Актриса Майя Хоук рассказала об убивающих кино новых требованиях продюсеров

Хоук: продюсеры выбрали актеров не за талант, а по числу подписчиков в соцсетях

Голливудские продюсеры больше не смотрят на актерское мастерство или талант деятелей кино. На первое место вышло число подписчиков в социальных сетях. Чтобы получить деньги на съемки фильма, актерам и режиссерам приходится подстраиваться под новые нормы. Об этом в подкасте Happy Sad Confusded заявила актриса Майя Хокук.

Она подчеркнула, что всегда хотела стать актрисой и отдаваться своей работе по полной программе. Но социальные сети кардинально изменили киноиндустрию, и все ее участники вынуждены под нее подстраиваться. Теперь продюсеры выбирают актеров не за таланты и умения, а по количеству подписчиков.

«Мне плевать на Instagram*, Instagram* — отстой. Но просто, чтобы вы знали, если у вас нет большого количества подписчиков, вы не получите денег на съемку фильма», — заявила Хоук.

Актриса добавила, что разговаривала с большим числом режиссеров, с которыми советовалась на тему удаления социальной сети. Но каждый раз слышала один и тот же комментарий: перед кастингом продюсеры присылают список с требуемым общим числом подписчиков всех исполнителей главных ролей.

«Если я удалю Instagram*, режиссеру придется искать других актеров с большой аудиторией, чтобы компенсировать мои 8,9 миллиона», — пояснила Хоук.

Она добавила, что в Голливуде осталось не больше 10 режиссеров, которым не выставляют такие требования. Их имени достаточно, чтобы картина привлекла большое количество зрителей.

«Мне посчастливилось поработать только с тремя из них: Квентином Тарантино, Брэдли Купером и Уэсом Андерсоном», — призналась Хоук.

В конце января стало известно, что номинированный на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов сыграет в фильме режиссера Эмира Кустурицы по мотивам романа «Преступление и наказание». В центре сюжета окажется молодой режиссер, которому для получения денег на съемку фильма по роману русского классика придется пойти на убийство.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.