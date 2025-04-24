Сегодня 01:34 Актеры-сироты. Кто из знаменитостей вырос в детском доме 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Не всем повезло родиться в благополучной семье, в том числе и ряду будущих знаменитостей. Некоторые из них не скрывают, что выросли в детском доме. 360.ru рассказал историю актеров-сирот.

Нина Русланова Она никогда не знала своих родителей. Двухмесячную девочку нашли зимой 1946 года на полустанке в Богодухове в Харьковской области и отдали в детский дом. Отчество Ивановна ей дали сотрудники, фамилию — инспектор детских домов, в честь певицы Лидии Руслановой. Дату рождения 5 декабря 1945 года девочка выбрала сама, потому что в этот день в приюте устраивали утренники и вкусно кормили в честь Дня сталинской Конституции.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Русланова сменила пять детских домов в Харьковской области. В них она столкнулась с равнодушием взрослых, жестокостью детей и голодом. Однажды воспитательница предположила, что отцом подброшенной девочки мог быть немец, ведь у нее светлые волосы. Из-за этого одногруппники начали издеваться над ней. Несмотря на это, в одном из интервью актриса поблагодарила судьбу за опыт. В детских домах она обрела жажду жизни и умение драться. Василий Лыкшин Звезда фильма «Сволочи», сериалов «Громовы» и «Ранетки» прожил короткую и трудную, но яркую жизнь. Мальчик родился в 1987 году в подмосковном поселке Горки-2, в семилетнем возрасте попал в Зайцевский детский дом в Одинцове. Его мать и отца лишили родительских прав из-за алкоголизма.

Фото: Кадр из сериала «Громовы. Дом Надежды»

Лыкшин рос непослушным, рано встал на учет и провел три года в колонии для несовершеннолетних преступников. Все изменилось, когда режиссер Светлана Стасенко взяла опеку на подростком и предложила сняться в картине «Ангел на обочине». Парень получил престижную американскую награду Young artist awards и новые роли. Повзрослев, актер разыскал родную мать, которая продолжала пить, оформил опеку над братьями и сестрой, а потом женился и завел собственного ребенка. В ночь на 18 октября 2009 года сердце Лыкшина внезапно остановилось, он умер в возрасте 22 лет. Станислав Садальский Актер родился в благополучной с виду чувашской семье. Его отец работал учителем физкультуры в техникуме, а мать сначала преподавала географию в школе, затем возглавила Канашский отдел народного образования. Однако за закрытыми дверьми глава семейства распускал руки. Однажды он так сильно ударил жену по голове, что она умерла.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

В будущем Садальский поделился обидой на родителей. Умирая, мать простилась не с детьми, а с мужем-тираном. «Ее последние слова были не обо мне. Мама не обо мне говорила и не о брате. Она очень любила отца. Ее последние слова были: „Юра, я тебя люблю“. Хотя она из-за него умирала», — рассказал он. Отец достойно зарабатывал и мог поднять двух сыновей, но предпочел сдать их в Воронежский интернат № 2. Хотя там педагоги заметили талант своего воспитанника, Садальскому тяжело вспоминать те голодные годы. Он заявил, что мало кто из выпускников хорошо устроился в жизни. Николай Перминов Мать отказалась от сына и отдала в магаданский дом малютки. Его усыновили, но потом вернули — приемные родители заподозрили синдром Дауна и решили, что не справятся с больным ребенком. Диагноз не подтвердился, но мальчик так и остался в детском доме. В местном драмкружке Перминов раскрыл в себе актерский талант, а в будущем прославился по съемкам в криминальных сериалах, таких как «Тайны следствия», «Карпов» и «Глухарь».

Фото: Instagram*/nikolayperminov_official

Во взрослом возрасте, мужчина пытался разыскать мать, но безуспешно — нашлась только сестра. Кроме того, ему пришлось судиться за положенную от государства квартиру. Комиссия по жилищным правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не признала его нуждающимся, несмотря на статус. В 2022 году суд встал на сторону актера. Евгений Шириков В вологодский детский дом № 2 мальчик попал в возрасте 11 лет после смерти матери. Отец сидел в тюрьме, поэтому не мог заботиться о сыне. Другие родственники не захотели брать на себя такую ответственность.

Фото: Instagram*/eshirikov

Годы в детском доме Шириков называет жесткими и сочувствует ребятам, оказавшимся в подобной ситуации. Трудности закалили его характер, поэтому еще в школьные годы он стал выигрывать на престижных конкурсах, а с 2012 года сниматься в кино. На счету актера роли в сериалах «Красивая жизнь», «Тайны госпожи Кирсановой», фильмах «Золотая кровь» и «Проклятый чиновник». Он регулярно участвует в концертах ко Дню защиты детей благотворительного фонда «Северная корона». *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.