концертную программу «Очарованный странник», с которой успешно гастролировал по стране. В его репертуар вошли русские народные и казачьи песни, романсы, которые он иногда исполняет, аккомпанируя себе на гитаре. Прожив столь насыщенную жизнь, пройдя через бури и обретя покой, Михайлов сформировал для себя четкие принципы, которым следует и по сей день. Жизнь по завету деда-казака Александр Михайлов выработал твердые творческие принципы и сознательно отошел от активной работы в кинематографе. Актер объяснял это нежеланием «размениваться» на низкопробные проекты и трепетным отношением к выбору сценариев и режиссеров. Михайлов не боялся открыто высказывать свою гражданскую позицию и называл себя «путинцем». Свое жизненное кредо он сформулировал словами деда-казака: «Люби Россию больше, чем свою жизнь. Если надо, отдай за нее жизнь. Сердце людям отдай, душу — Господу Богу. А честь сохрани себе».

Он из донских казаков. Высокий был такой, двухметрового роста, суровый мужик. Когда уходил из жизни, позвал меня и говорит: «Вот тебе, Шурка, мой наказ: люби Россию больше, чем свою жизнь. Если надо, отдай за нее жизнь. Сердце людям отдай, душу – Господу Богу. А честь сохрани себе». Я не задумывался над этим, но проходит время, и начинаешь понимать, что это действительно очень мощный фундамент. Александр Михайлов

Много времени артист посвятил педагогической деятельности и набрал уже третий курс во ВГИКе. Параллельно он продолжает выступать со спектаклями, например, в антрепризе «Невеста напрокат», и сольными концертами.

Фото: РИА «Новости»

Прожив насыщенную жизнь, Александр Михайлов пронес через все испытания силу духа и остался верен своим идеалам. Его судьба стала воплощением стойкости, чести и беззаветной любви к своему народу и Отечеству. Без сценария Герои Александра Михайлова впитали его решительность моряка и мудрость человека, всей душой любящего свою землю. Но самой главной и пронзительной ролью артиста так и осталась его собственная судьба — честная, порывистая и искренняя.