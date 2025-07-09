Актриса Галина Карелина умерла на 95-м году жизни: чем она известна?

Народная артистка России Галина Карелина ушла из жизни, ей было 94 года. На ее счету — более 60 ролей и почти 70 лет служения Александринской сцене. Чем заполнилась актриса — в материале 360.ru.

Будущая актриса родилась 18 июня 1931 года, обучалась в Ленинградском театральном институте имени Островского. На сцене Карелиной особенно удавались сильные, властные характеры. За холоднокровной манерой ее героинь всегда угадывалась деятельная натура, способная превозмогать удары судьбы.

«Александринцы скорбят о кончине!» — сообщили в театре.

Подробности ухода Карелиной из жизни и причины ее смерти пока не раскрываются. Дату, время, место прощания и похорон назовут позже.

Карелиной не стало 9 июля 2025 года, о ее смерти сообщили на сайте Александринского театра. Актриса посвятила служению сцене 69 лет. В труппу Академического театра драмы имени Пушкина она поступила в 1956 году.

В 1971 году Карелина исполнила роль Юлии Тугиной в спектакле «Последняя жертва» режиссера Ирины Мейерхольд. Та называла Галину «любимой актрисой и великолепным человеком». В 1980 году Карелиной присвоили звание народной артистки РСФСР.

Актриса участвовала в развитии молодых театров, в 2008 году она входила в состав жюри конкурса любительских театров Санкт-Петербурга «Театральный бой».

Последние роли Карелиной

В Александринском театре напомнили, что Карелина принадлежала к плеяде замечательных мастеров, которые служат примерами беззаветного служения профессии.

«Творческая биография Галины Тимофеевны Карелиной неразрывно связана с Александринским театром, в труппе которого она с первых дней служения по праву заняла амплуа героини», — отметили в культурном учреждении.

Сценическими партнерами Карелиной были Василий Муравьев, Бруно Фрейндлих, Николай Черкасов, Юрий Толубеев, Игорь Горбачев, Николай Симонов и многие другие легендарные артисты.

«Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле „Блаженная Ксения. История любви“ и роль Дамы в спектакле „Маскарад. Воспоминания будущего“», — напомнили в театре.

В одном из спектаклей героиня Карелиной «умирала» на сцене в течение двух часов.

«Каждый раз мне страшно за Карелину. Все так по правде… Сидя в зрительном зале, я напоминаю себе, что это просто актриса, которая играет несчастную старую мать; напоминаю, и сразу опять забываю», — вспомнил автор материала в журнале «Драйв».