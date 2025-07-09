Актриса Галина Карелина умерла на 95-м году жизни: чем она известна?

Фото: РИА «Новости»

Народная артистка России Галина Карелина ушла из жизни, ей было 94 года. На ее счету — более 60 ролей и почти 70 лет служения Александринской сцене. Чем заполнилась актриса — в материале 360.ru.

Смерть Карелиной

Карелиной не стало 9 июля 2025 года, о ее смерти сообщили на  сайте Александринского театра. Актриса посвятила служению сцене 69 лет. В труппу Академического театра драмы имени Пушкина она поступила в 1956 году.

Подробности ухода Карелиной из жизни и причины ее смерти пока не раскрываются. Дату, время, место прощания и похорон назовут позже.

«Александринцы скорбят о кончине!» — сообщили в театре.

Биография Галины Карелиной

Будущая актриса родилась 18 июня 1931 года, обучалась в Ленинградском театральном институте имени Островского. На сцене Карелиной особенно удавались сильные, властные характеры. За холоднокровной манерой ее героинь всегда угадывалась деятельная натура, способная превозмогать удары судьбы.

Кадр из фильма Улицы разбитых фонарей-6
Фото: Кадр из фильма Улицы разбитых фонарей-6

В 1971 году Карелина исполнила роль Юлии Тугиной в спектакле «Последняя жертва» режиссера Ирины Мейерхольд. Та называла Галину «любимой актрисой и великолепным человеком». В 1980 году Карелиной присвоили звание народной артистки РСФСР.

Актриса участвовала в развитии молодых театров, в 2008 году она входила в состав жюри конкурса любительских театров Санкт-Петербурга «Театральный бой».

Последние роли Карелиной

В Александринском театре напомнили, что Карелина принадлежала к плеяде замечательных мастеров, которые служат примерами беззаветного служения профессии.

«Творческая биография Галины Тимофеевны Карелиной неразрывно связана с Александринским театром, в труппе которого она с первых дней служения по праву заняла амплуа героини», — отметили в культурном учреждении.

Сценическими партнерами Карелиной были Василий Муравьев, Бруно Фрейндлих, Николай Черкасов, Юрий Толубеев, Игорь Горбачев, Николай Симонов и многие другие легендарные артисты.

«Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле „Блаженная Ксения. История любви“ и роль Дамы в спектакле „Маскарад. Воспоминания будущего“», — напомнили в театре.

В одном из спектаклей героиня Карелиной «умирала» на сцене в течение двух часов.

«Каждый раз мне страшно за Карелину. Все так по правде… Сидя в зрительном зале, я напоминаю себе, что это просто актриса, которая играет несчастную старую мать; напоминаю, и сразу опять забываю», — вспомнил автор материала в журнале «Драйв».

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